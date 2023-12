Cimalp presenta la Snow Collection 2024: una nuova linea di capi per l’outdoor invernale

La Snow Collection 2024 di Cimalp combina alta tecnologia e sostenibilità, proponendo capi innovativi per gli appassionati di trekking e sport invernali. Abbigliamento tecnico progettato per rispondere alle esigenze di chi vuole affrontare in sicurezza la natura invernale

Cimpal è noi dei brand francesi più noti nel mondo dell’outdoor, impegnato a produrre capi di abbigliamento tecnico di alta qualità e pensati per soddisfare le esigenze di trekker e alpinisiti.

L’azienda francese, in questo dicembre 2023, ha annunciato il lancio della sua nuova e rivoluzionaria Snow Collection 2024, progettata per offrire agli appassionati di outdoor invernale una linea completa di capi di abbigliamento che coniugano alta tecnologia e sostenibilità.

La collezione, presentata in anteprima a dicembre 2023, è il frutto di mesi di ricerca e sviluppo

L’obiettivo principale di questi nuovi prodotti è stato puntare su materiali riciclati e pigmenti biologici, che incarnano l’impegno di Cimalp verso la sostenibilità ambientale.

Ogni capo della collezione è certificato secondo gli standard Bluesign e realizzato con materiali 100% PFC Free, garantendo così un impatto minimo sull’ambiente.

Una delle caratteristiche distintive della Snow Collection 2024 è la membrana CimaShell, che rappresenta un vero e proprio balzo in avanti in termini di impermeabilità e traspirabilità.

Questa tecnologia, frutto di anni di ricerca, offre prestazioni eccellenti, con un’imbattibile impermeabilità di 20.000 mm e una traspirabilità di 20.000 MVP, garantendo protezione e comfort durante l’attività fisica invernale.

CimaShell e Wool Pack: i punti di forza della nuova collezione

La membrana CimaShell, una tecnologia esclusiva che stabilisce nuovi standard in termini di impermeabilità (20.000 mm) e traspirabilità (20.000 MVP), è certamente uno dei punti di forza dei nuovi modelli presentati da Cimalp.

Questa membrana rappresenta l’apice dell’innovazione Cimalp, offrendo protezione e comfort superiori per l’attività fisica invernale.

La collezione include anche il Wool Pack, un set termico che combina lana Merino e fibra SmartDry, per un isolamento termico ottimale con gestione dell’umidità e asciugatura rapida, altra innovazione centrale dei nuovi prodotti.

La Snow Collection 2024 di CIMALP è arricchita da dettagli funzionali come il Sistema RECCO® Beacon antivalanga, integrato in giacche, pantaloni e guanti, assicurando sicurezza e affidabilità in montagna.

Questi capi sono pensati per offrire versatilità e protezione, adatti a tutte le condizioni climatiche e ai vari livelli di attività fisica.

La collaborazione con atleti di rilievo come Matteo Eydallin, campione del mondo di scialpinismo, e la Selección Española de Escalada en Hielo y Dry Tooling – FEDME, testimonia l’impegno dell’azienda francese nel fornire attrezzature di alta qualità, contribuendo alla crescita della scalata su ghiaccio e dry tooling in Spagna.

Con questa collezione, Cimalp si conferma come uno dei marchi più innovativi nell’abbigliamento tecnico invernale, proponendo ai professionisti dell’outdoor e agli amanti degli sport invernali soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente, per vivere al meglio l’esperienza outdoor invernale.

La collezione è disponibile sul sito ufficiale di Cimalp.