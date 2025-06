Camminare fino al cratere del Teide: viaggio nel cuore della natura di Tenerife

Un viaggio tra i paesaggi lunari del vulcano Teide, tra sentieri dalla vista incredibile, cieli stellati e una biodiversità unica. Una guida completa per esplorare il parco nazionale più alto e spettacolare della Spagna.

Il gigante delle Canarie: Teide, tra scienza, mito e meraviglia naturale

Il Parco Nazionale del Teide, nel cuore di Tenerife, è uno dei luoghi più iconici e spettacolari della Spagna.

Questa suggestiva e unica area naturale è stata dichiara parco nazionale nel 1954 e Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2007 e, con oltre 4 milioni di turisti all’anno, è anche una delle aree protette più visitate d’Europa.

Il suo protagonista assoluto è il Pico del Teide, una montagna di origine vulcanica che tocca i 3.718 metri sul livello del mare, che la rendono la vetta più alta del paese iberico e il terzo vulcano più alto del mondo se misurato dalla base oceanica, con oltre 7.500 m di altitudine complessiva.

I fantastici panorami del monte Tedie – Foto Massimo Clementi

La sua presenza domina l’isola, il suo profino è visibile da ogni angolo della costa settentrionale, impossibile non notarlo appena si atterra all’aeroporto internazionale di Tenerife sud.

La sua mole imponente cambia aspetto con le stagioni e le ore del giorno. Il parco che tutela e circonda questo monte vulcanico si estende su 19.000 ettari, all’interno di una vasta caldera – Las Cañadas del Teide – che ha un diametro di ben 17 km, circondata da pareti rocciose che raggiungono i 600 metri d’altezza.

Quest’area di interesse geologico è, senza dubbio, una delle più spettacolari al mondo per l’osservazione dei processi vulcanici, tanto da essere stata designata anche con il diploma europeo del Consiglio d’Europa.

Geologia e biodiversità di un paesaggio marziano

Camminare sui sentieri del parco del Teide è come immergersi nelle atmosfere di un altro pianeta: i crateri, i camini, le colate laviche e le grotte basaltiche raccontano una storia di milioni di anni di attività vulcanica.

Il Teide si è formato circa 200.000 anni fa in seguito al collasso di un antico vulcano, generando l’enorme caldera delle Cañadas e il cono centrale che oggi conosciamo.

Questa lunga attività vulcanica ha dato origine a un paesaggio mutevole e affascinante, ricco di colori e forme diverse, in cui il nero lavico si mescola con l’ocra, il rosso e il giallo dei minerali presenti nel terreno.

Inifiniti ambienti naturali sul vulcano Teide – Foto Massimo Clementi

Nonostante le condizioni ambientali estreme – scarsa umidità, escursione termica, forti venti – la biodiversità è sorprendente. In questo enorme cratere vivono più di 168 specie vegetali, molte delle quali endemiche delle Canarie, che colorano l’altopiano con una ricca tavolozza ci colori.

Spiccano la viperina rossa (Echium wildpretii), che in primavera si tinge di un rosso spettacolare e può raggiungere i 3 metri d’altezza, e la rara violetta del Teide, che cresce esclusivamente sopra i 2.500 metri.

Anche la fauna è affascinante: tra lucertole, gechi, uccelli e pipistrelli, si segnala il fringuello azzurro e l’orecchione di Tenerife, oltre a numerose specie di insetti endemici.

Escursioni, trekking e viste mozzafiato

Visitare il Teide significa immergersi in un vero e proprio paradiso per gli escursionisti, con oltre 40 sentieri ufficiali che si snodano tra paesaggi che sembrano usciti da un film di fantascienza.

Uno dei percorsi più iconici è quello che conduce al Roque Cinchado, una colonna lavica dalle forme stravaganti scolpita dal vento e dalle intemperie, simbolo indiscusso del parco, affiancata da altre spettacolari strutture come La Catedral e La Cascada.

Roque Cinchado – Foto di Massimo Clementi

Per chi desidera avvicinarsi a questi scenari in modo più tranquillo, il sentiero delle Siete Cañadas offre un itinerario panoramico che si sviluppa lungo il bordo della caldera, con viste spettacolari sui coni vulcanici e le distese di lava.

Chi è in cerca di una vera sfida può puntare alla salita verso la vetta partendo da Montaña Blanca, con un dislivello considerevole che attraversa paesaggi di cenere, pomice e lava solidificata.

Le scarpe da hiking Konos, utilizzate per questa escursione

Un’altra opzione suggestiva è il trekking verso la Degollada de Guajara, da cui si gode uno dei panorami più ampi e impressionanti del parco, con una vista privilegiata sul Teide che svetta sopra il mare di nubi.

La funivia rappresenta una scorciatoia spettacolare per raggiungere La Rambleta, a 3.555 metri, in soli otto minuti. Da qui partono tre sentieri ufficiali:

verso il belvedere di Pico Viejo, che si affaccia su una colata lavica immensa e offre una vista che nei giorni limpidi abbraccia anche La Gomera e El Hierro;

verso La Fortaleza, con una prospettiva inedita sul versante nord dell’isola;

il famoso Telesforo Bravo, un ripido ma breve sentiero che porta fino alla sommità del cratere – accessibile solo con permesso – da cui si domina tutto l’arcipelago.

Per gli escursionisti esperti, l’ascensione integrale dalla spiaggia di El Socorro alla vetta lungo la Ruta 040 rappresenta una delle imprese più affascinanti di tutta la Spagna: 56 km di cammino e oltre 4.000 metri di dislivello in un unico itinerario che collega l’oceano al cielo.

Le formazioni rocciose vulcaniche – Foto Massimo Clementi

Anche chi preferisce godersi il parco in auto ha diverse opzioni: i belvedere di Boca Tauce, Las Narices del Teide, o Tabonal Negro offrono vedute mozzafiato, soprattutto in primavera, quando i tajinastes tingono il paesaggio di rosso e trasformano il suolo vulcanico in un giardino alieno.

Ogni sentiero è un viaggio nel tempo e nella geologia, ogni belvedere una finestra aperta sull’immensità di Tenerife.

Ma i percorsi sono numerosi e adatti a ogni livello: dal sentiero panoramico delle Siete Cañadas alla salita alla vetta da Montaña Blanca, passando per il trekking nella Degollada de Guajara, punto più alto della parete della caldera.

L’altopiano del vulcano Teide – Foto Massimo Clementi

Esperienze notturne e sostenibilità

Uno degli aspetti più sorprendenti del Teide è il cielo. Protetto dalla “Ley del Cielo”, che limita rigorosamente l’inquinamento luminoso, il Parco Nazionale offre alcune delle migliori condizioni al mondo per l’osservazione astronomica.

L’Osservatorio di Izaña, situato a oltre 2.400 metri di altitudine, ospita il più grande telescopio solare d’Europa ed è teatro di importanti scoperte scientifiche.

I visitatori possono partecipare a tour guidati che illustrano le attività di ricerca e la storia dell’osservatorio.

Il celebre tour “Sunset & Stars” rappresenta uno dei momenti più emozionanti per chi visita il parco: si sale al tramonto con la funivia per ammirare il cono del Teide proiettare la sua ombra triangolare sull’oceano Atlantico: uno spettacolo naturale che lascia senza fiato, per poi proseguire con l’osservazione delle costellazioni attraverso potenti telescopi professionali, accompagnati da guide esperte.

La giacca Columbia collezione OutDry – Foto Massimo Clementi

Affrontare una visita serale o notturna sul Teide richiede una preparazione adeguata.

Le temperature possono calare sensibilmente, anche nei mesi estivi, e l’escursione termica tra giorno e notte è considerevole. È quindi fondamentale indossare abiti caldi, giacca a vento o softshell impermeabile, berretto e guanti leggeri.

Le calzature devono essere robuste e adatte al terreno irregolare: l’ideale sono scarponcini da trekking con buona aderenza e supporto alla caviglia, indispensabili per muoversi con sicurezza tra rocce laviche e sentieri sterrati.

Scarpe da hiking Konos di Columbia – Foto Massimo Clementi

Per vivere il parco in modo sostenibile è consigliabile arrivare con i mezzi pubblici (linee 342 e 348) oppure aderire a tour organizzati, riducendo così l’impatto ambientale. È essenziale rispettare le regole del parco: non raccogliere rocce, piante o fiori, non lasciare rifiuti, non uscire dai sentieri segnalati e non disturbare la fauna locale.

Visitare il Teide non è solo una passeggiata in un paesaggio straordinario, ma un’esperienza profonda che ci mette in contatto con le forze primordiali della Terra e l’infinita bellezza del cosmo.

Un incontro tra geologia, ecologia e mistero che resta scolpito nella memoria di chi lo vive.

Abbigliamento consigliato

Per vivere un’escursione sul Teide in piena sicurezza e comfort è essenziale dotarsi del giusto equipaggiamento tecnico:

Scarpe da hiking leggere ma con una buona suola e tomaia, che offrono un'eccellente stabilità e aderenza anche su terreni irregolari.

Giacca impermeabile e antivento, per far fronte alle mutevoli condizioni meteo della caldera del Teide: impermeabile al 100% e traspirante, è una protezione ideale contro pioggia e vento, anche nelle condizioni più difficili.

e antivento, per far fronte alle mutevoli condizioni meteo della caldera del Teide. Abbiamo testato la : impermeabile al 100% e traspirante grazie alla tecnologia OutDry™ Extreme, è realizzata in poliestere riciclato privo di PFAS. Una protezione ideale contro pioggia e vento, anche nelle condizioni più difficili. Base layer tecnico : una maglia intima in tessuto traspirante aiuta a gestire il sudore e a mantenere la pelle asciutta durante l’attività fisica.

: una maglia intima in tessuto traspirante aiuta a gestire il sudore e a mantenere la pelle asciutta durante l’attività fisica. Mid layer isolante : una felpa termica o un pile leggero per trattenere il calore corporeo, soprattutto nelle ore serali o nei mesi più freddi.

: una felpa termica o un pile leggero per trattenere il calore corporeo, soprattutto nelle ore serali o nei mesi più freddi. Zaino da escursionismo : leggero, ergonomico e con capienza sufficiente per trasportare acqua, snack, crema solare, occhiali da sole, kit di pronto soccorso e una torcia frontale per le uscite in notturna.

: leggero, ergonomico e con capienza sufficiente per trasportare acqua, snack, crema solare, occhiali da sole, kit di pronto soccorso e una torcia frontale per le uscite in notturna. Per affrontare una visita serale o notturna, ricordati di portare berretto, guanti leggeri e strati extra di abbigliamento: l’escursione termica può essere marcata, anche in estate.

Informazioni utili

Per organizzare un’escursione nel parco del vulcano Teide, consigliamo di visitare il sito ufficiale, per avere informazioni aggiornate e complete sui migliori percorsi e sulle condizioni meteo sulla montagna.

