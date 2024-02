Woman hiker standing on mountain top cliff edge taking selfie with action camera

Chi cammina sui sentieri e fa attività outdoor nella natura ama anche riprendere le proprie esperienze con una videocamera. In questo articolo vi presentiamo alcune delle migliori action cam presenti sul mercato: dalle più economiche alle più preformanti

In principio era la GoPro, anzi, lo è ancora, nel senso che ancora oggi questo marchio commerciale è un punto di riferimento sul mercato.

Per gli appassionati i il termine identifica tutta quella gamma di videocamere per l’outdoor che andrebbe più correttamente sotto il nome di actioncam o sportcam.

Per quelli che già non se ne vanno in giro a riprendere le loro avventure all’aria aperta con la magica scatoletta, vale la pena di chiarire meglio di cosa stiamo parlando.

Le actioncam sono sostanzialmente quelle videocamere compatte che si possono applicare al casco, al manubrio della bici, sull’apposito stick o sulla fascia pettorale per riprendere, con un punto di vista soggettivo, scene d’azione nella natura.

Rispetto alle classiche videocamere compatte le actioncam hanno quattro caratteristiche peculiari:

Sono abbastanza leggere e compatte per non essere lasciate a casa nel difficile momento della scelta di “cosa metto e cosa tolgo dallo zaino”;

per non essere lasciate a casa nel difficile momento della scelta di “cosa metto e cosa tolgo dallo zaino”; Si possono utilizzare praticamente senza mani : una volta applicata la camera sul suo supporto e avviata la registrazione ci si può concentrare esclusivamente sula propria attività, che sia un’escursione, un’arrampicata o un’immersione sottomarina;

: una volta applicata la camera sul suo supporto e avviata la registrazione ci si può concentrare esclusivamente sula propria attività, che sia un’escursione, un’arrampicata o un’immersione sottomarina; Sono pensate per un vero utilizzo in ambiente outdoor , quindi con tutti gli accorgimenti necessari per resistere a colpi ed esposizione a polvere, fango, acqua, alte e basse temperature;

, quindi con tutti gli accorgimenti necessari per resistere a colpi ed esposizione a polvere, fango, acqua, alte e basse temperature; Dispongono di batterie adeguate allo scopo, quindi con un’ottima autonomia e resistenza al freddo.

Come individuare le migliori action cam

Se è facile individuare le qualità di base che definiscono la “specie”, più complesso è definire quali siano le caratteristiche che rendono una actioncam migliore di un altra.

Molto, ovviamente, dipende dal tipo di attività nell’ambito della quale vengono utilizzate.

Chi fa trekking, ad esempio, può anche accettare qualche grammo di peso e qualche centimetro quadrato di ingombro in più, a fronte di una batteria a più lunga durata, che ci consenta di fare tutte le riprese che vogliamo.

Ovviamente si consiglia accurata fase di taglio e montaggio in post-produzione, per non salassare amici e parenti con 6 ore di proiezione tipo corazzata Potemkin…

Un occhio di riguardo il trekker lo deve dare anche al range di funzionamento della telecamera, soprattutto alle basse temperature.

Spesso le escursioni invernali regalano panorami e situazioni che vale la pena di riprendere e sarebbe un peccato non poterlo fare per colpa di una camera che si impalla quando la colonnina scende sotto lo zero.

AKASO Action Cam

Questo prodotto è ideale per sport estremi.

Cambia inquadratura e visualizzazione di monitoraggio tra la parte posteriore e quella anteriore per garantire il miglior controllo possibile della registrazione, in particolare per i selfie.

L’actioncam è dotata di stabilizzatore d’immagine integrato (EIS 2.0) per prevedere i movimenti e correggere le vibrazioni.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Cooau Action Cam Nativo

La nuovissima foto e videocamere nativo 4K 60fps di COOAU possiede tantissime opzioni di risoluzione video: 4K/60fps, 4K/30fps, 1080P/120fps, 1080P/60fps, 1080P/30fps, 720P / 240fps.

Il sensore SONY da 20 MP aiuta a catturare immagini nitide con molti più dettagli nei colori e nei singoli pixel.

La stabilizzazione intelligente EIS di ultima generazione e la funzione RSC offrono video estremamente fluidi.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

GoPro Hero 12 Black

Completamente impermeabile e più resistente che mai, HERO12 Black è all’altezza di qualsiasi avventura.

La sua struttura è stata progettata in modo da incassare i colpi e non abbandonarti mai, nemmeno quando affronti fango, neve o acqua (fino a 10 m di profondità).

_ Disponibile in offerta su Amazon:

DJI Osmo Pocket

Piccolo e stabile: Osmo pocket è dotato del più piccolo sistema di stabilizzazione a tre assi mai creato da Dji

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Jadfezy WiFi

Jadfezy action Cam WiFi può registrare video con risoluzione del più alto 1080P / 30fps, registrare a 12 mp di foto.

Attraverso un display ad alta definizione da 2 “, è possibile visualizzare comodamente i meravigliosi momenti che hai registrato con questa fotocamera sportiva.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

_ Leggi gli altri nostri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature tecniche:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram