Scopriamo alcuni dei migliori smartwatch GPS per l'outdoor ideale per trekker, corridori e ciclisti. Vediamo le funzionalità, la durata della batteria e le integrazioni di ciascuno per scegliere lo smartwatch perfetto per le tue avventure outdoor

I migliori smartwatch GPS per tutti gli sport e le varie necessità

Gli smartwatch GPS sono diventati un accessorio essenziale per le avventure outdoor.

Con uno di questi orologi al polso potrai tenere traccia della distanza percorsa, del dislivello, del tempo e della frequenza cardiaca, scegliendo tra una miriade di modalità di allenamento come corsa, ciclismo, escursionismo, sci o qualsiasi altra attività.

Gli orologi di fascia alta includono anche misurazioni tecniche come livelli di ossigeno nel sangue, pressione barometrica e altitudine.

E poi ci sono tutte le funzioni legate alla forma fisica e allo stile di vita quotidiano, come il conteggio dei passi giornalieri, delle calorie bruciate, dei livelli di stress e persino un monitor del sonno che tiene traccia sia della durata che della qualità del tuo riposo.

Tuttavia, non tutti gli smartwatch sono uguali e ha senso sceglierne uno progettato appositamente per le tue attività preferite.

Se vorrete usare il vostro orologio GPS per la navigazione durante viaggi in bicicletta o durante i trekking di più giorni, sarà meglio scegliere un dispositivo con mappe integrate o che si integri con un’app di mappatura come Komoot.

Se, invece, avete in programma di fare lunghi viaggi nella natura, lontano da tutto, allora meglio optare per uno smartwatch con buona durata della batteria e ricarica solare.

Qualunque siano le vostre priorità c’è sempre uno smartwatch adatto. Di seguito vediamo alcuni dei migliori modelli in commercio.

Garmin Instinct 2X Solar

L’Instinct 2X Solar di Garmin è uno smartwatch robusto e resistente a shock termici, all’acqua e agli urti, conforme allo standard militare statunitense (MIL-STD-810).

Con una lente Power Glass rinforzata e resistente ai graffi, questo orologio è impermeabile fino a 10 ATM, adatto per avventure outdoor e all’uso quotidiano.

La ricarica solare Power Glass garantisce un’autonomia estesa, con durata praticamente illimitata in modalità smartwatch.

Offre funzionalità avanzate, tra cui il monitoraggio quotidiano dei parametri fisici, dei profili sportivi precaricati e un rilevatore di frequenza cardiaca di nuova generazione.

È dotato, inoltre, di un ricevitore Multi-banda GNSS per una maggiore precisione nella navigazione e sensori ABC integrati con altimetro, barometro e bussola elettronica a tre assi.

L’Instinct 2X Solar introduce una torcia a LED posizionata a ore 12, con intensità modulabile e modalità strobo.

La versione Tactical Edition offre funzionalità aggiuntive per il mondo tattico e d’azione, come la visualizzazione delle coordinate GPS in doppia modalità, la modalità Stealth e la funzione Kill Switch.

Garmin Forerunner 745

Quando si tratta di nuoto, ciclismo e corsa, Garmin è innegabilmente al top, essendo il più grande produttore di orologi specifici per lo sport.

La gran parte dei corridori e dei triatleti utilizza gli watch di questa azienda e li consiglia. Il Forerunner 745 è l’orologio pensato per la corsa e il Triathlon.

In termini di design, trova un perfetto equilibrio tra dimensioni, peso e materiali. È elegante e leggero senza perdere l’aspetto premium.

Meno ingombrante dei più costosi Forerunner 945 e Fenix 6, il modello 745 è invece di qualità superiore rispetto ai meno costosi Forerunner 45 e 245.

La navigazione con i pulsanti durante l’allenamento è semplicissima.

Il 745 viene fornito di serie con tutte le caratteristiche che ti aspetti da un orologio GPS avanzato:

profili sportivi integrati con campi dati personalizzabili e facili da scorrere;

durata della batteria di 16 ore in modalità di tracciamento GPS continuo;

allenamenti pre-programmabili;

cardiofrequenzimetro da polso.

La batteria dura 7 giorni in modalità smartwatch, 16 ore in modalità GPS e fino a 21 ore di GPS in modalità risparmio batteria.

Polar Grit X Pro

Ideale per il trekking e il trail running, il Polar Grit X Pro è un orologio Gps molto completo.

Lo schermo è molto più definito, luminoso e nitido dei modelli Polar precedenti. Si naviga utilizzando il touchscreen e i pulsanti sui lati.

Si tratta di un orologio leggero (circa 64 grammi) e resistente, che ha superato una serie di test di livello militare, e che è anche impermeabile fino a 100 metri.

Dotato di 130 diverse modalità sportive, tra cui nuoto in acque libere, ciclismo su strada e mountain bike, questo orologio offre una serie di funzioni utilissime che aiutano a pianificare e analizzare l’attività sportiva.

Ricevi misurazioni di altitudine, letture barometriche, previsioni meteo e, ovviamente, statistiche di base come distanza e ritmo.

L’orologio, inoltre, offre consigli anche su l’alimentazione giusta dopo ogni esercizio.

Infine, l’integrazione con l’app di navigazione Komoot vi consentirà anche di seguire un percorso tramite tracce gps scaricate.

Suunto 9

Se cercate un ottimo orologio fitness-outdoor senza spendere troppo, il Suunto 9 forse è l’orologio che fa al caso vostro.

Agli appassionati di ultra-trail piaceranno la durata della batteria, il tracciamento accurato e le caratteristiche centrate sulla montagna.

È dotato di tre modalità di uso batteria (prestazioni, resistenza e ultra) che vanno da 25 fino a 120 ore di tracciamento GPS.

In genere, quando si seleziona la modalità di risparmio della batteria, gli intervalli di comunicazione satellitare GPS vengono prolungati per risparmiare la batteria, il che compromette la precisione, ma non con Suunto.

La funzione FusedTrack combina infatti i dati del GPS e del sensore di movimento per colmare le lacune negli intervalli GPS.

L’app Suunto è abbastanza ordinata, con uno sfondo bianco pulito e di facile lettura. Fornisce dati chiave come sonno, passi, calorie e attività.

All’interno dell’app, potrete creare percorsi e caricarli direttamente sull’orologio. È una bella caratteristica da sfruttare prima di partire per un’escursione o una corsa.

Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra, abbinato a un iPhone, vi permetterà di attivare e utilizzare molte delle funzioni del telefono.

L’interfaccia utente presente su questo dispositivo è fluida e funzionale. Se sei alla ricerca di uno smartwatch con GPS più avanzato rispetto agli altri, questo è il modello che fa per te.

Anche se non è “ultra” come alcuni degli altri modelli più resistenti presenti in questo articolo, è sicuramente più resistente degli altri Apple Watch.

La durata della batteria risente dello schermo estremamente luminoso e ad alta definizione.

Questo orologio è destinato a coloro che desiderano un’eccellente tracciatura GPS abbinate alle funzionalità di un Apple Watch.

Garmin Fenix 6 Pro

Con questo modello siamo a metà tra il fitness e l’outdoor, data la resistenza e i materiali.

Il design include un display LCD da 1,3 pollici nitido, avvolto in una lunetta rivestita in acciaio inossidabile, titanio o DLC a vostra scelta, testata secondo gli standard militari statunitensi.

Viene fornito di serie con oltre 35 diverse modalità di sport (corsa su strada e su pista, nuoto, bicicletta, escursionismo, canottaggio, sci e golf solo per citarne alcuni) con un monitoraggio dei dati unico per lo sci di fondo, la mountain bike, e il surf.

La navigazione è facile e intuitiva. Con il clic di un pulsante potrete scorrere rapidamente i dati chiave come il meteo, la musica scaricata, lo stato dell’allenamento, le statistiche sulle prestazioni e le notifiche (testo ed email).

La durata della batteria è di 14 giorni in modalità smartwatch, 36 ore in modalità GPS e 48 giorni in modalità di risparmio energetico.

Polar Vantage V2

Forse non è ricco di funzionalità come la maggior parte dei Garmin, ma ciò che fa lo fa molto bene, in particolare il monitoraggio della frequenza cardiaca.

In questa nuova versione sono state integrate funzionalità del top di gamma Polar Grit X , a partire dal Hill Splitter (dati dettagliati per salita e discesa) e FuelWise (promemoria per rifornimento e idratazione).

La durata della batteria è stata estesa a 40 ore in modalità GPS continua con l’opzione di 100 ore in modalità di risparmio della batteria.

Se sei alla ricerca di segmenti Strava, l’orologio ti avviserà quando ti avvicini ai tuoi segmenti speciali e fornirà dati sulle prestazioni in tempo reale.

Fitbit Charge 4

Questo è un vero fitness tracker che però ha il benefit di alcune funzioni smartwatch. In questa versione è stato infatti aggiunto il GPS, il che significa che ora non richiede uno smartphone per tracciare le attività.

La durata della batteria è fino a 7 giorni o 5 ore in modalità GPS continua. È Presente un cardiofrequenzimetro ottico per il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è capace di fornire calcoli accurati sul consumo di calorie e dati sul sonno.

Tiene traccia dei passi quotidiani, delle calorie bruciate e dei minuti attivi per aiutarvi a prendere decisioni informate sulla salute in base a dati concreti.

Prevede 20 diverse modalità sportive per il monitoraggio, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, yoga, spin e golf.

Altre funzionalità bonus che di solito non si vedono sui tracker sono la possibilità di ricevere notifiche (chiamata, testo, e-mail, calendario) e di accedere a Spotify (ma solo con il telefono in Bluetooth).

Garmin Vívoactive 5

Il Garmin Vívoactive 5 possiede più di 30 app precaricate per gli sport GPS e indoor ed è capace di registrare qualsiasi tipo di attività: le passeggiate, la corsa, il ciclismo, il nuoto in piscina, le attività per le persone su sedia a rotelle e molto altro ancora.

Fornisce un punteggio del sonno e un coach personalizzato che indica come si può migliorare la qualità del tuo riposo, e consente di monitorare le diverse fasi del sonno e i riposi diurni, mostrando anche una serie di importanti metriche rilevate durante il sonno.

Tramite semplici feedback a fine workout, questo orologio vi aiuterà a comprendere gli effetti di ogni allenamento sul vostro corpo e quanto tempo vi occorrerà per recuperare, in modo da prepararvi ad affrontare qualunque sfida.

Al vostro risveglio, inoltre, riceverete una panoramica sulla qualità del sonno e sul livello di recupero, un calendario giornaliero, informazioni sul livello di variabilità della frequenza cardiaca e molto altro.

Potrete anche personalizzare il report in modo che mostri esattamente quello che vorrete vedere.

