Invasione di turisti: il sindaco di Amalfi propone il Galateo dei visitatori

Un Galateo per il bravo visitatore: ecco la proposta del sindaco di Amalfi per far fronte al turismo di massa, che mette a rischio la bellezza e il patrimonio storico e naturalistico di un luogo unico

Amalfi, un galateo per turisti per proteggere ambiente e storia

Amalfi, una delle mete turistiche più celebri d’Italia, sta cercando di affrontare l’overtourism attraverso un’iniziativa innovativa guidata dal sindaco Daniele Milano.

Invece di introdurre restrizioni severe, la città ha lanciato una campagna di sensibilizzazione chiamata “galateo dei visitatori”.

Obiettivo: educare i turisti ad un comportamento appropriato e rispettoso nei confronti della comunità locale.

Questo progetto, diffuso attraverso i social media, mira a promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla convivenza con i residenti, per far comprendere che Amalfi non è solo una destinazione turistica, ma una città con una sua cultura e tradizioni da rispettare.

Ph.: Gettyimages/Samuel Terbush

Amalfi aveva già avviato l’anno precedente una Destination Management Organization (DMO) per monitorare e gestire i flussi turistici, in particolare nel centro storico, e garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

L’incremento del turismo ha avuto un impatto demografico significativo: attualmente, la città conta circa 4.500 posti letto turistici, mentre il numero dei residenti è sceso a 4.653 rispetto ai 5.530 del 2002.

Questo squilibrio ha spinto l’amministrazione a chiedere maggiori poteri per i Comuni, affinché possano stabilire dei limiti basati su un equilibrio tra residenti e turisti.

L’iniziativa del galateo del turista si inserisce in una strategia più ampia di turismo sostenibile, volta a preservare l’identità locale e garantire una convivenza più armoniosa tra visitatori e residenti. Amalfi, con questo modello di gestione, spera di offrire un esempio da seguire per altre località che affrontano sfide simili legate al turismo di massa.

Come funzionerà il Galateo del Turista

Ma come funzionerà questo Galateo?

Lo spiega il sindaco Daniele Milano.

“Attraverso i feedback a un questionario” – racconta il sindaco – “proveremo a sintetizzare quei comportamenti che i residenti vorrebbero far conoscere a visitatori e ospiti, per evidenziare a chi arriva quali sono i comportamenti da evitare.

Non lo faremo con dei divieti, ma attraverso una campagna social per cercare di indirizzare le persone e far capire che più che turisti e visitatori di passaggio sono dei veri ospiti della Città di Amalfi, una comunità composta da persone che vivono e lavorano in questo luogo.

Il Galateo del Turista non sarà un’imposizione, ma una formulazione collegiale, esempio di democrazia partecipata che raccoglie gli stimoli e le esigenze di tutte le parti sociali e tende a preservare la bellezza e il decoro di Amalfi.

Desideriamo coinvolgere in questo grande progetto per un Turismo più sostenibile tutti i cittadini, rendendoli partecipi di un percorso condiviso per migliorare e bilanciare qualità della vita e dell’offerta turistica”

Il questionario è disponibile a questo link e sarà compilabile entro mercoledì 25 settembre 2024.