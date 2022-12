Rugged phone: gli smartphone per l’outdoor solidi e resistenti

Rugged phone sono degli smartphone realmente tosti. Affrontano ogni avventura senza riportare grossi danni. Sono degli ottimi compagni di viaggio.

I rugged phone sono i telefoni pronti a sfidare ogni avversità e incidente di percorso. Questi smartphone sono proprio dei duri, nati per affrontare ogni sfida.

Attenzione, però, ci sono tanti livelli di resistenza: scopriamo quali sono i prodotti più robusti presenti sul mercato.

Impermeabilità all’acqua e alla polvere, resistenza agli urti e capacità di funzionare anche nelle condizioni di temperatura più estreme sono le principali caratteristiche.

Questi rugged phone sono smartphone appositamente pensati e progettati per un utilizzo in ambiente outdoor.

Negli ultimi anni le case produttrici hanno immesso sul mercato svariati modelli dedicati agli appassionati degli sport nella natura o a chi lavora in cantiere,.

Hanno diverse caratteristiche che li rendono adatti a questo uso, di certo non basta un look “tartarugato” per cavarsela davvero in queste situazioni estreme.

Proprio per evitare agli utenti fraintendimenti e brutte sorprese sono stati individuati alcuni standard internazionali condivisi che consentono di valutare e paragonare le caratteristiche dei vari modelli.

I più importanti fra questi sono il Codice IP, che definisce il livello di impermeabilità e il codice MIL-STD-810G, che definisce il livello di resistenza agli urti, alle basse e alte temperature e, in generale, alle sollecitazioni estreme.

Ecco una scelta di prodotti presenti sul mercato.

Doogee S61 Pro

Il nuovo DOOGEE S61 Pro rugged smartphone combina estetica e resistenza con un design accattivante e trasparente.

L’esclusivo design del retro trasparente e il pannello posteriore sostituibile consentono di cambiare lo stile in base al proprio umore.

_ Disponibile su Amazon:

Blackview BV6600 Pro Termocamera

l BV6600 Pro è equipaggiato con una veloce CPU octa-core per un’esperienza fluida.

Accompagnato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile fino a 256GB tramite micro SD, dove potrai salvare tutti i tuoi contenuti senza preoccuparti dello spazio.

_ Disponibile su Amazon:

Ulefone Power Armor 18T

Il Power Armor 18T ha immagini termiche notevolmente migliorate, con la più alta risoluzione FLIR Lepton 3.5 fino ad oggi.

Con una maggiore qualità e dettaglio dell’immagine termica, consente agli utenti di diagnosticare perdite, umidità, correnti d’aria, blocchi o cortocircuiti elettrici in modo più efficiente che mai.

_ Disponibile su Amazon:

Nokia XR20

Il design di questo smartphone nasconde una resistenza agli urti e cadute di livello militare oltre a renderlo totalmente impermeabile.



Uno smartphone rugged senza rinunciare all’eleganza, alla leggerezza e alla connettività 5G.

Batteria da 4630 mAh che garantisce fino a 2 giorni di utilizzo.

_ Disponibile su Amazon:

Blackview BL8800 PRO

Uno smartphone impermeabile garantisce tranquillità per le attività all’aperto e il lavoro sul campo pieni di elementi imprevedibili.

La serie BL8800 PRO può essere immersa in 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti. Sempre pronto a raccogliere la sfida.

_ Disponibile su Amazon:

_ Leggi gli altri articoli su abbigliamento e attrezzature per il trekking

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram