Garmin lancia Instinct 2X Solar: il nuovo smartwatch outdoor con ricarica solare

Garmin presenta il suo nuovo smartwatch outdoor, Instinct 2X Solar, dotato di una serie di funzionalità avanzate per gli appassionati di attività all'aria aperta e con un'autonomia estesa grazie alla ricarica solare.

Garmin, leader nella produzione di dispositivi per l’outdoor, ha presentato il suo nuovo smartwatch outdoor, l’Instinct 2X Solar.

Con un design robusto e caratteristiche avanzate, questo dispositivo è pensato per chi ama vivere una vita “extra-large” all’insegna dell’avventura e dell’esplorazione.

L’Instinct 2X Solar si distingue per la sua estetica rugged e per la sua resistenza a shock termici, all’acqua e agli urti, in conformità con lo standard militare statunitense (MIL-STD-810).

Dotato di una lente Power Glass™ rinforzata chimicamente e resistente ai graffi, è impermeabile fino a 10 ATM ed è ideale sia per avventure outdoor che per l’uso quotidiano in città.

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo smartwatch è l’utilizzo della ricarica solare Power Glass, che consente un’autonomia molto estesa.

Grazie a questa tecnologia, la durata della batteria in modalità smartwatch è praticamente illimitata e i tempi tra una ricarica e l’altra si allungano notevolmente.

Il dispositivo offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate, tra cui:

monitoraggio quotidiano dei parametri fisici e dello stato di forma,

decine di profili sportivi precaricati

indicatori della condizione fisica ancora più precisi e dettagliati grazie al rilevatore di frequenza cardiaca di nuova generazione.

Inoltre, è dotato di un ricevitore Multi-banda GNSS per una maggiore precisione nella navigazione e di sensori ABC integrati con altimetro, barometro e bussola elettronica a tre assi.

Per la prima volta nella serie Instinct, l’Instinct 2X Solar introduce una torcia a LED posizionata a ore 12, con intensità modulabile e modalità strobo, rendendo più semplice muoversi in condizioni di scarsa luminosità.

Garmin ha inoltre lanciato la versione Tactical Edition dell’Instinct 2X Solar, pensata per il mondo tattico e d’azione.

Questa versione offre funzionalità aggiuntive come la visualizzazione delle coordinate GPS in doppia modalità, la modalità Stealth che impedisce la condivisione della posizione GPS e disabilita la comunicazione wireless, e la funzione Kill Switch per proteggere la segretezza delle informazioni relative agli spostamenti.

L’Instinct 2X Solar è disponibile in diverse colorazioni con un prezzo consigliato di 449,99 euro, mentre la versione Tactical Edition è disponibile al prezzo di 499,99 euro.

Entrambi i modelli sono disponibili presso i rivenditori ufficiali e online.

Il lancio dell’Instinct 2X Solar e della sua versione Tactical Edition conferma l’impegno di Garmin nel fornire prodotti innovativi e di alta qualità per gli appassionati di outdoor e dimostra come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare le esperienze all’aria aperta. _ Scopri i dettagli di questo prodotto sul sito Garmin: