Liguria, Sestri Levante: spettacolare trekking vista mare a Punta Manara

Panorami unici, orizzonti nitidi, il mare sconfinato: tra autunno e inverno Punta Manara, sopra Sestri Levante in Liguria, regala una vista unica a picco sull'acqua e un trekking spettacolare

Riviera ligure di Levante, un paradiso da camminare in ogni stagione

La costa orientale della Liguria, chiamata anche Riviera di Levante, comincia dal capoluogo genovese ed è certamente una porzione di territorio tutta da visitare.

Questo non solo per via della grande varietà di paesaggi che può offrire, ma anche in virtù della notevole quantità di attività outdoor che lì si possono svolgere.

Basti pensare alla magnifica vegetazione sempreverde tipica della macchia mediterranea.

Oppure ai famosi borghi di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino, iconiche località balneari splendide anche durante l’inverno.

Oppure ancora al coloratissimo borgo di Rapallo, alle splendide delle Cinque Terre e alla storica città di Chiavari, nota per avere uno dei centri storici più belli della regione.

A est di Rapallo e intorno al comune di Sestri Levante, poi, incomincia la zona del Tigullio Orientale.

Proprio in questa porzione di territorio ligure si sviluppa un sentiero panoramico decisamente da non perdere, anche in questa stagione più fredda.

Da Sestri Levante a Riva Trigoso passando per Punta Manara

Tra le escursioni sul mare più panoramiche di tutta la Riviera di Levante c’è sicuramente il sentiero che dal borgo antico di Sestri Levante, nonché città dei due mari, conduce fino a Riva Trigoso.

L’itinerario in questione è la scelta ideale per immergersi nel tipico paesaggio ligure dato che si passa per una località come Punta Manara, il bellissimo promontorio proteso sul Golfo del Tigullio.

Il sentiero che dovrete seguire è contrassegnato da due segnavia bianco e rossi e si sviluppa in salita.

Tuttavia, i tratti pianeggianti non mancheranno.

Si parte da Vico del Bottone, collocato nel centro storico di Sestri Levante, giusto a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.

Da lì dovrete seguire le indicazioni per Punta Manara e passare sotto un voltino caratterizzato da tipiche casette liguri.

Oltrepassato il vicolo, dovrete intraprendere la salita Mandrella alla vostra sinistra.

Dopo aver superato orti e ulivi giungerete a Casa Mandrella: da lì il panorama maestoso di Sestri Levante si aprirà piano piano guardando alla vostra destra.

Proseguendo, arriverete fino a Colla Mandrella e a un bivio.

A quel punto lascerete alla vostra sinistra la diramazione che taglia il versante nord del Monte Castello, e procederete tra il verde tipico della macchia mediterranea.

Avrete infatti l’occasione di passeggiare tra antichi ulivi, lecci, querce, corbezzoli e pini marittimi.

Alcune panchine, poi, poste in punti particolarmente panoramici, vi consentiranno anche una piacevole sosta.

Discesa a Riva Trigoso, lo spettacolo del Mediterraneo

In appena un quarto d’ora giungerete al bivacco Manara, denominato anche “spianata del telegrafo”.

In questo luogo si raggiunge un’antica torre di avvistamento diroccata.

Si trova in una splendida posizione panoramica a picco su Punta Manara e sul mare antistante.

Proseguirete la vostra camminata per una ripida scalinata in mattoni fino a che non raggiungerete la Punta vera e propria.

Ph.: Gettyimages/Simona Sirio

Lì non solo scorgerete i ruderi della torre, ma potrete ammirare un duplice panorama spettacolare.

Da una parte Portofino, dall’altra, Riva Trigoso fino a Punta Baffe.

A quel punto ridiscenderete sulla destra in direzione mare, giungendo dapprima al borgo campagnolo “Ginestra”.

Successivamente, anche all’abitato di Le Rocche dopo aver superato un paio di tornanti che portano alla strada di collegamento tra Riva e Trigoso.

Arriverete infine alla spiaggia di Riva Trigoso dove potrete concedervi un momento di relax sulla spiaggia ammirando il mare di fronte a voi.

L’intero percorso conta all’incirca 7 Km (andata e ritorno) e occorrono più o meno 2 ore e 15 minuti per completarlo.

Informazioni utili

