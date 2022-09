Liguria, trekking con vista sul Golfo dei Poeti: da Bocca di Magra a Tellaro

Borghi di terra, di mare e di fiume: il trekking da Bocca di Magra a Tellaro passando per Montemarcello, è la sintesi perfetta della Liguria in tutte le sue sfaccettature. Sullo sfondo, il meraviglioso Golfo dei Poeti.

Golfo dei Poeti: un paradiso tra mare e monti

Tellaro, Fiascherino e Lerici conservano angoli ed emozioni tanto care a letterati, artisti e grandi poeti stranieri, come Lord Byron, Shelley, Morton Stanley e ai nostri Montale e Bertolucci.

Camminare nel Parco di Montemarcello – Magra – Vara apre uno spiraglio su magico angolo di Liguria.

All’estremo lembo della Riviera Ligure di Levante possiamo percorrere un itinerario che è un pò la sintesi delle bellezze di questa regione.

Il fiume, la montagne, le isole e naturalmente il mare.

Lungo il cammino, piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato.

L’itinerario: da Bocca di Magra a Montemarcello e Tellaro

Il sentiero nr. 3 inizia dal parcheggio antistante la Chiesa a Bocca di Magra.

Sale in pochi minuti al monastero di Santa Croce del Corvo.

Lo si supera, si incrocia la strada asfaltata che si segue a sinistra per imboccare la sterrata (sentiero nr. 3a) che dirige verso Punta Bianca.

Il panoramico sentiero nr. 4 guadagna quota tra le essenze aromatiche della profumata macchia mediterranea.

Giunti ad una piazzola, 700 gradini attrezzati con corrimano (sentiero nr. 3d) consentono la discesa verso la spettacolare spiaggia di Punta Corvo.

Dopo la suggestiva deviazione si risale verso Montemarcello: prima del borgo si prende a sud, verso il promontorio del Caprione, ottimo punto panoramico sul Golfo dei Poeti e l’arcipelago della Palmaria.

A Montemarcello (m 266) una passeggiata tra le case e i vicoli ad angolo retto – la planimetria ricorda la disposizione del castrum romano – porta alla parrocchiale; da qui una scalinata scende verso la strada asfaltata che si attraversa due volte per poi seguire il sentiero segnato che risale tra orti e coltivi.

Alla fine della recinzione di una villa si continua sulla destra e si fiancheggia in discesa una costruzione rurale.

Lasciati alle spalle gli uliveti, si entra nella penombra di una pineta, si perde quota per poi seguire il sentiero a sinistra, fino alla strada asfaltata, in località Lizzano.

La si percorre in direzione Lerici per circa 200 metri e subito dopo la prima semicurva si imbocca il selciato che sale sulla destra.

Dopo alcune fasce coltivate, si ritrova sulla sinistra il rimboschimento a pini e cipressi.

Si attraversa nuovamente la strada per poi giungere a un punto panoramico con resti di postazioni militari.

Si ritorna sul sentiero, si percorrono pochi metri in salita e si arriva in uno spiazzo, località Gruzza, dove si ritrova la strada per Lerici.

Alla fine dello slargo, senza attraversare la carrabile, si guadagna la valle Figarole camminando nella penombra di un bosco di pini e lecci.

Ora, si cammina in mezzo a case e campi coltivati, al termine si risale alla strada asfaltata che si attraversa.

Si percorre un piccolo slargo sterrato, si imbocca la stradina in cemento che parte davanti a un grande cancello in ferro e scende verso sinistra.

Alla fine si giunge in località Quattro Strade di Zanego, si attraversa la strada e si prosegue sul sentiero che porta a Tellaro.

Al primo bivio si comincia a scendere a sinistra, lungo la scalinata del “Piastron” e la mulattiera che porta direttamente a Tellaro.

Informazioni utili

Il sito ufficiale del Parco Montemarcello Magra Vara è ricco di informazioni sui sentieri del Parco, su come visitarlo e non perdersi gli eventi in programma.

Sempre al Parco si possono è opportuno chiedere, prima di mettersi in cammino, informazioni sullo stato dei sentieri.

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Liguria



