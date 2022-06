Guida per principianti alla scelta delle tende da sole per roulotte

La roulotte è sicuramente il mezzo ideale per raggiungere i migliori posti e itinerari per fare trekking. Ti offre la comodità di una piccola casa e al tempo stesso l’indipendenza per poterti muovere liberamente senza difficoltà

Anche se non sei un appassionato del genere, potresti aver sentito parlare di tende da sole per roulotte. Sono uno strumento utilissimo per potersi riposare all’ombra dopo una bella mattinata di trekking.

Continuate a leggere per trovare una guida completa alla scelta della vostra perfetta tenda da sole.

Cos’è una tenda da sole?

Una tenda da sole è essenzialmente una tenda richiudibile, destinata ad essere fissata a un veicolo fermo o a stare in piedi libero dal veicolo. È una struttura materica, sorretta da pali o travi d’aria, e può variare per dimensioni e forma, a seconda dello scopo e dell’uso.

C’è una vasta scelta quando si tratta di tende da sole per roulotte e sono uno degli esborsi più costosi che farai, dopo l’acquisto della tua roulotte o camper.

Ti consigliamo di affidarti fin da subito a venditori affidabili come Unikka, se non vorrai incorrere in brutte sorprese.

Quali sono i vantaggi di una tenda da sole?

Una tenda da sole offre molti vantaggi ed è per questo che sono molto popolari.

Protezione dalle intemperie

La maggior parte delle tende da sole ha porte e finestre che puoi decomprimere, aprire e persino rimuovere. Ciò consente all’aria fresca di circolare nella tenda da sole.

Le tende da sole possono diventare molto calde nei mesi estivi, quindi la ventilazione è importante. Rimuovendo le porte e le finestre, diventa più simile a un baldacchino.

Non è utile solo contro il sole. Sappiamo tutti che il clima può essere imprevedibile, quindi una tenda da sole dovrebbe essere impermeabile e fornire un buon spazio in una giornata piovosa.

Una tenda da sole resiste al vento, ma in caso di vento forte dovresti seguire le raccomandazioni del produttore ed è consigliabile smontare la tua tenda da sole in quanto potrebbe danneggiarsi o causare danni alla tua roulotte o camper.

Spazio abitativo extra

Le tende da sole sono disponibili in una varietà di dimensioni ma offrono tutte uno spazio abitativo extra. La tenda da veranda più piccola ti darà spazio per cappotti, scarpe e un tavolo con una sedia.

Una veranda più grande e una tenda da sole completa forniranno grande spazio per allestire uno spazio abitativo, una zona pranzo o qualsiasi altro uso tu voglia utilizzarlo, anche per dormire!

Una tenda da sole è un buon posto per far giocare i bambini o per tenere al sicuro gli animali domestici, oltre ad essere un ottimo luogo sociale dove puoi sederti e mangiare insieme, rilassarti e goderti la tua vacanza in roulotte.

Puoi aggiungere un annesso ad alcune tende da sole per aumentarne lo spazio quando ne hai bisogno.

Alcune famiglie utilizzano una dependance come camera extra. Ma ricorda che una tenda da sole può fare freddo di sera e questo potrebbe non essere adatto alla tua persona.

I tipi di tende da sole

Esistono molti tipi diversi di tende da sole ed è facile confondersi su quale sia la migliore per te.

Tende da sole a palo

Le tende da sole a palo erano il tipo originale di tenda da sole e dominavano il mercato fino a pochi anni fa. Tradizionalmente tutti i pali erano realizzati in acciaio, ma l’acciaio è molto pesante. Il loro peso ha portato all’uso di altri materiali negli ultimi tempi, anche se i pali in acciaio sono ancora una buona scelta.

I bastoncini in fibra di vetro sono ideali per il touring in quanto offrono un ottimo compromesso tra resistenza e peso.

Sono disponibili anche pali in alluminio che, combinati con una tenda da sole leggera e condizioni meteorologiche ragionevoli, possono essere una soluzione conveniente. Il loro svantaggio è la loro mancanza di resistenza rispetto ad altri tipi di materiale.

Tende da sole gonfiabili o ad aria

Le tende da sole gonfiabili stanno diventando sempre più popolari. Con questo tipo di tenda da sole si rinuncia ai pali convenzionali a favore dei tubi gonfiabili. È una tecnologia denominata air tube o AirBeam.

Questa tecnologia ha una serie di potenziali vantaggi, il principale è che rende la tenda da sole veloce da montare e smontare.

Usando una pompa per il gonfiaggio, le tende possono essere montate in pochi minuti; per smontarle, invece, vengono semplicemente sgonfiate e riposte.

Le tende da sole ad aria sono generalmente più leggere di una tenda da sole a paletti di dimensioni simili.

Un altro vantaggio è che è meno probabile che danneggino il tuo veicolo per il tempo libero in condizioni tempestose poiché si piegheranno e si fletteranno con vento forte e resisteranno bene alle intemperie.

Se una tenda ad aria viene lasciata aperta per un po’ di tempo, avrà bisogno di un rabbocco occasionale per mantenere la sua pressione. A temperature molto calde, o con forte luce solare, è consigliabile scaricare un po’ di pressione dai tubi dell’aria.

Lo svantaggio delle grandi tende da sole gonfiabili è che possono essere difficili da maneggiare come un unico grande pezzo. Tuttavia, se stai cercando una tenda da sole per veranda per un uso a breve termine, le tende da sole ad aria sono difficili da battere.

Tenda da sole completa

Le verande complete si attaccano a una roulotte utilizzando l’intera lunghezza della guida della tenda da sole per creare una stanza che raddoppia più del doppio lo spazio abitativo all’interno della roulotte.

Le profondità di una veranda completa sono generalmente comprese tra 2 ma 3,5 m e possono pesare 50 kg o più, il che le rende più difficili da trasportare, sollevare e trasportare. Una tenda da sole completa è più adatta per una vacanza più lunga o per un utente di piazzola stagionale.

Le tende da sole per veranda si attaccano al binario o al canale della tenda da sole della roulotte o del camper. I pannelli terminali sono tenuti lateralmente da pali verticali, cinghie o imbottitura in schiuma.

Una tenda da veranda è disponibile in varie dimensioni, da meno di due metri di larghezza a più di cinque metri. Sono molto popolari per i tour in quanto sono più facili da montare, più facili da trasportare e generalmente pesano meno.

Una grande veranda fornirà una buona quantità di spazio e sono disponibili anche in diverse forme e modelli.