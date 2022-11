Veneto, famiglia aggredita dalle mucche durante un trekking

Padre, madre e figli si trovavano sulle montagne di Pieve del Grappa quando si sono imbattuti in un gruppo di mucche particolarmente aggressive, probabilmente a causa delle presenza di vitelli. Il padre ha avuto la peggio, riportando ferite e contusioni multiple

Nella tarda mattinata di mercoledì 2 novembre una famiglia è stata presa di mira da un gruppo di mucche che si trovava al pascolo lungo un sentiero.

L’episodio è capitato in Veneto, sul Monte Grappa, in provincia di Treviso. La famiglia proveniente da Venezia si era recata in zona per fare un’escursione, quando si è trovata di fronte gli animali al pascolo.

Il padre, un uomo di 46 anni, è stato il primo ad avanzare per superare le mucche che hanno però reagito in modo aggressivo, probabilmente per proteggere i piccoli vitelli presenti in mezzo alla mandria.

L’uomo è stata colpito dalle mucche adulte che, dopo averlo fatto cadere per terra, lo hanno trascinato e calpestato diverse volte provocando escoriazioni, traumi e ferite.

I famigliari non sono riusciti ad avvicinarsi e l’uomo si è salvato infilandosi in una buca carsica che si trovava nel terreno e che lo ha protetto dalla violenza degli animali.

La moglie, che si trovava qualche metro indietro insieme ai tre figli minori, ha immediatamente allertato il soccorso alpino di Crespano che ha inviato in zona un mezzo da montagna sul quale si trovava il personale medico.

I soccorritori giunti sul posto hanno immediatamente soccorso l’uomo, che si trovava in condizioni serie ma non in pericolo di vita, con molteplici ferite e contusioni. Gli altri familiari erano invece sotto shock e sono stati accompagnati a valle.

Le aggressioni da parte di animali sono piuttosto rare durante un trekking. Mentre si percorre un sentiero può capitare infatti di imbattersi in un cinghiale, in orsi o anche lupi, ma è molto raro che ci siano attacchi.

Le mucche, di solito pacifiche e non aggressive, potrebbero però avere un atteggiamento diverso quando si trovano in presenza dei vitelli piccoli da proteggere.