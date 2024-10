panoramic view of autumn Portofino Regional Nature Park in Italy

La riviera di levante è perfetta per gli amanti dell'outdoor: questa parte di Liguria, infatti, è una destinazione ideale in autunno, quando le temperature sono più miti e il turismo balneare lascia spazio al lato più romantico e suggestivo di questa costa. Scopriamo quattro imperdibili itinerari a picco sulle acque del golfo!

La bellezza autunnale della Riviera di Levante

La Liguria in autunno si tinge di un fascino del tutto particolare. Pensando a questa regione, però, spesso si tende a incasellarla nel periodo estivo in virtù delle sue bellissime spiagge dove potersi rinfrescare.

In verità, però, la Liguria ha molto da offrire anche durante il periodo autunnale: dalle Cinque Terre a Portofino, da Santa Margherita Ligure fino al Santuario dei Cetacei, la Riviera di Levante è decisamente uno scrigno di tesori più o meno nascosti.

In questo angolo di territorio potrete percorrere itinerari unici all’insegna delle calde tinte autunnali e di luoghi incontaminati, paesi arroccati sulle montagne e vigneti terrazzati dai colori suggestivi.

Se l’intenzione è quella di fare una gita fuori porta, allora l’autunno vi farà scoprire un’immagine diversa di questa regione, con profumi e colori che difficilmente dimenticherete.

Di seguito potete trovare alcuni dei percorsi più belli da fare dislocati lungo la Riviera tra l’entroterra e il mare.

1 – Il Sentiero Azzurro delle Cinque Terre

Questa proposta escursionistica vi porterà a spasso per un sentiero che da Corniglia conduce alla splendida Vernazza. Si tratta del Sentiero Azzurro, uno dei percorsi più celebri e iconici di tutta la Liguria.

Questo percorso è noto soprattutto per la bellezza costiera circostante, in particolare gli scorci mozzafiato sul Mar Ligure.



Questo itinerario è parte integrante della Rete Escursionistica delle Cinque Terre, e collega i cinque pittoreschi villaggi costieri di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

La parte del sentiero che collega Corniglia a Vernazza è certamente una delle più spettacolari: sono infatti previsti dei tratti in salita e in discesa attraverso pendii rocciosi e boschi magnifici.

I panorami sulla costa, poi, con le scogliere che si affacciano sul mare cristallino, saranno capaci di catturare la vostra immaginazione e vi offriranno innumerevoli opportunità per delle pause fotografiche.

Ph.: da lamialiguria.it

Durante il tragitto, attraverserete piccoli villaggi e vigneti, immergendovi nell’atmosfera autentica delle Cinque Terre.

Vernazza, con il suo porto pittoresco e le sue case colorate, è uno dei luoghi più affascinanti da visitare lungo il tragitto.

Questo borgo, infatti, saprà regalarvi un panorama incantevole su tutta la baia sottostante.

L’itinerario, di medio-facile difficoltà, è percorribile in circa un’ora e mezza (solo per quanto riguarda la salita) e non presenta un dislivello particolarmente impegnativo: circa 200 metri.

_ Leggi l’articolo dedicato al Sentiero Azzurro delle Cinque Terre

2 – Il sentiero per Punta Manara: uno dei golfi più bella della Liguria

Ci si sposta ora nella località di Sestri Levante (Genova) lungo un itinerario davvero affascinante. Si tratta del sentiero che conduce a Punta Manara, nel cuore della Riviera di Levante.



Il sentiero vi offrirà un’esperienza unica dato che passeggerete attraverso paesaggi costieri boschivi che circondano la Riviera. Il percorso comincerà con un passaggio suggestivo attraverso un bosco di pini e lecci.

Gradualmente salirete e vedrete aprirsi davanti a voi dei panorami mozzafiato su tutta la costa: ammirerete tutto lo splendore del mare cristallino e i caratteristici paesini costieri.

Ph.: Gettyimages/Cécile Boucher

Giungendo a Punta Manara, sarete ricompensati con una vista panoramica a 360 gradi sulla costa ligure, le isole circostanti e l’entroterra collinare.

Punta Manara, infatti, offre uno scenario ideale per una sosta rilassante con vista sull’infinito del mare.

Il sentiero è adatto a escursionisti con livello di esperienza variabile, ma richiede comunque una buona forma fisica per affrontare alcune salite impegnative.

_Oppure sul portale turistico ufficiale di Sestri Levante

3 – Il Periplo dell’isola di Palmaria

Il Periplo di Palmaria è forse uno dei punti più panoramici di tutto il territorio della Riviera di Levante.

Si tratta della più grande isola dell’arcipelago spezzino, nonché della Liguria, con una superficie di 1,89 Km quadrati e un’altitudine che arriva fino a 190 metri sul livello del mare.

Assieme a Porto Venere, le Cinque Terre e le vicine isole Tino e Tinetto, Palmaria è stata inserita tra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco, e fa parte del Parco Naturale Regionale di Porto Venere.

L’accesso al sentiero è fissato presso la località di Terrizzo, raggiungibile con battelli di linea da Porto Venere oppure da La Spezia.



Il sentiero avrà inizio su una strada sterrata che salirà dolcemente in quota costeggiando la parte dell’isola rivolta verso il Golfo della Spezia. Scorgerete la Fortezza Umberto I, la Torre Scola, così come le numerose spiaggette della Cala della Fornace.

Con una deviazione, collocata in salita sulla destra del percorso, giungerete anche all’ex stazione-postelegrafica, presso la località il Roccio, considerata una delle terrazze più belle di tutta la Liguria.

Proseguendo lungo il sentiero di mezza costa, attraverserete una zona di macchia mediterranea alternata a zone di gariga e di lecceta.

Dopodiché, intraprenderete una ripida discesa fino alla spiaggia del Pozzale e un altro attracco della Palmaria (da lì è anche possibile tornare al Terrizzo, a Porto Venere o a La Spezia con i battelli).

Ph.: da www.terre-emerse.it

Lasciandovi alle spalle il panorama dell’Isola del Tino, salirete passando per la parte più selvaggia e brulla del sentiero che vi condurrà alla sommità dell’isola di Palmaria.

Il percorso vi offrirà scorci panoramici di notevole bellezza sulla vastità del mare ma anche sulle falesie, regno incontrastato del fiordaliso di Porto Venere, specie esclusiva dell’Area Protetta.

Giunti sulla strada dalla quale si distaccano alcune varianti e svoltando a sinistra, arriverete fino al Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.).

Proseguendo, raggiungerete anche la strada sterrata da cui diparte il sentiero più impervio dell’isola, proprio di fronte al promontorio dell’Arpaia.

Scendendo a livello del mare ci sarà un ulteriore percorso che conduce, nuovamente, alla località di partenza di Terrizzo.

_Trovate tutte le informazioni sul sentiero e sulle varianti del percorso direttamente sulla pagina ufficiale del Parco di Portovenere

4- I sentieri alti di Riomaggiore: itinerari dalla vista unica

Questo percorso ad anello con arrivo e partenza da Riomaggiore vi consentirà di ammirare la bellezza delle alture che dominano sul borgo e sulle sue antiche vie di pellegrinaggio, un collegamento secolare tra la costa delle Cinque Terre e l’entroterra.

Si tratterà di un’occasione anche per esplorare la ricchezza di biodiversità che, nell’arco di pochi chilometri, si sviluppa dando vita a diversi ambienti davvero unici.

Ph.: da www.parconazionale5terre.it

L’itinerario vi condurrà fino alla Scala Santa, una storica via di pellegrinaggio, passando per il Santuario di Montenero e l’AV5T (l’Alta Via delle Cinque Terre).

L’anello è consigliato ad escursionisti medio-esperti e si sviluppa per circa 8,5 Km.

_Trovate l’itinerario completo sulla pagina turistica ufficiale del Parco delle Cinque Terre

Informazioni utili

Alcuni trekking all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre potrebbero essere a pagamento e necessitare quindi della Cinque Terre Trekking Card.

_Potete trovare tutte li informazioni utili del caso direttamente sulla pagina ufficiale del Parco delle Cinque Terre

