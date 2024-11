I 5 laghi più romantici del Trentino: per una fuga autunnale

Braies lake at sunrise in autumn in Dolomites, Italy. Landscape with mountains, beautiful lake, church, water with reflection, fall forest in the sunny morning. Travel in italian alps. Dolomiti

L'autunno in Trentino regala scenari incantevoli, perfetti per una gita romantica. Tra boschi colorati e specchi d'acqua affascinanti, ti presentiamo cinque laghi imperdibili per una fuga d'amore indimenticabile.

Perché scegliere i laghi trentini per una fuga romantica

Cosa c’è di più romantico di una passeggiata al lago in autunno in una regione come il Trentino?

Basti pensare alle sponde che si incendiano con le tinte calde del foliage, all’aria frizzante che si respira, al cinguettio degli uccelli e al fruscio delle foglie secche che si stendono come un tappeto colorato di giallo, rosso e arancio.

In questa regione avrete l’occasione di ammirare rilievi meravigliosi che fanno da cornice a questi magnifici specchi d’acqua, e di percorrere numerosi itinerari escursionistici alla scoperta dei loro dintorni.

In Trentino ci sono quasi 300 laghi: qui troverete una selezione di 5 specchi d’acqua che, in autunno, diventano la destinazione ideale per una fuga romantica in una regione unica nel nostro territorio.

1) Lasciati incantare dalla magia del Lago di Toblino

Il Lago di Toblino è certamente uno dei più romantici di tutta la regione, specialmente in virtù del suo elemento più caratteristico: un elegante castello rinascimentale che si stende nelle sue acque, incorniciato dai boschi che sembrano quasi dipinti da un maestro dell’impressionismo.

Questo specchio d’acqua è collocato all’interno della suggestiva Valle dei Laghi, fra aromi di olive e rosmarino, ed è particolarmente incantevole grazie alla barriera dei monti che lo circondano e alla vegetazione mediterranea la cui crescita è favorita dall’influsso mite del lago di Garda.

Il lago, bordato da un canneto, è anche il rifugio di uccelli migratori e molte specie ittiche: dunque, ciò che vi troverete davanti sarà un paesaggio rilassante, adatto a passeggiate e pedalate nel verde.

Il Castello di Toblino, una magnifica rocca cinquecentesca, che emerge come un sogno dalle nebbie del lago, è legato a una leggenda del territorio: stando al racconto, in questo luogo ci vivessero le fate, rispettate e onorate dagli abitanti del luogo.

A loro era dedicato perfino un piccolo tempio, come ricorda una lapide posta nel portico del castello.

Se vorrete ammirare da una magnifica prospettiva sia il lago che il castello, allora potrete percorrere la passerella di legno che costeggia le sponde.

Il lago di Toblino è un’area sottoposta a tutela ambientale e non è né balneabile né tantomeno navigabile. Esistono delle deroghe di legge ma riguardano solo motivi di ricerca e studio (con apposito permesso).

_Trovate tutti i dettagli sulla pagina turistica ufficiale VisitTrentino

2) Immergiti nel benessere al Lago di Levico

Questo specchio d’acqua, circondato da boschi e da un elegante paese, fu un importante punto di riferimento per il benessere dei nobili della casata degli Asburgo, i quali hanno lasciato in eredità il Parco delle Terme di Levico con il suo palazzo in stile Liberty.

Il Lago di Levico è la meta ideale per rigenerarsi, tra una passeggiata sulle sponde del lago e un massaggio nel suo famoso centro termale.

Sorge a pochi minuti da Levico Terme ed è circondato da piccole spiagge, prati ombreggiati e canneti. Le sue acque hanno anche ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu, così come la spiaggia e la gestione ecosostenibile da parte del Comune di Levico Terme.

Le possibilità sono molte durante tutto il corso dell’anno. D’inverno è d’obbligo una visita ai meravigliosi mercatini di Natale allestiti nel Parco degli Asburgo di Levico Terme, oltre agli sport praticabili sulla neve.

Durante l’autunno, invece, potrete percorrere le numerose passeggiate sulle sponde del lago. Il consiglio è quello di intraprendere la Strada dei Pescatori, che aggira tutto il lago (8,5 Km) su un sentiero naturalistico.

Gli amanti delle due ruote potranno invece percorrere la ciclabile della Valsugana.

_Trovate tutti i dettagli sulla pagina turistica ufficiale VisitTrentino

3) Vivi l’incanto del Lago di Tovel e delle sue leggende

Il Lago di Tovel è una vera e propria perla verde acqua immersa tra i boschi, con le Dolomiti di Brenta a fare da cornice.

Questo specchio d’acqua si trova nel Parco Naturale Adamello Brenta in un’area protetta, dunque se vorrete accedere con la vostra auto il consiglio è quello di informarvi in anticipo sul sito del parco.

Ancora oggi, nonostante non accada più, il Lago di Tovel è ricordato per un fenomeno unico al mondo: quello dell’arrossamento delle sue acque.

Fino alla metà degli anni Sessanta, in estate, una certa alga affiorava in superficie, e lo specchio d’acqua appariva di un rosso acceso. Per spiegare questo fatto straordinario, nacquero misteriose storie e leggende, come quella della regina Tresenga.

Oggi, il Lago di Tovel è uno dei gioielli naturalistici del Parco dell’Adamello e visitarlo significa godere appieno del contatto con la natura.

Per il giro del lago occorre circa un’ora e mezza, tuttavia, sono molte le attività che si possono praticare sulle sponde e nei dintorni di Tovel.

È bene segnalare, inoltre, che la strada di accesso al lago è normalmente chiusa nel periodo invernale (novembre – marzo), e che il centro più vicino, Tuenno, è a circa 14 Km dalla destinazione.

In realtà, va detto che Tuenno è stato un comune italiano della provincia autonoma di Trento fino al 2016, momento in cui si unì con altri due comuni, Nanno e Tassullo, formando il nuovo comune di Ville d’Anaunia.

_Potete trovare maggiori dettagli sulla pagina turistica ufficiale VisitTrentino

_Se siete interessati a scoprire alcune cose da fare sul lago di Tovel e i suoi dintorni potete sbirciare nuovamente la pagina ufficiale VisitTrentino

4) Il Lago di Tenno e il borgo canale

Un laghetto turchese, con un’isoletta verde al centro, che in certi periodi dell’anno diventa una penisola raggiungibile a piedi: si tratta del bellissimo Lago di Tenno. Questo specchio d’acqua è collocato ai piedi di uno dei Borghi più Belli d’Italia, con le sue stradine in pietra e i gerani alle finestre delle case. Per la precisione, ci si trova a nord del Lago di Garda, precisamente a 14 Km da Riva del Garda. Ci si situa a 570 metri sul livello del mare e, vicino allo splendido lago di Tenno, si trova anche il borgo medievale di Canale di Tenno, una perla tutta da esplorare.

All’interno del borgo potrete visitare la Casa degli Artisti, dedicata a Giacomo Vittone, pittore adottivo di Canale.

Dopo le visite culturali, potrete godervi anche un momento di sano relax: il suggerimento è quello di sdraiarsi sulle sue sponde godendo della pace e del paesaggio che lo attornia. Infine, dall’unico emissario del lago si forma anche la Cascata del Varone e il Parco Grotta Cascata Varone è sicuramente una delle attrazioni più suggestive di questa zona: lì potrete seguire un percorso tra ponti, scale, sentieri e tunnel scavati nella montagna. _Per tutti i dettagli sul lago di Tenno potete consultare la pagina turistica ufficiale VisitTrentino _Se, invece, siete interessati a scoprire di più sul Parco Grotta Cascata del Varone, allora potete consultare la pagina ufficiale dedicata del Parco

5) Il Lago di Garda e le sue romantiche atmosfere

Tra queste proposte non poteva di certo mancare il Lago di Garda, con i bellissimi paesi di Torbole e Riva del Garda che si affacciano sulle sue sponde.

Ci si trova tra Trentino, Lombardia e Veneto, sul più grande e importante lago d’Italia, che ricopre una superficie di 370 Km quadrati totali per 350 metri di profondità.

A nord si restringe a imbuto, a sud si allarga; la sua sponda trentina, a nord, si trova in provincia di Trento e vi si affacciano i comuni di Nago -Torbole, Riva del Garda e Arco.

Grazie al clima mediterraneo del lago, che solo su questa sponda si coniuga perfettamente con quello alpino, la zona trentina è per molti la più bella e suggestiva di questo grande specchio d’acqua, grazie anche all’evidente contrasto paesaggistico tra i monti e la vegetazione.

Si è infatti già circondati da montagne alte oltre 2.000 metri, ma, in riva al lago, fioriscono sia ulivi che limoni.

Le spiagge bianche sono il vero regno del relax, per chi dal lago si aspetta giornate di riposo, sole e quiete, e magari anche un po’ di romanticismo.

Chi non vuole per forza oziare né fare sport, può decidere di prendere il traghetto a Riva del Garda o a Torbole per fare un’escursione sull’acqua, comodamente seduto osservando il paesaggio e le altre zone del lago.

E ancora, a Riva del Garda potrete anche fare due passi e respirare il fascino mitteleuropeo della cittadina nel curatissimo centro storico che si affaccia su Piazza 3 Novembre, con il Palazzo duecentesco del Comune e il Palazzo trecentesco del Pretorio ad arricchirla.

Potrete passeggiare fino al lungolago e, infine, visitare il Museo Civico all’interno della Rocca di Riva.

Se, invece, il relax non fa proprio per voi e volete godervi questa sponda del Garda all’insegna dell’outdoor, le attività sono innumerevoli.

_Potete avere maggiori informazioni sul lago consultando la pagina ufficiale VisitTrentino

_Trovate tutti i dettagli sulle attività da praticare direttamente sulla pagina VisitTrentino

