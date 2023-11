Parchi avventura: 10 consigli per divertirsi in sicurezza

I Parchi avventura sono sempre più diffusi anche in Italia. Paradiso per grandi e piccoli, ma anche palestra per allenarsi alla montagna, vediamo alcuni consigli fondamentali per frequentarli in sicurezza

Parchi avventura: divertirsi in sicurezza

Non vogliamo portar via la parte a Tarzan.

Ad aspettarci al Parco Avventura ci sono ponti tibetani, corde e teleferiche sospese, percorsi aerei che consentono alle persone di divertirsi e testare in modo divertente e sicuro le proprie capacità agli sport di montagna.

All’origine impiegati per la formazione psico-fisica di reparti militari e di soccorso, i parchi aerei sono stati “promossi” e portati alla curiosità del grande pubblico da attività sportive e raid estremi.

Così si sono trasformati in attività capaci di coniugare il binomio “natura-avventura” a due passi dalle metropoli.

La passione per i parchi avventura si sta diffondendo a macchia d’olio.

Sono percorsi all’aperto che consentono di provare l’emozione di arrampicare e destreggiarsi sospesi nel vuoto anche a persone che hanno poca dimestichezza con l’ambiente verticale.

Non stiamo parlando di arrampicata sportiva, free-climbing, alpinismo o vie ferrate, ma di un’attività outdoor fatta in un ambiente controllato e sicuro, rivolto a chi ha un minimo di fisicità.

Parchi avventura: allenarsi alla montagna vera

Il parco avventura può rappresentare il primo passo verso la montagna vera, anche qui siamo immersi nella natura, ma non a stretto contatto con la roccia.

I nostri limiti non sono testati sulle pareti di granito o calcaree, il superamento delle difficoltà oscilla sempre dall’alto, ma dai tronchi di alberi importanti, ci spostiamo come acrobati tra rami, corde e foglie, sempre a contatto con l’ambiente.

Tutto in massima sicurezza grazie a dispositivi di protezione individuale: casco, longe, imbracatura, moschettoni e carrucola, omologati secondo le specifiche norme di sicurezza.

Dal survival al puro divertimento

Il Parco Avventura è una moda che coinvolge un pubblico sempre più vasto, ha preso campo in Europa negli anni ’90 e ancora prima negli Stati Uniti.

Negli States si contano oggi più di 15.000 strutture, veramente tante rispetto ai nostri 150 parchi avventura o ai 500 circa dei cugini d’oltralpe.

I francesi sono stati i primi a intuire le grandi potenzialità ludico-sportive dei parchi aerei e oggi la Francia è all’avanguardia sia per numero di parchi aerei sia nella costruzione di queste strutture.

In realtà, in Italia esistono, e da molto tempo, strutture antesignane dei moderni Parchi Avventura.

Il tree climbing, itinerari aerei sugli alberi

Il tree climbing (letteralmente “scalate sugli alberi”) consiste nel percorrere su ponti tibetani, funi, reti e altri divertenti ostacoli.

Itinerari “aerei” collocati ad altezze variabili tra i 10 e i 20 metri che raccordano tra loro grandi alberi.

Una sorta di “parco giochi” sospeso nel vuoto che attira l’entusiasmo di grandi e bambini.

Oggi può sembrare una bizzarria per pochi estrosi sportivi.

In realtà sono già molte le amministrazioni locali, in ogni regione della nostra penisola, che stanno vagliando preventivi e soluzioni per realizzare strutture permanenti o mobili in grado di offrire al pubblico l’emozione di una “passeggiata” nel vuoto tra gli alberi di boschi e parchi.

Naturalmente, nel realizzare i parchi avventura bisogna prestare attenzione all’ambiente, soprattutto la vegetazione coinvolta, quasi sempre composta da magnifiche piante pluricentenarie che si trovano “imbrigliate” e a volte “strangolate” da cavi d’acciaio.

Un gioco da ragazzi: parchi per tutti

L’idea di “giocare” tra gli alberi praticando un’attività assolutamente divertente e al tempo stesso “impegnativa” per corpo e spirito ci trova sicuramente favorevoli.

A patto che venga innanzitutto rispettato l’ambiente naturale che la ospita e soprattutto gli alberi, “colonne” del cielo e della nostra vita.

Se siete pronti per iniziare e divertirvi in totale sicurezza, potete consultare la lista delle strutture censite da parchi avventura italiani.

Le strutture sono elencate per provincia e cliccando sui singoli parchi avventura ci si collega al sito, per consultare gli orari di apertura, i contatti ecc.

Prima di passare in rassegna i 10 consigli per iniziare, desideriamo ricordarvi che seppure la parola d’ordine del parco avventura sia “sospensione”.

Anche ad altezze di 15 – 20 metri nei percorsi rossi, seguendo le semplici regole impartite durante il breafing dagli istruttori e grazie all’equipaggiamento di sicurezza, si effettua in condizioni di massima sicurezza.

1 – Occhio all’abbigliamento

Per destreggiarvi sospesi nel vuoto la miglior cosa è indossare un abbigliamento sportivo, scarpe chiuse da ginnastica o meglio ancora scarponcini.

2 – Non è necessario portarsi dispositivi di protezione

Presentatevi all’ingresso a mani nude, sarà il personale ad equipaggiarvi dei dispositivi di protezione individuale e ad assistervi nell’indossarlo.

Ci riferiamo all’imbracatura, caschetto, guanti, kit comprensivo di moschettoni, longes con moschettoni e carrucola.

3 – Attenti a ciò che vi spiega la guida

Un breve breafing sarà utile a voi e i vostri amici per imparare le tecniche di progressione sui ponti sospesi, a muovervi correttamente sulle corde e l’uso in sicurezza della carrucola e dei moschettoni.

La guida inoltre vi spiegherà le semplici norme di sicurezza, da rispettare anche nei confronti degli altri ospiti del parco avventura.

4 – Ricordate che non siete dei decatleti

Nessuno vi obbliga a completare tutti i percorsi: siete partiti dalla via baby ma non volete procedere oltre? Potete sempre rinunciare a metà percorso.

Infatti lungo i vari tratti, dove iniziano e finiscono ci sono le vie di fuga.

5 – Un buon parco ha sempre qualcuno pronto ad assistervi

I responsabili del parco sono li per assistervi, quindi possono aiutarvi e soccorrervi in caso di necessità, un assistente vi ricondurrà a terra in caso di qualsiasi necessità.

Se non vedete abbastanza assistenti, meglio astenersi.

6 – Ai bambini ci pensate voi, ma sempre ascoltando l’istruttore

Mamme e papi, potete assistere direttamente ai vostri bimbi (età minima: 3 anni) sui percorsi baby (dopo essere stati istruiti dall’istruttore), che normalmente si trovano ad un metro di altezza.

7 – Attenti ai limiti di età

I bambini che hanno minimo 8 anni possono fare i percorsi più alti, ma se accompagnati da un adulto.

8 – I parchi sono adatti a ogni livello di preparazione

Siete persone in gamba? Atletiche? Preparate? Non importa, il Parco Avventura potrebbe riempirvi tutta la giornata… dipende dal traffico “aereo” ed eventuali “ingorghi” sugli alberi.

Non ci sono scorciatoie sui ponti tibetani e sui “giochi acrobatici” dove la parola d’ordine è “sospensione”. Siete li per divertirvi e non per mettere fretta al vostro vicino d’albero.

Mediamente, il divertimento dura dalle 2 alle 3 ore, compreso il breafing iniziale (addestramento).

9 – I cani possono entrare nei parchi avventura

Anche i nostri amici a 4 zampe sono ben accetti all’interno del parco, dobbiamo però tenerli al guinzaglio ed essere forniti di paletta.

10 – Consiglio pratico: prima d’indossare l’imbracatura vai… in fondo a destra

Ultimo consiglio: prima d’indossare l’imbracatura passate dalla toilet, perché si tratta di un’attrezzatura che vi assicura la vita ma è poco pratica in talune circostanze.