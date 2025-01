Prenotazioni aperte per le visite all’Isola di Montecristo: date e novità del 2025

Approach Montecristo Island by boat in a calm sea and beautiful sky.

A partire dalle ore 9:00 di lunedì 27 gennaio 2025, sarà possibile prenotare online le attesissime visite guidate all'Isola di Montecristo. Organizzate dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano, le escursioni rappresentano un'opportunità unica per esplorare uno dei luoghi più affascinanti e protetti del Mar Tirreno.

Le visite si svolgeranno in 23 date, dalla prima il 22 marzo fino all’ultima il 21 settembre. Ogni data accoglierà fino a 75 partecipanti, per un totale di 1725 posti disponibili. La prenotazione è nominativa e deve essere effettuata online tramite pagamento immediato con carta di credito.

Date speciali e partenze:

Partenza standard: da Piombino Marittima con scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba).

Date straordinarie (16 maggio e 13 giugno): partenze da Porto Santo Stefano, con scalo all’Isola del Giglio.

Per assicurarsi un posto, si consiglia di agire tempestivamente: i biglietti si esauriscono mediamente in una settimana.

Opportunità per i residenti delle isole toscane

Anche nel 2025, i residenti dei Comuni dell’Arcipelago Toscano avranno 100 posti riservati al prezzo agevolato di 60 € a persona. La prelazione è valida fino al 3 marzo 2025. Eventuali posti non prenotati entro tale data saranno resi disponibili a tariffa piena.

Un’esperienza unica: costi e regole

Il costo dell’escursione standard è di 140 € e comprende il trasporto marittimo andata e ritorno, oltre al servizio di accompagnamento da parte delle Guide Parco. In caso di condizioni meteo avverse, verranno proposte date di recupero.

Requisiti per la partecipazione:

Età minima: 12 anni.

Non sono ammessi animali domestici.

Massima attenzione alle regole di comportamento stabilite dall’Ente Parco e dai Carabinieri Forestali.

La novità del 2025: escursioni al Monte della Fortezza

Un santuario della biodiversità

Quest’anno, in due date esclusive (5 aprile e 7 settembre), sarà possibile partecipare a un’escursione speciale verso il Monte della Fortezza, la vetta dell’isola a 645 metri di altitudine.

Riservata a soli 12 escursionisti esperti per ciascuna data, questa esperienza prevede un percorso impegnativo attrezzato con cavi e gradini, ideale per chi cerca un’avventura immersa in uno scenario naturale straordinario.

Queste date includono anche un approfondimento speciale sulla storia geologica e biologica dell’isola, condotto dalle Guide Parco durante l’escursione. Sarà un’occasione unica per osservare specie rare di flora e fauna, oltre a godere di panorami mozzafiato dal punto più alto dell’isola.

Durata prolungata: permanenza sull’isola estesa di un’ora.

Gli altri 63 partecipanti per queste date potranno optare per gli itinerari consueti, al costo di 150 €.

Informazioni e prenotazioni

Per dettagli sul calendario, le regole di visita e le modalità di escursione, è possibile consultare il sito ufficiale delle prenotazioni.

Per chiarimenti, Info Park è disponibile al numero 0565 908231 o via e-mail a info@parcoarcipelago.info. Gli orari dell’ufficio variano in base al periodo:

Fino al 31 marzo: lun-sab 9:00-15:00; dom 9:00-13:00.

Dal 1° aprile al 31 ottobre: lun-dom 9:00-19:00.

Partecipare a una visita guidata all’Isola di Montecristo è molto più di un’escursione: è un viaggio in un angolo di natura incontaminata, dove ogni passo racconta la storia di una biodiversità unica al mondo.