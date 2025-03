Dall’outdoor allo spazio: le tecnologie di Columbia sbarcano sulla Luna con la missione IM-2

Columbia Sportswear fornisce le sue soluzioni brevettate per la protezione termica del lander Athena nella missione lunare IM-2. Le stesse tecnologie utilizzate per l’abbigliamento outdoor affronteranno le temperature estreme dello spazio e della Luna

Columbia Sportswear amplia il suo impegno nella ricerca tecnologica e rafforza la collaborazione con Intuitive Machines per la missione lunare IM-2, partita a febbraio 2025.

L’azienda outdoor metterà a disposizione due delle sue tecnologie brevettate, Omni-Heat™ Infinity e Omni-Shade™ Sun Deflector, per proteggere il lander Athena dalle temperature estreme dello spazio e della superficie lunare.

Dall’abbigliamento outdoor allo spazio: l’innovazione di Columbia

L’expertise di Columbia nella progettazione di soluzioni avanzate per affrontare condizioni climatiche estreme trova un nuovo e inaspettato campo di applicazione: l’esplorazione spaziale.

Dopo il successo della missione IM-1 nel 2024, in cui la tecnologia Omni-Heat Infinity ha dimostrato la sua efficacia nell’isolamento termico, l’azienda ha ulteriormente affinato le proprie soluzioni per rispondere alle sfide del prossimo allunaggio.

La tecnologia Omni-Heat Infinity sul lander lunare

Omni-Heat Infinity, utilizzata per garantire isolamento termico nei capi d’abbigliamento invernali di Columbia, verrà impiegata per proteggere il serbatoio di elio del lander dalle temperature estreme, che possono variare tra +120°C e -156°C.

Omni-Shade Sun Deflector, sviluppato per proteggere le persone dal calore solare, verrà integrato in una copertura isolante multistrato (MLI) sulla parte superiore del lander Athena. Grazie alla capacità di riflettere le radiazioni solari, questa tecnologia aiuterà a mantenere stabili le temperature di batterie e sistemi elettronici, prevenendo il surriscaldamento.

La missione IM-2: alla ricerca di acqua sulla Luna

La missione IM-2, parte del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della Nasa e del progetto Artemis, avrà l’obiettivo di perforare il suolo lunare alla ricerca di tracce di ghiaccio.

Il polo sud della Luna, luogo di destinazione del lander Athena, è considerato cruciale per l’individuazione di risorse idriche e lo sviluppo di infrastrutture sostenibili per future esplorazioni spaziali.

Le tecnologie Columbia per la missione lunare

Haskell Beckham, vicepresidente innovazione di Columbia Sportswear, in una nota stampa ha dichiarato: “Durante la missione IM-1, abbiamo dimostrato l’efficacia della tecnologia Omni-Heat Infinity, la stessa impiegata nelle nostre giacche invernali. Questo traguardo ha segnato solo l’inizio di un percorso che ci permette di spingere al limite le nostre innovazioni”.

“Grazie alla collaborazione con Intuitive Machines, possiamo testare i nostri materiali in condizioni estreme e sviluppare soluzioni all’avanguardia non solo per gli ambienti outdoor terrestri, ma anche per le esplorazioni spaziali” ha aggiunto.

Tecnologia outdoor e spazio: un binomio vincente

L’uso delle tecnologie outdoor in ambito spaziale sottolinea l’interconnessione tra innovazione scientifica e sviluppo di prodotti per la vita quotidiana.

Joe Boyle, presidente di Columbia Sportswear, ha commentato: “Essere parte di questa missione storica ci riempie di orgoglio. I nostri prodotti vengono sottoposti ai test più severi, dal nostro quartier generale di Portland fino alla Luna. Questa partnership ci consente di sperimentare senza paura e di applicare le nostre tecnologie nei contesti più estremi, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone sia sulla Terra che oltre”.

La collaborazione tra Columbia e Intuitive Machines dimostra come il progresso tecnologico possa superare le tradizionali barriere di settore.

Steve Altemus, presidente e Ceo di Intuitive Machines, ha dichiarato: “Spazio e Terra fanno parte dello stesso ecosistema dell’innovazione, dove i progressi in un campo stimolano lo sviluppo nell’altro. Questa sinergia dimostra il valore dell’innovazione commerciale nella creazione di nuove opportunità industriali sia sulla Luna che sul nostro pianeta”.

Il lancio della missione IM-2 è avvenuto il 26 febbraio 2025 dal Kennedy Space Center della Nasa ed stato trasmesso in diretta su Nasa TV e sul sito ufficiale di Intuitive Machines. Un ulteriore passo avanti per l’umanità, con un contributo fondamentale proveniente dal mondo dell’outdoor.