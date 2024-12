Valle d’Aosta, Courmayeur: ciaspolata con vista al rifugio Bertone

Alpine peaks and valley of Val Veny near Courmayeur, Italy - snowy mountain peaks above the valley

Courmayeur è la meta ideale per gli amanti degli sport invernali. Qui i percorsi per gli appassionati delle ciaspole non mancano: uno tra i più interessanti e panoramici conduce al rifugio Bertone

Courmayeur con le ciaspole: salita panoramica al rifugio Bertone

Courmayeur si estende ai piedi del massiccio del Monte Bianco ed è una scenografia naturale unica ricca di paesaggi spettacolari e variegati, l’ideale per attività sportive rilassanti oppure adrenaliniche, d’estate come d’inverno.

Questa località internazionale non è soltanto alberghi e negozi di lusso, ma anche un luogo che conserva un’atmosfera alpina autentica e che vanta un comprensorio sciistico invidiabile così come numerosi itinerari da percorrere con le ciaspole ai piedi.

Uno dei percorsi più interessanti e panoramici porta al rifugio Bertone, una struttura che si trova nei pressi del piccolo villaggio di Le Pré al cospetto del Monte Bianco.

L’arrivo al rifugio offre moltissimo dal punto di vista visivo: un panorama incredibile su gran parte della Dora Baltea.

L’itinerario: da Villair Damon fino al rifugio Bertone

Al casello autostradale di Courmayeur si entra nella cittadina e, all’altezza del centro congressi, si devono seguire le indicazioni per la Val Veny e la Val Ferret e Villair.

Si raggiunge una rotonda dalla quale parte una strada in salita per La Saxe e Villair. Da lì si deve continuare fino a raggiungere il villaggio di Villair.

Bisogna quindi risalire una stradina asfaltata, spesso ghiacciata, sino a raggiungere un chalet posto sulla sinistra dove si possono calzare le racchette da neve e iniziare la camminata.

Si risale brevemente una pista nevosa, sempre battuta, che costeggia il torrente ghiacciato proveniente dalla Val Sapin.

Si giunge così a una sbarra dove sono presenti sia delle paline segnaletiche che un pannello contenente la carta tematica dei sentieri nell’Espace Mont Blanc.

Bisogna poi procedere seguendo il sentiero 42 e risalire la pista battuta fino a spostarsi sulla destra orografica.

Si continua sino ad arrivare al bivio per il rifugio Bertone, ben indicato da bolli gialli e da una palina. A quel punto si segue il sentiero estivo, spesso battuto, immergendosi in un bel bosco di abete rosso.

Si risale il pendio con una lunga serie di svolte sino ad arrivare a un monumento in pietra dedicato al Battaglione Aosta degli alpini.

La salita prosegue con un lungo traverso verso sud fino ad un pendio privo di vegetazione ad alto fusto. Lo si risale con una serie di svolte che offrono una vista sublime sui monti di La Thuile: dal Mont Colmet fino al Mont Crammont.

Dopo circa un’ora di marcia si raggiunge un secondo traverso in direzione sud: lo si percorre in piano per poi riprendere nuovamente la salita rientrando in un bosco di larice.

Poco più sopra si incontra un nuovo traverso in direzione sud: quest’ultimo può essere impegnativo in caso di traccia non battuta o neve molto ghiacciata, quindi è bene prestare attenzione.

Una volta superato si potrà intravedere la fine dell’itinerario: da quel punto si raggiungono abbastanza rapidamente i pascoli innevati sottostanti al rifugio.

Si lascia così il bosco entrando in un ambiente panoramico reso ancor più sublime dal candore della neve.

Giunti, infine, ad una palina, si deve svoltare a destra e, superato un piccolo dislivello, si raggiunge il rifugio Bertone.

Si segnala che il rifugio è temporaneamente chiuso per la stagione invernale e che riaprirà il prossimo 31 maggio, quindi è necessario partire organizzati per la sosta.

Informazioni utili

