Nike Project Amplify: la rivoluzione delle scarpe a propulsione assistita per correre e camminare

L'azienda americana presenta Project Amplify, il primo sistema motorizzato per calzature da running e camminata. Un’innovazione che promette di cambiare il modo in cui ci muoviamo, potenziando ogni passo grazie a un motore integrato

Immaginate di poter correre o camminare sentendo il terreno scorrere sotto i piedi con più leggerezza, come se qualcuno spingesse dolcemente la tua falcata in avanti.

È questa la sensazione che Nike promette con Project Amplify, il primo sistema di scarpe motorizzato al mondo pensato per chi si muove ogni giorno.

Il colosso americano dello sport ha presentato ufficialmente questo progetto il 23 ottobre 2025, annunciando un passo decisivo verso il futuro del movimento outdoor.

Un progetto visionario che, come dichiarato da Nike, “ridefinisce la percezione del possibile” amplificando in modo naturale i movimenti della caviglia e della parte inferiore della gamba.

Un sistema che unisce robotica e ricerca sportiva

Project Amplify nasce da anni di sperimentazione nel Nike sport research lab (Nsrl) e da una collaborazione con Dephy, azienda statunitense specializzata in robotica.

La scarpa Project Amplify – Foto Nike

Il sistema si basa su algoritmi del movimento elaborati a partire dai dati raccolti da oltre 400 atleti e atlete, che hanno percorso più di 2,4 milioni di passi in ambienti outdoor e indoor, testando nove diverse versioni dell’hardware.

Il risultato è una scarpa in fibra di carbonio che può essere indossata con o senza il sistema robotico.

La struttura integra un motore leggero e potente, una cinghia di trasmissione e una batteria a bottone ricaricabile, in grado di fornire un’assistenza naturale al movimento.

“Aggiunge potenza alla falcata, in modo naturale”

“Il nostro lavoro? È sognare in grande, mettendo in primo piano l’atleta” ha spiegato in una nota stampa Michael Donaghu, vicepresidente di Create the future di Nike.

“Project Amplify è nato da una singola domanda: e se trovassimo un modo per aiutare l’atleta a muoversi più velocemente e su maggiori distanze con meno energia e più divertimento? In sostanza questo sistema non fa che aggiungere un po’ di potenza alla falcata, in modo naturale”.

A differenza delle scarpe pensate per i runner competitivi, Project Amplify è destinato a chi pratica camminata, jogging e corsa a ritmo medio-lento.

Il sistema è progettato per potenziare il movimento quotidiano, sia per chi si allena, ma soprattuto per chi usa le proprie gambe come mezzo di mobilità attiva, magari per spostarsi nel tragitto casa-lavoro.

Secondo i test condotti dal Nsrl, con Project Amplify la corsa in salita sembra una corsa in piano e il ritmo può migliorare sensibilmente.

Una nuova frontiera per il movimento outdoor

Nike paragona questa innovazione all’impatto che le bici elettriche hanno avuto sugli spostamenti urbani: una tecnologia che non sostituisce l’attività fisica, ma la potenzia, rendendola più accessibile, frequente e divertente.

Con Project Amplify, il brand punta ad ispirare un nuovo modo di vivere il movimento, avvicinando ancora più persone alla camminata sportiva e al running.

“Da sempre crediamo che il movimento abbia un effetto terapeutico” ha concluso Donaghu. “Project Amplify è un progresso rivoluzionario: aggiunge energia direttamente alla falcata. È un nuovo inizio”.

Il sistema è ancora in fase di test, ma l’obiettivo è portarlo al pubblico nei prossimi anni, aprendo la strada a un nuovo modo di intendere il movimento outdoor: più sostenibile, più divertente, più umano.