Nuotare nel ghiaccio: Molveno ospita gli europei del nuoto in acque gelide

Dopo i Mondiali del 2025, Molveno si prepara ad accogliere oltre 500 atleti per la seconda edizione dei Campionati Europei Open di Ice Swimming, in un evento che unisce sport estremo, natura e passione per le acque gelide

Dal 2 al 7 febbraio 2026 il lago di Molveno, in Trentino, sarà nuovamente al centro della scena internazionale del nuoto in acque gelide.

Nella località tra le montagne trentine andrà in scena la seconda edizione dei campionati europei open di Ice Swimming, organizzati dall’International ice swimming association (Iisa) insieme a spartacus Events.

Un ritorno significativo, a meno di un anno dai campionati mondiali che avevano portato sulle rive del lago 750 atleti provenienti da 48 nazioni, confermando Molveno come uno dei luoghi di riferimento per questa disciplina estrema.

Un appuntamento che guarda alle Olimpiadi Invernali

Le date dell’evento non sono casuali. Gli europei open di Ice Swimming si svolgeranno infatti in concomitanza con l’avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, creando un legame simbolico tra due mondi accomunati dal rapporto profondo con il freddo e l’ambiente naturale.

Grazie agli accordi e alle collaborazioni avviate negli ultimi mesi con European Aquatics e alcune federazioni nazionali, gli organizzatori continuano a coltivare un obiettivo ambizioso: vedere l’Ice Swimming diventare la prima disciplina del nuoto inserita nel programma olimpico invernale.

La piscina ghiacciata – Foto Giorgio Scala

Sono attesi oltre 500 atleti da tutta Europa e da altri continenti, chiamati a confrontarsi in una disciplina ancora poco conosciuta dal grande pubblico, ma capace di offrire emozioni intense e autentiche.

Il regolamento è essenziale quanto severo: costume da bagno, cuffia in silicone e occhialini. Nient’altro.

Le acque del Lago di Molveno non potranno superare i 5 gradi Celsius, una soglia che rende ogni gara una prova estrema, fisica e mentale.

Ogni tuffo diventa un confronto diretto con la natura, dove determinazione, controllo e preparazione sono fondamentali per avanzare.

Cinque giorni di gare e attività sul lago

Nel corso delle cinque giornate di competizione si svolgeranno le batterie dei diversi stili, su distanze che vanno dai 50 metri fino alla prova più impegnativa dei 1.000 metri.

Accanto alle gare, Molveno ospiterà anche la cerimonia di apertura, manifestazioni collaterali, clinic mediche e numerose attività all’interno del Frozen Village, creando un contesto che va oltre la semplice competizione sportiva.

I campionati europei open, aperti anche ad atleti non europei, saranno supervisionati dall’International ice swimming association, ente fondato nel 2019 che amministra e certifica la regolarità delle competizioni internazionali di Ice Swimming.

L’evento è realizzato in collaborazione con Spartacus Events, realtà con oltre 25 anni di esperienza nell’organizzazione di manifestazioni endurance di livello internazionale.

Corpo, mente e salute nelle acque sottozero

Il nuoto in acque gelide è una sfida che va oltre il risultato sportivo. Dietro ogni gara ci sono mesi di preparazione, controlli medici rigorosi e un’attenzione costante alla salute degli atleti.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori, l’esposizione controllata al freddo stimola la produzione di endorfine, migliora la circolazione sanguigna e contribuisce al rafforzamento del sistema immunitario, offrendo benefici che accompagnano la fatica estrema.

La piscina a Molveno, tra le montagne del Trentino – Foto Giorgio Scala

L’entusiasmo per l’evento emerge chiaramente dalle parole di Paolo Chiarino, ex atleta inserito nella hall of fame di questo sport e tra gli organizzatori della competizione, che in una nota stampa ha dichiarato:

“Febbraio 2026 a Molveno avremo un altro grande evento dopo i Mondiali 2025 ed in apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: gli Europei di Ice Swimming 2026! Come per l’edizione dei Mondiali dell’anno precedente mi aspetto una grande partecipazione di pubblico verso uno sport in grande crescita che apre le porte alle Olimpiadi Invernali 2026″.

“Saranno cinque giornate di gare da vivere nel ghiaccio ma riscaldate dall’entusiasmo degli atleti e di noi organizzatori” ha aggiunto Chiarino.

Forza mentale e nel rispetto della natura

L’Ice Swimming, come sottolineano gli organizzatori, è molto più di una gara.

È un’esperienza che mette al centro la forza mentale, il rispetto per l’ambiente naturale e la capacità dello sport di spingersi oltre i limiti.

A Molveno, tra le montagne e le acque gelide del lago, questo dialogo tra uomo e natura tornerà a essere protagonista nel cuore dell’inverno 2026.