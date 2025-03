Zaino da trekking, come sceglierlo: 6 domande e risposte

Scegliere lo zaino da trekking giusto è essenziale. Dal peso ideale al volume, passando per schienale, accessori e materiali, ecco sei domande e risposte per trovare quello più adatto

Come scegliere lo zaino giusto, 6 domande e risposte

Scegliere lo zaino giusto per un trekking o un viaggio zaino in spalla è fondamentale per garantire comfort, praticità e sicurezza.

Il mercato offre numerose opzioni, ma non tutti gli zaini sono adatti a ogni esigenza.

Dalla capacità al peso, dalla vestibilità alle caratteristiche tecniche, diversi fattori entrano in gioco nella scelta del modello ideale.

Ecco sei domande e risposte per orientarsi meglio.

1 – Quanto deve pesare lo zaino?

Uno degli errori più comuni è sovraccaricare lo zaino con oggetti superflui.

Il peso ideale si calcola in base alla corporatura e alla preparazione fisica di chi lo indossa: dovrebbe essere tra il 15% e il 25% del peso corporeo.

Ad esempio, una persona di 80 kg ben allenata può trasportare circa 20 kg senza difficoltà, mentre un escursionista meno esperto dovrebbe limitarsi a circa 15 kg per evitare un eccessivo affaticamento.

2 – Qual è il volume più adatto?

Il volume dello zaino si misura in litri e varia in base alla durata del trekking:

20-30 litri per escursioni giornaliere o viaggi leggeri.

30-40 litri per weekend fuori porta.

45-80 litri per trekking di più giorni o viaggi a lungo termine.

Oltre alla capienza, è importante considerare il peso dello zaino a vuoto: modelli più leggeri permettono di trasportare più attrezzatura senza sovraccaricarsi inutilmente.

3 – Quali caratteristiche deve avere uno zaino da trekking?

Un buon zaino da trekking deve garantire resistenza, stabilità e comfort.

Tra gli elementi essenziali ci sono:

Schienale regolabile e traspirante.

Spallacci e cintura ventrale imbottiti per distribuire meglio il peso.

Tasche ben organizzate e accesso frontale per recuperare facilmente il contenuto.

Cinghie di compressione per stabilizzare il carico.

Parapioggia integrato per proteggere l’attrezzatura in caso di maltempo.

4 – Come scegliere lo schienale giusto?

Lo schienale è un elemento chiave per garantire il massimo comfort durante il trasporto. Nei modelli più tecnici è possibile trovare:

Schienali ventilati, con una struttura che lascia spazio tra la schiena e lo zaino per una maggiore aerazione, ideali per trekking in climi caldi.

Schienali imbottiti e regolabili, con punti di contatto ben distribuiti per scaricare meglio il peso. Perfetti per escursioni lunghe e carichi pesanti.

Zaini modulari, con schienali adattabili in altezza, adatti a chi cerca una vestibilità personalizzata.

Scegliere uno schienale adatto alla propria corporatura e al tipo di attività prevista aiuta a migliorare la stabilità e a ridurre la fatica.

5 – Quali accessori sono indispensabili?

Gli accessori giusti possono fare la differenza in termini di praticità e versatilità. Alcuni elementi utili da considerare nella scelta di uno zaino sono:

Cerniere laterali o frontali, per accedere facilmente al contenuto senza svuotare tutto lo zaino.

Cinghie di compressione, per ridurre il volume dello zaino e migliorare la stabilità.

Tasche nella cintura ventrale, comode per tenere a portata di mano piccoli oggetti come snack o mappe.

Scomparti separati, ideali per riporre il sacco a pelo o vestiti sporchi senza mescolarli con il resto del contenuto.

Fibbia con fischietto di emergenza, un dettaglio utile per la sicurezza in caso di necessità.

6 – Quale materiale scegliere?

La scelta del materiale influisce sulla resistenza, la leggerezza e l’impermeabilità dello zaino. I principali materiali utilizzati sono:

Nylon e poliestere, leggeri e resistenti agli strappi, con trattamenti impermeabili.

Cordura, più robusta e durevole, ma leggermente più pesante.

Tessuti impermeabili o rivestiti, utili per proteggere il contenuto in caso di pioggia, anche se è sempre consigliabile avere un coprizaino aggiuntivo.

Optare per materiali di qualità garantisce una maggiore durata dello zaino, soprattutto per chi affronta trekking impegnativi o viaggi di lunga durata.

Alcuni zaini disponibili sul mercato

Ferrino Overland 65 + 10

Zaino da trekking robusto con doppio accesso alla parte frontale ed inferiore, cappuccio amovibile trasformabile in zainetto.

Dorso ergonomico con regolazione “Double Ergo Adjustment”, che avviene mediante lo scorrimento della slitta degli spallacci su un’armatura doppia in alluminio auto-modellante, per un’ottima distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Spallacci e cintura a vita imbottiti ed ergonomici in tessuto reticolare traspirante. Tasche: doppia sul cappuccio, di sicurezza, laterali e frontale a soffietto, su fascia a vita, interna sul dorso, corpo estensibile (+10 L).

Deuter Aircontact 55+10

Deuter Aircontact 55+10

Grazie alle recenti evoluzioni dei materiali e delle soluzioni costruttive a ridotto peso e ingombro anche per trekking plurigiornalieri è ormai possibile utilizzare zaini di dimensioni medie, come l’AIRCONTACT 55+10.

Zaino dotato di doppio scomparto che permette lo stivaggio di tenda, saccoletto e abbigliamento di ricambio nella parte inferiore, e tutto il necessario per la giornata nella parte superiore.

Fondamentale uno schienale areato e in grado di distribuire il peso su tutta la schiena e sulle anche; le alette lombari a collocamento mobile VariFlex di questo modello distribuiscono omogeneamente il peso senza compressioni.

Ferrino Transalp 80



Ferrino Transalp 80

Dorso ergonomico con sistema di regolazione “Double Ergo Adjustment”, che avvviene mediante lo scorrimento della slitta spallacci su un’armatura doppia in alluminio automodellante, per una ottima distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Tasche: doppia sul cappuccio, di sicurezza, laterali a soffietto, laterali inferiori in rete porta borraccia, frontale con tasca interna in rete, su fascia a vita, tasca interna per il sistema di idratazione

Due porta bastoncini, nastri addizionali amovibili sul fondo



