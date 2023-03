Offerte di primavera Amazon: i migliori prodotti per il trekking in offerta

Il 28 e 29 marzo ci sono le offerte di primavera Amazon con interessanti sconti su centinaia di prodotti. In questo articolo abbiamo raccolto le migliori promozioni su prodotti e abbigliamento per il trekking e l'outdoor

Le offerte di primavera Amazon sono due giorni di offerte e sconti su centinaia di prodotti presenti sul noto e-commerce.

In questo articolo, che terremo costantemente aggiornato, potete trovare le migliori promozioni in corso su abbigliamento e attrezzature per il trekking.

Queste offerte possono essere una buona occasione per integrare o arricchire il proprio corredo da trekker in vista della primavera e dell’estate.

Le categorie di prodotti da tenere sotto controllo

Nell’articolo sono indicate le offerte più interessanti di queste ore.

Se siete però alla ricerca di un prodotto specifico, vi segnaliamo quali sono le categorie da tenere sotto controllo:

_ Scarpe da trekking

_ Giacche da montagna

_ Pantaloni da trekking

_ Zaini da trekking

_ Orologi per l’outdoor

_ Bastoncini da Trekking

Le offerte più interessanti di oggi:

Smartwatch Gps Suunto, Polar e FitBit

_ Suunto 5 Peak

Orologio Gps leggero e compatto dotato di Gps e ideale per attività outdoor. Il Gps integrato e la navigazione turn-by-turn permette di seguire ogni tipo di sentiero.

L’innovativa batteria garantisce un’autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 100 ore con tracciamento GPS.

L’orologio è predisposto per 80 diverse modalità sport che coprono quasi tutte le attività immaginabili.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 10-20%:

_ Suunto 9

Lo smartwatch è dotato di 80 modalità di allenamento per quasi tutti gli sport, ha un’efficiente funzione GPS, il cardiofrequenzimetro al polso e permette di monitorare gli allenamenti.

La funzione Wear OS di Google ti permette di avere accesso ai messaggi, alle chiamate e anche al tuo calendario senza dover usare il cellulare.

Dotato di una innovativa batteria che dura oltre 170 ore e con scocca rinforzata per resistere agli urti.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30-40%:

_ Suunto 9 Baro

Il Suunto Baro 9 è un avanzato orologio GPS multisport con misurazione della frequenza cardiaca al polso.

Dotato di sensore per la pressione atmosferica che consente di tenere sotto controllo il meteo, ha inoltre 80 modalità di allenamento sportive caricate.

Suunto 9 ha funzionalità aggiuntive per sport di montagna e attività sulla neve, un sistema di navigazione migliorato e allerta meteo integrata.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 10%:

Polar Ignite 2

Polar Ignite 2 è adatto per la palestra, per gli allenamenti outdoor, il nuoto, la bici e il trekking. Possiede diverse modalità di allenamento precaricate e pensate per diversi utilizzi.

Questo dispositivo è dotato di GPS integrato, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, Running Program, guida all’allenamento quotidiano FitSpark e una batteria a lunga autonomia.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 20%:

Polar Unite

La guida all’allenamento giornaliero FitSpark è una soluzione personalizzata per gli appassionati di fitness, fornendo suggerimenti basati sul livello di preparazione individuale.

Il monitoraggio dell’attività 24/7 è un’altra caratteristica fondamentale di questo sistema. Polar Unite rileva ogni passo e movimento, consentendo di monitorare costantemente il livello di attività.

Per garantire un’esperienza completa, Polar Unite offre anche funzioni per l’analisi del sonno e del recupero.

La feature Nightly Recharge fornisce gli strumenti necessari per assicurarsi che il corpo sia pronto ad affrontare le sfide delle successive 24 ore, sottolineando l’importanza di una buona notte di sonno.

Il design semplice ed intuitivo di Polar Unite rende l’utilizzo estremamente facile grazie al pulsante unico e al touchscreen a colori.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30-40%:

Fitbit Versa 3

Questo dispositivo offre un’autonomia di oltre 6 giorni e una ricarica rapida. É compatibile con iOS 12.2 o successivi e Android OS 7.0 o successivi.

Ha il GPS integrato e permette di monitorare ritmo e i percorsi senza collegamento a la telefono.

La rilevazione continua del battito cardiaco consente di tracciare le calorie bruciate e ottimizzare l’allenamento, mentre la funzione “Minuti in zona attiva” aiuta a raggiungere gli obiettivi di benessere.

L’orologio permette di riprodurre musica attraverso le app di Spotify e Deezer.

L’assistente vocale integrato, Google o Amazon Alexa, offre accesso a notizie, meteo e controllo di dispositivi smart. Infine, l’abbonamento Fitbit Premium incluso per 6 mesi migliora ulteriormente l’esperienza.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30-40%:

Fitbit Sense 2

Il dispositivo presenta un’autonomia di oltre 6 giorni, è water resistent fino a 50 metri ed è compatibile con iOS 13 e Android 8.0.

Offre monitoraggio dello stress giornaliero (cEDA), segnali di fibrillazione atriale con l’app ECG, SpO2, pannello metriche di salute, monitoraggio ciclo mestruale e contenuti per il rilassamento.

Offre profili personalizzati per il monitoraggio del sonno con indicazione di fasi e punteggio, sveglia intelligente e modalità Non disturbare.

Il dispositivo misura e visualizza il peso, sincronizza le statistiche tramite Bluetooth e mostra i progressi sull’app Fitbit con grafici intuitivi.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30-40%:

Scarpe da trekking:

_ Salewa Ms Crow Gore-Tex

Uno scarpone da montagna con una tomaia in tessuto resistente all’abrasione e protezione impermeabile in GORE-TEX.

Adatto al trekking in montagna, dotato di suola Vibram Mulaz, compatibile con i ramponi, che offre un’ottima aderenza sulla roccia e trazione sui terreni montani misti e sulla neve.

La fodera in GORE-TEX Performance Comfort mantiene una temperatura ottimale anche quando le condizioni climatiche sono avverse, mentre l’elemento in gomma protegge a 360º il piede su roccia e pietrisco.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 40%:

_ Salomon Speedcross 4

Scarpa Salomon per il trekking leggero e lo speed hiking, pensata per terreni semplici e per un utilizzo anche urbano.

Dotata di suola in gomma che garantisce un ottimo grip su terreni sterrati e anche rocciosi, con buona ammortizzazione della camminata.

Membrana impermeabile, ideale però per un utilizzo non estremo.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 40%:

_ Salewa Crow Gore-tex

Crow GTX è la scarpa perfetta per gli amanti del trekking e delle attività estive in ambiente alpino.

Realizzato in tessuto resistente all’abrasione e con membrana impermeabile Gore-tex, offre un’ottima aderenza sulla roccia e trazione sui terreni montani misti e neve grazie alla suola Vibram Mulaz.

Il Crow GTX è dotato della membrana Gore-tex Performance Comfort che mantiene una temperatura ideale anche in condizioni climatiche avverse, mentre l’elemento in gomma protegge il piede su roccia e pietrisco.

Il 3F System, brevettato Salewa, assicura un’efficace contenimento del tallone e stabilità alla caviglia, il sistema di allacciatura da arrampicata offre un’aderenza perfetta al piede, e i rinforzi anatomici assicurano comfort anche nelle discese più impegnative.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 40-50%:

_ Columbia Newton Ridge Plus II

Uno scarpone per la conformazione del piede femminile, ideale per affrontare trekking ed escursioni anche su terreni difficili.

La qualità dei materiali è fondamentale per Columbia nella realizzazione delle sue calzature. Questi scarponi uniscono durata e comfort, rimanendo leggeri e versatili.

L’esterno in membrana impermeabile e pelle garantisce protezione su ogni terreno, mentre la suola assicura presa e trazione anche si fango e fondi bagnati.

L’intersuola leggera offre comfort duraturo e ammortizzazione del passo.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30-40%:

_ Salewa MS Alp Trainer Mid

Il modello Alp Trainer è uno scarpone da montagna leggero, realizzato in nubuck resistente all’abrasione, con fodera impermeabile e traspirante in GORE-TEX.

Questi innovativi scarponi offrono protezione e affidabilità su terreni montani misti, grazie alla collaborazione tra SALEWA e POMOCA per le suole performanti.

La struttura della scarpa accompagna il piede nel movimento e garantisce un’ottima presa su superfici asciutte e bagnate, indipendentemente dalle condizioni meteo.

La tomaia leggera e il taglio medio assicurano supporto e agilità, mentre la membrana GORE-TEX Extended Comfort mantiene i piedi asciutti anche nel bagnato e fango.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30-40%:

_ Columbia Men’s Newton Ridge Plus

Lo Newton Ridge Plus II Suede è uno scarpone Columbia ideale per gli appassionati di trekking che cercano resistenza e comfort.

Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologie esclusive Columbia, questo scarpone offre protezione e aderenza su ogni terreno.

L’esterno impermeabile in pelle scamosciata è ideale su sentieri montani e in caso di pioggia, mentre la suola ad alta trazione garantisce sicurezza su tutti i fondi.

L’intersuola leggera garantisce comfort duraturo e un’ammortizzazione superiore, rendendo lo scarpone perfetto per affrontare qualsiasi distanza e terreno.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30-40%:

Zaini e abbigliamento:

_ Giacca Helly Hansen Coastal 2 Parka

Giacca impermeabile e traspirante con membrana idrorepellente e traspirante, ideale per la montagna invernale.

Realizzato con tessuto LIFA ideale per le condizioni di autunno e inverno. Una membrana che mantiene caldi e asciutti.

La giacca Helly Hansen è dotata di isolamento LIFALOFT, che si basa su una tecnologia del filato che intrappola più aria rispetto al poliestere con un peso inferiore e sul sistema H2Flow, che permette la regolazione della temperatura interna.

Una tecnologia che mantiene caldo immagazzinando aria calda e permette anche di rinfrescarsi grazie alle cerniere di ventilazione.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 40%:

_ Zaino Deuter Air Contact 40 + 10L

L’Aircontact Lite di Deuter è lo zaino ideale per trekking di più giorni, in periodo primaverile ed estivo.

Zaino dal design ricercato che offre un equilibrio perfetto tra comfort, peso e ventilazione.

Il sistema dorsale Aircontact Lite garantisce ottima traspirazione, ideale per trekking in alta quota.

Leggero (1750g), compatibile con sistemi di idratazione e con spazio espandibile grazie al cappuccio regolabile.

Dotato di portacasco, portapiccozza e portabastoncini.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 20-30%:

Zaino Deuter Air Contact 50 + 10L

L’Aircontact 50 + 10 è uno zaino pensato per cammini e trekking plurigiornalieri, capiente e con un’ottima organizzazione interna degli spazi.

Come tutti gli zaini della famiglia Aircontact è dotato dell’omonima tecnologia che garantisce ottima traspirazione nel dorso dello zaino.

Leggero nonostante le dimensione, circa 2kg a vuoto, è compatibile con sistemi di idratazione e con spazio espandibile grazie al cappuccio regolabile.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 20-30%:

_ Zaino Ferrino Transalp 60L

Un grande classico tra gli zaini Ferrino, il Transalp è uno zaino adatto a trekking di più giorni, dotato di schienale ergonomico e traspirante che riduce la sudorazione della schiena.

Ricco di accessori utili per ottimizzare il carico, come la divisione del comparto interno, le spaziose tasche laterali, sul cappuccio e frontali. Dotato di copri zaino per la pioggia e di supporti per agganciare bastoncini.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 20-30%:

_ Deuter Futura 50 + 10 L

Il Futura Air Trek è uno zaino spazioso ideale per lunghe escursioni e cammini, dotato di sistema VariSlide per adattarsi a tutte le corporature.

L’ergonomia del sistema dorsale Aircomfort Sensic garantisce ottima ventilazione e le alette lombari VariFlex ECL garantiscono un trasporto comodo e con minore dispendio energetico.

Zaino dotato di portacasco, cinghie di compressione e compatibile con sistemi di idratazione.

Realizzato con materiali riciclati, offre una vestibilità SL Women’s Fit, perfetta per l’anatomia femminile.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 20-30%:

_ Ferrino Durance 40L

Zaino per trekking giornalieri invernali, dotato di dorso ergonomico e super traspirante, con il sistema “DNS” che permette di smaltire il sudore e limitare la sudorazione.

Lo zaino ha diverse tasche capienti sul cappuccio, sulla parte frontale, ai lati, sulla fascia in vita e sul dorso. La parte interna delle zaino, divisa in due vani, è accessibile anche dal basso.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 10-20%:

_ Bastoncini da trekking Ferrino Utar

Bastoncino da trekking, hiking ed escursionismo pensato per chi vuole un attrezzo progettato da Ferrino per essere resistente, affidabile e durevole nel tempo, anche a fronte di utilizzo frequente e prolungato.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 20-30%: