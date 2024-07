Tragico incidente in Valle d’Aosta: morti due alpinisti durante una scalata sul Monte Bianco

L'incidente ha coinvolto una cordata di tre alpinisti: due le vittime della caduta, di oltre 200 metri, mentre la terza persona si salva grazie alla rottura della corda. Il sopravvissuto ha allertato immediatamente i soccorsi ed è stato tratto in salvo da un elicottero

Tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 luglio sul Monte Greuvetta, nel massiccio del Monte Bianco, in cui hanno perso la vita due alpinisti originari di Torino, che sono caduti per circa 200 metri mentre si trovavano in cordata con una terza persona originaria di Chiavari, in provincia di Genova.

Il gruppo di alpinisti si trovava a pochi metri di distanza dal rifugio Dalmazi, in Val Ferret, a un’altitudine di circa 3.500 metri, quando due di loro sono scivolati, cadendo per diversi metri.

I malcapitati sono morti a causa dei gravi traumi conseguenti alla caduta, mentre il terzo membro della cordata si è salvato grazie alla rottura della corda che lo legava alle vittime.

Il sopravvissuto ha immediatamente allertato il Soccorso alpino Valdostano che, con un primo sorvolo dell’elicottero, ha recuperato l’alpinista sopravvissuto.

L’elicottero è poi nuovamente intervenuto per recuperare le salme delle vittime e consegnarle alle autorità valdostane per gli accertamenti del caso.