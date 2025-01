Trentino: 7 bellissime esperienze e attività da fare sulla neve

Woman with snow racket hiking in mountains

Il Trentino è la regione perfetta per chi ama la neve e vuole vivere la natura anche senza sciare. Scopriamo alcune delle più belle attività outdoor da fare in inverno tra le magnifiche vallate di questa regione

Inverno in Trentino oltre lo sci: esperienza all’aria aperta senza sciare

In Trentino durante l’inverno si possono vivere meravigliose esperienza sulla neve anche senza sciare, tra le suggestive vallate delle dolomiti gli appassionati di outdoor possono provare tantissime attività.

Si può decidere di fare una bella escursione con le racchette da neve per sentire la neve scricchiolare ad ogni passo, oppure fermarsi a guardare il tramonto sulle vette innevate dopo una passeggiata panoramica.

Ph.: Gettyimages/Uwe Moser

E magari assaporare i piatti tipici della tradizione trentina dopo aver fatto un giro avventuroso in motoslitta.

Ecco alcune proposte pensate per chi non scia, per vivere l’inverno in modo alternativo divertendosi.

1 – Passeggiata al chiaro di luna a Madonna di Campiglio

Quale alternativa migliore allo sci se non una bella passeggiata al chiaro di luna tra i boschi innevati del Parco Adamello Brenta, magari con la possibilità di fare una pausa golosa attorno al fuoco ascoltando poesie e racconti?

A Madonna di Campiglio questo è possibile grazie a delle escursioni guidate che vengono organizzate all’interno del Parco.

Si tratta di un’esperienza unica che permette di vivere il silenzio del bosco illuminati dalla luce argentea della luna.

Ph.: da www.campigliodolomiti.it

La meta finale? Malga Ritorto, un luogo incantevole dove poter assaporare piatti tradizionali ascoltando storie e racconti ispirati alla luna.

Queste passeggiate organizzate si terranno il 13 gennaio e il 12 febbraio: per entrambe le date è necessaria una prenotazione obbligatoria entro le 17 del giorno precedente.

L’esperienza costa 40 euro a persona (dai 12 anni in su) e include l’accompagnamento con guide alpine, le ciaspole, il frontalino e i bastoncini da neve, un caldo ristoro e le varie letture.

_ In questa pagina trovate tutti i dettagli sull’escursione

2 – Gustare un aperitivo in motoslitta sulle Pale di San Martino

Per gli amanti dell’happy hour e dei brindisi in compagnia le Pale di San Martino sono la cornice perfetta: lo spettacolo dell’enrosadira che al tramonto colora le cime, mentre pian piano il sole scende tra le montagne e lascia spazio a un cielo stellato.

A San Martino di Castrozza è possibile concludere le giornate sulla neve gustando degli aperitivi e delle cene al cospetto delle Dolomiti.

Dopo una veloce traversata in motoslitta tra i boschi innevati di San Martino di Castrozza, in pochi minuti si raggiunge la location perfetta per un brindisi in compagnia: un bancone bar scavato nella neve e illuminato dalla luce delle fiaccole.

Ph.: da www.sanmartino.com

Le opzioni sono molto varie: si va dalla selezione di grappe alle bollicine trentine, dal tè caldo fino al vin brulè aromatizzato con cannella e chiodi di garofano.

L’escursione con aperitivo viene organizzata tutti i mercoledì tra le 17.30 e le 18.00. Eventualmente, esiste la possibilità di godere dell’esperienza anche in altri giorni della settimana, sempre che ci siano gruppi di almeno 15 persone.

_ In questa pagina trovate tutti i dettagli e i prezzi

3 – Pedalare in fat-bike sull’Alpe Cimbra

L’Alpe Cimbra è rinomata per i suoi impianti che, durante i mesi invernali, fanno divertire sciatori da tutta la Penisola.

Oltre allo sci, però, ci sono molti modi di fare esperienze sulla neve: uno tra questi è la fat-bike, ovvero la MTB dalle ruote larghe, adatta al manto innevato e alle basse temperature.

L’Alpe Cimbra bike propone ben 30 Km di itinerari intriganti e battuti, tra boschi e paesaggi innevati, pensati per tutti i livelli di difficoltà.

Ph.: da www.alpecimbra.it

Eventualmente, c’è la possibilità di provare questa esperienza senza avventurarsi in solitaria: gli istruttori dell’Alpe Cimbra sapranno dare i consigli giusti e insegnare i trucchi e le tecniche base per padroneggiare la fat-bike.

Per il noleggio ci sono anche vari negozi convenzionati tra Folgaria, Lavarone e Lùsern.

_ Qui trovate maggiori informazioni e alcuni percorsi da fare

4 – Divertirsi sullo slittino sull’Altopiano della Paganella

Scendere sulla neve in sella a uno slittino è una proposta divertente per i più piccoli, anche se può esserlo a qualsiasi età, specialmente se questa esperienza la si fa sull’Altopiano della Paganella.

Quest’ultimo vanta ben 3 piste da slittino: la pista Meriz, raggiungibile da Fai della Paganella, e le piste Scoiattolo e Bambi, raggiungibili da Molveno grazie agli impianti.

Ph.: da ktips.visitpaganella.it

Per slittare in Paganella è necessario fare il biglietto degli impianti, scegliere tra le singole corse, alcune ore o l’intera giornata.

Eventualmente, se si possiede lo Skipass di Paganella Ski, allora lo si può utilizzare anche per le piste da slittino senza costi aggiuntivi.

_ In questa pagina trovate tutte le informazioni sulle piste

5 – Ammirare l’Enrosadira in Val di Fassa

L’Enrosadira è molto di più di un semplice tramonto: è un’esplosione di sfumature che fa brillare il cielo e si riflette sulle Dolomiti imbiancate.

Si tratta di un’esperienza indimenticabile da vivere nella natura, magari con una passeggiata guidata nei boschi ammantati di neve arricchita da una merenda in puro stile trentino con i prodotti della Strada dei Formaggi delle Dolomiti.

In Val di Fassa le possibilità sono diverse: un esclusivo apericena in alta quota a Sass Pordoi, oppure una bella passeggiata tra Moena e Soraga verso il lago Pezzè.

Ph.: da www.fassa.com

Oppure ancora un’escursione a Pozza di Fassa ai piedi del Masc Aloch avvolti dalle luci e dai colori del giorno che sfumano dolcemente sul Catinaccio.

E, magari, una ciaspolata guidata a Passo San Pellegrino fino alla baita Paradiso per ammirare le cime che si accendono con gli ultimi raggi del sole.

_ Le escursioni e gli eventi in programma

6 – Godersi una ciaspolata guidata in Val di Non

Ogni weekend, in Val di Non, vengono organizzate delle ciaspolate guidate sempre diverse e suggestive.

In totale i percorsi sono sette, 4 di questi si svolgono sia di giorno che in notturna e portano nei luoghi più spettacolari da vedere in inverno in Val di Non.

I percorsi, mediamente, presentano un dislivello di 300 metri e durano all’incirca 3 ore.

Ph.: da www.pinetanatureresort.it

Sono alla portata di tutti e le guide alpine adattano sempre l’itinerario ai desideri e alle capacità dei partecipanti.

Le escursioni diurne sono in programma la domenica mattina alle 9 e 30, mentre le escursioni in notturna si svolgono il sabato a partire dalle 17.

Ogni passeggiata è prenotabile online e, il giorno prima dell’escursione, viene fornito un promemoria con le indicazioni da seguire per arrivare al punto di ritrovo assieme ad alcuni consigli su come vestirsi e cosa portare.

_ Il calendario delle passeggiate e tutte le informazioni

7- Provare l’esperienza dello sleddog in Val di Sole

La slitta trainata dai cani è un’immagine che, tradizionalmente, viene associata ai paesi nordici.

Infatti, un tempo, proprio nei paesi freddi del Nord lo sleddog era l’unico modo per coprire le lunghe distanze tra un villaggio e l’altro.

Oggi esistono altri mezzi per spostarsi, tuttavia lo sleddog, nell’immaginario collettivo, è rimasto un’attività capace di ispirare libertà, tranquillità e forte intesa con i cani.

Ph.: da www.visitvaldisole.it

Quindi, perché non vivere queste sensazioni nei boschi innevati della Val di Sole immergendosi nelle emozionanti atmosfere del romanzo di Jack London?

In questa valle esiste la possibilità di guidare in autonomia una slitta trainata da una muta di cani Siberian Husky e Alaskan Malamute, i più adatti a percorrere ampie distanze sulla neve.

Ma si può anche optare per un’esperienza di husky trekking, un’escursione guidata dai cani, in cui l’abilità è gestire il cane guida e stare al suo passo.

_ Le informazioni necessarie per prenotare un’avventura

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi trekking in Trentino-Alto Adige

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram