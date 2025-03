Viaggiare in sicurezza e tenere protetti i propri dispositivi elettronici

L’aumento della digitalizzazione e l’uso diffuso di smartphone, laptop e tablet per prenotazioni, pagamenti e navigazione ha portato con sé diverse opportunità ma anche una buona dose di rischi

Nel 2023, sono stati messi in vendita i dati di oltre 7,5 milioni di viaggiatori italiani. Se non bastassero i rischi legati al mondo reale, con i tentativi di borseggio verso portafogli e dispositivi elettronici in luoghi affollati come aeroporti e stazioni ferroviarie, ci pensano anche gli attacchi informatici a complicare la vita dei turisti.

Vediamo insieme come proteggere la propria sicurezza informatico in modo efficace anche quando si viaggia frequentemente.

1. Attenzione ai rischi delle reti wi-fi pubbliche

Molti viaggiatori si connettono alle reti Wi-Fi gratis spesso disponibili fra aeroporti, hotel e bar senza considerare i potenziali pericoli. Gli hacker possono intercettare dati sensibili sferrando attacchi “man-in-the-middle”, rubando credenziali bancarie, email e altre informazioni personali. Per ridurre il rischio:

VPN (Virtual Private Network): con una rete privata virtuale puoi rendere illeggibili tutti i dati trasmessi, indipendentemente dal livello di sicurezza della connessione a internet. Esistono VPN in free download che permettono di provare il servizio senza costi iniziali.

che permettono di provare il servizio senza costi iniziali. Non aprire account di home banking e non effettuare pagamenti online se sei collegato a una rete pubblica.

Disattiva la connessione automatica al Wi-Fi per evitare di ritrovarti involontariamente su reti potenzialmente a rischio.

2. Password e crittografia

In caso di furto, il tuo smartphone può subire anche il furto dei dati custoditi al suo interno per vari scopi, nel caso in cui non sia stato adeguatamente protetto. Ecco alcune precauzioni sempre utili:

Utilizza password uniche e solide: crea combinazioni complesse e attiva l’autenticazione a due fattori (2FA) per proteggere gli account più sensibili.

Attiva la crittografia del dispositivo: praticamente tutti gli smartphone e i laptop più moderni danno la possibilità di crittografare i dati, impedendo l’accesso non autorizzato in caso di furto.

Configura la cancellazione dei dati da remoto: ad esempio, funzionalità come “Trova il mio iPhone” (Apple) e “Trova il mio dispositivo” (Google) permettono di individuare e resettare i dispositivi da remoto.

3. Massima attenzione ai borseggiatori

Oltre alle minacce digitali, il furto materiale è un altro bel problema per i viaggiatori. Per proteggere i tuoi dispositivi:

Usa uno zaino antifurto con tasche nascoste, chiusure resistenti e combinazioni o lucchetti per accedere alle sezioni più importanti. Le vendite di questi zaini sono aumentate nel 2024, a riprova dell’attenzione crescente dei viaggiatori su questo tema.

Custodisci tutti i beni non necessari per la giornata nella cassaforte dell’hotel: quasi tutti gli alberghi mettono a disposizione dei propri clienti casseforti digitali per avere una sicurezza in più.

Non lasciare mai i tuoi dispositivi incustoditi in luoghi pubblici, come bar o sale d’attesa degli aeroporti.

4. Occhio alle stazioni di ricarica pubbliche

Grazie a un nuovo tipo di attacco informatico chiamato “Juice Jacking“, i criminali possono infettare il tuo smartphone attraverso le porte USB pubbliche di ricarica. Per evitare problemi ti consigliamo queste precauzioni:

Utilizza solo il tuo caricabatterie e collegalo alle prese elettriche tradizionali.

Porta con te un power bank per non dover fare affidamento a porte USB potenzialmente a rischio.

Se devi usare una porta USB pubblica, inserisci un adattatore con filtro dati, che blocca qualsiasi trasferimento di informazioni non autorizzato.

5. Sicurezza dei pagamenti digitali e carte di credito

I metodi di pagamento digitali stanno diventando sempre più utilizzati dai viaggiatori, ma anche i tentativi di frode sono in crescita. Per proteggerti segui questi consigli:

Utilizza portafogli con tecnologia RFID-blocking, per evitare il furto di dati delle carte contactless.

Affidati a metodi di pagamento crittografati.

Attiva le notifiche per tutte le transazioni, così da monitorare in tempo reale gli addebiti sulle tue carte.

6. Backup e recupero dei dati

In caso di perdita o furto del dispositivo, con un backup recente potrai trasformare una vacanza rovinata in un piccolo contrattempo. Ecco le contromisure da applicare per farti trovare sempre pronto:

Sincronizza i tuoi dati su iCloud, Google Drive o altre piattaforme cloud affidabili, attivando l’autenticazione biometrica per avere una sicurezza in più.

Effettua backup regolari su un hard disk esterno da tenere separato dal tuo dispositivo principale.

Usa un gestore di password per non perdere l’accesso ai tuoi account anche in caso di smarrimento.

Applica questi consigli già dal tuo prossimo viaggio per ammirare la bellezza di siti turistici e posti nuovi senza troppe preoccupazioni.

