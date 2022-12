In treno, circondati dai panorami selvaggi della Alpi Retiche

Per molti il treno è parte della routine quotidiana per compiere il tragitto casa – lavoro, per altri è un’ottima alternativa all’auto nel traffico cittadino, per altri ancora è un mezzo di trasporto “verde” e – in certi casi – economico.

A seconda dell’uso che se ne faccia, il treno può essere un semplice vettore di locomozione per eseguire uno spostamento, oppure il protagonista stesso di un viaggio.

In carrozza, si parte!

In alcuni casi a rendere speciale un’esperienza di viaggio in treno non è solamente la bellezza dei paesaggi che scorrono dietro al finestrino, ma anche gli incontri che si fanno in carrozza, i rumori e l’incedere ritmico della locomotiva.

D’estate, affacciati fuori dal finestrino per assaporare i profumi dei lunghi tramonti, o d’inverno, intabarrati dentro le carrozze tiepide mentre fuori la neve ricopre ogni cosa.

Il Bernina Express sul viadotto Landwasser (GettyImages/Roberto Moiola/Sysaworld)

Oggi il nostro viaggio sarà proprio così: riscaldato dal sole in una fredda giornata invernale, immerso nel panorama immacolato delle Alpi Retiche a cavallo tra Italia e Svizzera, su un lungo convoglio rosso che passa in una manciata di chilometri da fitte foreste di conifere a paesaggi lunari d’alta quota.

È il treno del Bernina, una delle tre ferrovie al mondo che possono vantare l’inserimento nei patrimoni mondiali dell’Umanità UNESCO.

Un percorso in costante salita tra piccoli borghi in pietra e boschi impenetrabili, arrancando sui fianchi della Valposchiavo e dell’Alta Engadina in un continuo di curve, tornanti, elicoidali, ponti e viadotti.

E se in estate questo percorso è un trionfo di colori caldi, d’inverno lo spettacolo della neve rende il paesaggio ancora più unico.

Il Treno del Bernina: dal 1910 su e giù per i monti

Questa spettacolare linea ferroviaria a scartamento ridotto, detiene un particolare record che la differenzia da tutte le altre ferrovie alpine d’Europa.

É infatti la sola a raggiungere un’altezza così elevata – i 2.253 metri del valico di Ospizio Bernina – sfruttando la semplice aderenza naturale tra ruote e rotaie, senza l’ausilio di cremagliere o altri supporti artificiali.

La salita verso Ospizio Bernina è quasi terminata per il convoglio diretto a Tirano, sullo sfondo compaiono le cime innevate dell’Engadina (foto Marco Carlone). La salita verso Ospizio Bernina è quasi terminata per il convoglio diretto a Tirano, sullo sfondo compaiono le cime innevate dell’Engadina (foto Marco Carlone).

La linea venne costruita nei primi anni del 1900 per collegare le valli dell’Engadina con i Grigioni di lingua italiana ed ebbe da subito una forte vocazione turistica.

Per superare le grandi pendenze dettate dalla difficile orografia del territorio, fu necessaria la progettazione di una vera e propria opera d’arte ingegneristica.

In meno di 40 chilometri i piccoli convogli rossi devono infatti affrontare un dislivello positivo di circa 1.800 metri, vero e proprio primato per un’infrastruttura ferroviaria.

I progettisti furono dunque costretti a concepire dei tratti con pendenze fino al 70% è e raggi di curvatura ridottissimi, fino a 45 gradi.