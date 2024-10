L'edizione 2024 della Walking Francigena Ultramarathon è stata un vero successo: la manifestazione richiama ogni anno in Toscana centinaia di appassionati di trekking, dall'Italia e dall'estero

Walking Francigena, grande successo per una manifestazione unica

Grande successo per la Walking Francigena Ultramarathon, la manifestazione che si è tenuta nel weekend del 12 e 13 ottobre, un vero must per camminatori e appassionati di outdoor.

Sono state quasi ben 849 le iscrizioni, per un’indimenticabile camminata nella natura con percorsi di varie lunghezze, fino ai 120 Km dell’itinerario completo a cui hanno partecipato più di 200 escursionisti.

Una manifestazione accessibile a tutti i camminatori, dai meno esperti alle famiglie, fino ad arrivare ai trekker più preparati che si sono cimentati sull’intero percorso.

Alla fine tutti stanchi ma felici, per aver vissuto un’esperienza unica in un ambiente meraviglioso, tra natura e storia.

Che cos’è la Walking Francigena

Erano 7 i percorsi tra i quali i camminatori hanno potuto scegliere, in base alla propria preparazione fisica e al tempo a disposizione.

L’itinerario più breve univa Siena alla storica Grancia di Cuna.

Con i suoi 15 km ha attratto in gran numero i meno allenati e le famiglie.

Ph.: Alessandro Moretti

L’itinerario da Siena a Buonconvento, 35 chilometri ha consentito di immergersi nella campagna senese, mentre il tratto da Radicofani ad Acquapendente, 30 km circa, ha regalato una passeggiata tra pascoli e calanchi spettacolari, per arrivare al celebre borgo medievale e alla sua storica fortezza.

Erano invece 28,5 i km che separano la suggestiva Abbadia San Salvatore da Radicofani, un itinerario tra storia e natura.

Il percorso di 55 km da Siena a San Quirico ha consentito di camminare sotto le stelle nel tratto finale, mentre quello da San Quirico ad Acquapendente, 68 km circa, ha attraversato la Val d’Orcia con i suoi paesaggi da cartolina.

L’itinerario completo, da Siena ad Acquapendente, di 120 chilometri, è stato percorso da trekker con una preparazione ottimale.

Un grande sforzo organizzativo e un’innovativa tecnologia GPS a servizio dei camminatori

Nei 6 centri abitati toccati dagli itinerari (Siena, Ponte d’Arbia, Buonconvento, San Quirico d’Orcia, Gallina, Radicofani) sono stati resi disponibili servizi igienici dedicati, così come servizi igienici mobili hanno affiancato alcuni punti ristoro.

Ph.: Antonio Cinotti

La presenza e l’impegno di 250 volontari lungo l’intera tratta ha garantito ad ogni partecipante assistenza sanitaria curata dalle associazioni di volontariato del territorio (Croce Rossa Italiana, Misericordie e Pubblica Assistenza), assistenza alla sicurezza del percorso a cura delle diverse associazioni di volontariato di Protezione Civile e assistenza ai camminatori svolta da un treno di escursionisti volontari del Gruppo Trekking Senese APS che, in testa, nel mezzo e in coda si è spostato con i camminatori dando assistenza a chi si è trovato in difficoltà o abbia deciso di ritirarsi.

I partecipanti delle due tratte più lunghe, la 120 km (Siena-Acquapendente) e la 65 km (San Quirico D’orcia-Acquapendente) che prevedevano anche tratte notturne, hanno potuto usufruire del sistema GPS Setetrack.

Si tratta di una piattaforma GPS innovativa, che funziona autonomamente, senza necessità di un’App da installare sul telefono.

GPS Setetrack ha aumentato il livello di sicurezza e assistenza, soprattutto al calar del buio, consentendo di monitorare i camminatori e prestare assistenza quando necessario.

La manifestazione è stata organizzata dagli assessorati al Turismo dei Comuni di Acquapendente e di Siena, dal Gruppo Trekking Senese e con la collaborazione dei comuni di Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni, Abbadia San Salvatore e Proceno.

_ Il sito ufficiale della Walking Francigena Ultramarathon

_ La pagina Facebook della Walking Francigena Ultramarathon