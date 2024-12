Valle d’Aosta, Cogne con le ciaspole: salita panoramica al Rifugio Sella

Un classico con le ciaspole a Cogne: la salita invernale al Rifugio Vittorio Sella regala panorami spettacolari e la possibilità di osservare camosci e stambecchi, nella magia del Gran Paradiso

Cogne e Rifugio Sella: ciaspolata panoramica in Valnontey

Cogne è un ottimo punto di partenza per ciaspolare sul Gran Paradiso.

I sentieri innevati attraversano boschi silenziosi e conducono verso viste aperte sulle cime del parco.

L’atmosfera tranquilla e l’accessibilità degli itinerari rendono l’esperienza piacevole per escursionisti di ogni livello.

Ph.: Gettyimages/Nicola Colombo

I percorsi sulle racchette da neve offrono scenari sempre diversi e l’emozione di entrare in contatto con la natura vestita di bianco.

Ecco uno dei classici itinerari non lontano dal borgo valdostano, nella selvaggia Valnontey, fino al Rifugio Sella, in posizione spettacolare.

Con le racchette da neve: da Cogne e Valnontey al Rifugio Sella

L’escursione non è difficile, ma piuttosto lunga e dal dislivello notevole. L’ultimo tratto della mulattiera reale richiede neve stabile e ben assestata.

Attenzione ai pendii che precedono il rifugio in caso di neve abbondante e non assestata.

Dalla caratteristica Valnontey (1666 m), frazione di Cogne, si prende il sentiero (cartello giallo) che costeggiando il giardino botanico Paradisia si addentra in un fitto bosco di larici.

Tramite numerosi tornanti si guadagna velocemente quota.

Salendo, la visuale diviene man mano più ampia, consentendo di ammirare le imponenti montagne che costituiscono la testata della Valnontey e, a valle, il gruppo della Punta Garin e della piramidale Punta Tersiva.

Ph.: da rifugiosella.com

Ad un tornante, nei pressi di un impetuoso torrente, ora immobile e ghiacciato, si devia verso il nuovo sentiero.

Negli ultimi anni è diventato il tracciato ufficiale per la salita al rifugio, in seguito alla chiusura della storica mulattiera reale per motivi di instabilità.

Si prende a sinistra attraversando il torrente.

Superata una ripida rampa nel bosco si guadagnano spazi aperti dove la visuale diviene molto ampia sulle montagne della Valnontey e, in particolare, sulla Torre del Gran San Pietro.

Si continua in ripida salita costeggiando il torrente, si scende poi sul greto, lo si scavalca grazie a un ponte, si attraversa il fiume e si sale per alcuni metri congiungendosi alla mulattiera reale di caccia.

Oltrepassata una zona con alcuni tornanti, spesso popolata da branchi di stambecchi, si raggiunge in piano il casotto del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Siamo ormai prossimi al Rifugio Vittorio Sella (m 2584), un ampio pianoro con vista sul gruppo del Gran Serz (m 3552) e sulle montagne della Valnontey.

Informazioni utili

Il sito ufficiale del Rifugio Vittorio Sella

D’inverno resta chiuso ma, nonostante questo, l’escursione con le ciaspole è un classico della stagione bianca a Cogne.

Diventa quindi fondamentale, per organizzare l’itinerario, controllare il meteo e tenere conto della durata.

Per la salita occorrono circa 3 ore, per la discesa un paio d’ore.

Per i meno esperti si consiglia sempre di rivolgersi alle Guide Alpine di Cogne.

La pagina ufficiale delle Guide Alpine di Cogne

Qui si possono trovare le previsioni meteo specifiche della Regione Valle d’Aosta

In questa pagina contatti e orari del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso

