Escursionista morto in Val Camonica per la caduta di un masso

Elicottero per soccorsi in montagna

Un escursionista ha perso la vita in Val Camonica a causa della caduta di alcuni massi che l'hanno travolto mentre era sul sentiero. Ferita anche una donna che è stata recuperata dai soccorsi

Un uomo di 76 anni ha perso la vita oggi in Alta Valle Camonica a causa della caduta a valle di alcuni massi.

L’uomo si trovava su un sentiero nei pressi del Passo Miller, nella zona dell’Adamello, insieme ad un gruppo di amici quando alcuni massi lo hanno travolto.

Infortunata anche una donna che si trovava vicino alla vittima.

Il gruppo ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112.

La centrale operativa ha mandato subito sul posto l’elisoccorso di Sondrio e quello di Brescia.

Pronte a partire, per eventuale supporto alle operazioni, le squadre del Cnsas – V Delegazione Bresciana, Stazione di Edolo, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

I soccorritori che hanno raggiunto il luogo dell’incidente hanno recuperato e trasportato in ospedale la donna, per l’uomo purtroppo non si è potuto fare altro che constatare il decesso.