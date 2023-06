Excited young female tourist holding credit card and passport with tickets, ready to flight, isolated on yellow background

Le carte turistiche sono tessere che i viaggiatori possono acquistare quando visitano un territorio per avere sconti, vantaggi e accesso al trasporto pubblico, musei ed eventi. Vediamo quali sono quelle offerte dalle località turistiche italiane e quali agevolazioni comprendono

Per quanto la vacanza outdoor non rientri esattamente nel novero dei viaggi extra lusso, spesso il soggiorno nelle località turistiche è fonte di spese tutt’altro che irrilevanti per il budget familiare.

Dal soggiorno nelle strutture ricettive al costo degli impianti di risalita necessari per raggiungere con tempi e fatiche ragionevoli i punti di partenza delle gite in quota.

Un aiuto alla salvaguardia dell’ecosistema portafogli arriva dalle card turistiche con le quali molte località mettono a disposizione dei visitatori sconti e convenzioni spesso decisamente interessanti.

In questo articolo abbiamo cercato di raccogliere una panoramica delle più interessanti card attive sul territorio italiano.

Dolomiti SuperSummer

La Card, valida dall’ dal 01/06/2023 al 04/11/2023, permette di accedere a circa 100 impianti di risalita del comprensorio delle Dolomiti.

Ogni tessera ha una specifica quantità di punti che vengono scalati in base alle unità necessarie per effettuare la corsa.

_ Maggiori informazioni

Trentino Guest Card

Le agevolazioni della carta sono valide su tutto il territorio della Provincia Autonoma di Trento e consentono di entrare gratuitamente nei principali musei, castelli e parchi naturali, di usare liberamente i trasporti pubblici, evitando così traffico e parcheggi, di ottenere sconti nelle strutture convenzionate e di accedere a servizi esclusivi come visite guidate, salta-fila e degustazioni.

_ Maggiori informazioni

Val di Sole Guest Card

Abbinata alla Trentino Guest Card offre agevolazioni decisamente interessanti come la possibilità, per chi soggiorna presso le strutture convenzionate, di utilizzare gratuitamente gli impianti di risalita della valle.

Valida dal 10 giugno al 24 settembre 2023. Permette di prendere impianti di risalita in Val di Sole., di visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici, terme.

Inoltre è possibile viaggiare in pullman e treno in tutto il Trentino.

_ Maggiori informazioni

Garda Guest Card

Tessera della durata di 3 giorni, a distribuzione gratuita, sia presso gli uffici Garda Trentino sia presso le strutture associate.

Consente di usufruire di una serie di servizi a tariffa agevolata, e di godere di sconti speciali sul biglietto d’ingresso di molte realtà turistiche sia del territorio (Castello di Arco, Mag Museo Alto Garda, Rocca di Riva del Garda , Torre Apponale, Galleria Civica G. Segantini e Castello di Drena) sia appartenenti agli altri ambiti del Lago di Garda.

_ Maggiori informazioni

Alto Adige Mobil Card

L’acquisto della card, disponibile nelle formule 1, 3 o 7 giorni, consente l’accesso illimitato a tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige:

treni regionali in Alto Adige: dal Brennero fino a Trento e da Malles fino a San Candido/Versciaco;

autobus del trasporto locale; funivie di Renon, San Genesio, Colle, Verano, Meltina e Maranza;

trenino del Renon e funicolare della Mendola;

AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstair.

_ Maggiori informazioni

Val di Fassa Guest Card

Con la carta si ha accesso gratuito a molte interessanti iniziative che l’Azienda di Promozione Turistica della Val di Fassa organizza appositamente per gli ospiti delle strutture ricettive convenzionate.

Ci sono corsi di avvicinamento all’arrampicata e alla mountain bike per i bambini dai 7 ai 14 anni, le iniziative alla scoperta dell’alpeggio e della vita di malga o le gite a piedi e in Mtb in occasione della manifestazione I Suoni delle Dolomiti.

_ Maggiori informazioni

PanoramaPass Val di Fassa



L’acquisto di questa tessera dà accesso all’utilizzo di tutti gli impianti di risalita della Val di Fassa e ai servizi di mobilità pubblica.

_ Maggiori informazioni

Gardena Card

Acquistando la card si è liberi di visitare per 3 o 6 giorni consecutivi tutta la Val Gardena, usando in modo illimitato gli impianti di risalita aderenti.

_ Maggiori informazioni

FVG Card

FVGcard è una chipcard nominativa, valida sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che ha la durata di 48ore, 72ore o 7 giorni (dal primo utilizzo) e che permette di entrare gratuitamente nelle strutture convenzionate e di fruire di speciali scontistiche.

_ Maggiori informazioni

Dai Trabocchi alla Majella Card

Un invito alla scoperta dei tesori di un tratto d’Abruzzo ricco di storia, cultura, natura e tradizioni.

La Card garantisce l’accesso e la visita guidata ai siti del circuito con tariffa ridotta, sconti sulla ristorazione, l’acquisto di prodotti tipici e servizi turistici (escluso ricettività) presso gli esercizi convenzionati.

_ Maggiori informazioni

Montagne del Lago di Como Card

La MLC Card offre ai turisti che soggiornano al lago e in montagna una serie di sconti presso le aziende e gli esercizi commerciali della nostra rete e agevolazioni per ingresso a musei e luoghi di visita.

Viene distribuita gratuitamente a tutti i turisti dalle strutture ricettive della rete Montagne del Lago di Como, al momento del check-in.

_ Maggiori informazioni

Holiday Card Tarvisiano

Nel Tarvisiano con la +Card Holiday (durata di 72ore o 7giorni ) si accede alle strutture convenzionate ed è possibile partecipare gratuitamente alle attività e alle escursioni organizzate o fruire di speciali scontistiche.

_ Maggiori informazioni

Valle dei segni Card

Una tessera per avere accesso alla scoutistica su svariati servizi di ricettività turistica della Valle Camonica: dalla ristorazione ai parchi avventura, dalle visite guidate ai battelli di linea.

_ Maggiori informazioni

Umbria Green Card

Carta dedicata alla promozione del turismo sostenibile, offre ai visitatori la possibilità di conoscere e vivere il territorio con particolare attenzione all’ambiente e permette di ottenere numerosi servizi ad un prezzo agevolato.

_ Maggiori informazioni

Welcome Card – Innsbruck

Innsbruck accoglie tutti i trekker offrendo un programma escursionistico gratuito.

La Welcome Card consente di partecipare alle escursioni con le guide della Scuola Alpina di Innsbruck.

Da maggio a fine ottobre il programma prevede, più volte alla settimana, tour ed escursioni in grado di far conoscere anche ai meno esperti le bellezze del mondo montano che si estende tutt’attorno alla città.

Bus gratuiti portano gli ospiti fino alla partenza del tour scelto, e, su richiesta, sono disponibili scarponcini e zaini da escursione in prestito.

A partire da tre pernottamenti consecutivi, il pacchetto della Welcome Card comprende anche dei trasferimenti gratuiti con gli impianti di risalita della regione di Innsbruck.

_ Maggiori informazioni

