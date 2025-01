Civita di Bagnoregio, Viterbo, Lazio, Italy: picturesque landscape at sunrise of the ancient village on the steep tuff hill

I dintorni di Roma sono puntellati da meravigliosi borghi arroccati sulle colline. Luoghi bellissimi, custodi di storia e tradizioni, ideali da visitare in inverno: vediamo alcuni dei più suggestivi

Vicino Roma, tra storia e tradizioni

Che siano scavati nel tufo, adagiati su una rupe, sulle rive del mare oppure sulle sponde di un lago, i borghi laziali non mancano di stupire.

Si tratta di piccoli e grandi località che riservano atmosfere di un’altra epoca e danno l’impressione di trovarsi quasi fuori dal tempo della vita quotidiana.

A due passi da Roma, soprattutto in provincia di Viterbo e Latina, sono moltissimi i borghi arroccati in grado di offrire un sapore antico, autentico, l’ideale per una nuova scoperta sul territorio in “alta quota”.

Eccone alcuni tra i più belli da visitare, specialmente durante l’inverno.

1- Rocca Canterano

Tra i borghi più belli d’Italia a due passi da Roma non si può non menzionare Rocca Canterano.

Si tratta di un borgo di grande fascino che ha trovato la luce grazie al popolo Equi e che si trova adagiato su uno sperone di roccia dei Monti Ruffi, a circa una sessantina di chilometri dalla capitale.

“Un salotto a cielo aperto”: così è stato definito Rocca Canterano dai responsabili dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

L’appellativo rispecchia certamente le aspettative: oltre a offrire un magnifico panorama su quasi tutta la Valle dell’Aniene, questo borgo riserva delle “chicche” architettoniche molto interessanti.

Basti pensare alla chiesa di Santa Maria Assunta, al Fontanile Piene delle Portelle, a Palazzo Moretti, oppure ancora a Fonte Amato e alla chiesa di San Michele.

2 – Civita di Bagnoregio

Bonaventura Tecchi tempo fa la definì “la città che muore” e, forse, non aveva tutte le ragioni.

Civita di Bagnoregio, infatti, è un magnifico borgo dalla struttura architettonica piuttosto precaria, e questo lo si può notare facilmente percorrendo il ponte che conduce all’ingresso del paese.

In aggiunta, ormai da anni le frane e l’erosione del terreno minacciano il borgo, tra i più fragili dell’Italia centrale.

Si tratta di una delle località più belle e suggestive che si possano visitare nel territorio della Tuscia viterbese, una meta ambita sia dal turismo nazionale che internazionale che conta soltanto una quindicina di residenti.

Infatti, ogni anno più di 700mila persone da tutto il mondo vengono a Civita per ammirare da vicino una bellezza antica che sfida il tempo e l’erosione dello sperone tufaceo su cui è posizionata.

Attorno al borgo si apre la Valle dei Calanchi, uno spettacolo meraviglioso figlio del vento e della pioggia.

3 – Bracciano

Affacciato sul lago omonimo, Bracciano è un altro dei borghi della Tuscia viterbese che merita una visita.

Si tratta di un piccolo paese a tratti rinascimentale che gode di grande fama a livello internazionale, specialmente per via del Castello Orsini-Odescalchi, ampiamente considerato come una delle dimore fortificate più belle ed eleganti del territorio italiano.

La sua posizione arroccata, inoltre, offre un magnifico panorama non solo sul lago di Bracciano ma anche su gran parte dei rilievi regionali.

Oltre al panorama, però, Bracciano possiede diverse opere architettoniche degne di nota, basti pensare al duomo di Santo Stefano oppure alla chiesa di Santa Maria Novella.

Oppure ancora al Museo Civico e alla splendida piazza Novembre caratterizzata da una fontana che risale al 1700.

4 – Sermoneta

Sermoneta è meraviglioso borgo fuori dal tempo situato in provincia di Latina, nella pianura pontina, a due passi dai Monti Lepini e a circa un’ora e mezza di macchina dalla capitale.

La prima volta che ci si mette piede si ha quasi la sensazione di essere stati catapultati in un’altra epoca.

Una prova è il bellissimo Castello Caetani, un luogo che ha ospitato diversi personaggi illustri nel corso della storia: da Lucrezia Borgia all’imperatore Carlo V fino a papa Gregorio XIII.

Al suo interno si possono ammirare dei bellissimi affreschi dipinti da Girolamo Siciolante, oltre ad altri caratteristici disegni murari.

Tra il XIII e il XV secolo è stato sviluppato progressivamente l’intero impianto urbanistico, ed è ancora oggi perfettamente conservato.

Casette in muratura, stretti vicoli in pietra, numerose chiese, mura difensive e il possente castello, che campeggia nella parte più alta, sono i principali elementi che contraddistinguono i magnifici scorci di Sermoneta.

Quest’ultimo, inoltre, si è rivelato essere un set cinematografico ideale per i film ambientati nel Medioevo, tanto da essere stata scelto come sfondo per oltre 90 pellicole italiane e internazionali.

Vale la pena visitare anche la vicina Abbazia di Valvisciolo, gestita da monaci cistercensi e da sempre legata ai cavalieri Templari.

5 – Castel di Tora

Castel Di Tora a una prima occhiata potrebbe sembrare un bellissimo presepe disposto sull’acqua, e infatti è uno dei più affascinanti di tutto il territorio laziale.

Questo borgo si trova in provincia di Rieti, sulle sponde del lago di Turano, a circa un’ora e 20 minuti di strada da Roma.

Castel di Tora è stato inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia, conta appena 300 abitanti e questo contribuisce a creare un’atmosfera tranquilla, riposante, accentuata dalla presenza dei fitti boschi che lo circondano.

In questo piccolo paese si ha l’occasione di passeggiare lungo vie strettissime disseminate di archi e scalinate, e arricchite dalla presenza di architetture degne di nota come la chiesa di San Giovanni Evangelista oppure la Fontana del Tritone.

