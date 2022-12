Scialpinismo e ciaspole: le attrezzature di sicurezza

Lo scialpinismo attrae sempre più appassionati, affascinati dalla conquista di cime imbiancate. Per svolgere questa attività è però fondamentale avere sempre con se la giusta attrezzatura di sicurezza: vediamo quale

Lo skimo o skialp, come gli adepti lo chiamano, sa coniugare alla fatica della salita il piacere della discesa in neve fresca, regalando così soddisfazioni sempre nuove.

Aspetto importante nella pratica dello scialpinismo è, ovviamente, la sicurezza.

Durante le uscite è infatti fondamentale avere con sé l’attrezzatura giusta, come pala, sonda, ramponi, picozza e una imbracatura leggera.

Sul mercato ormai ci sono molti dispositivi sicuri, semplici e funzionali, ideali da portare durante durante una giornata di scialpinismo o durante un’escursione sulle ciaspole.

Sistema di sicurezza Climbing Tecnology agile kit

Sicurezza. Una parola d’ordine per gli appassionati di scialpinismo e alpinismo.

Ed è proprio pensando a tutti loro che Climbing Technology ha sviluppato Agile Kit, un sistema di sicurezza che può essere utilizzato come piccozza o trasformarsi in una pala, da adoperare per scavare nella neve o per realizzare un ricovero di fortuna.

Agile Kit è composto da: piccozza in lega leggera Agile, compatta e resistente, pala e coprilama. Inclusa nella confezione c’è una sacca in rete in cui trasportare e riporre il sistema.

Rampone Climbing Technology Snow Flex

Per lo scialpinismo e la progressione su neve Climbing Technology ha ideato Snow Flex, un rampone a 10 punte caratterizzato da una forma studiata appositamente per adattarsi meglio alla struttura degli scarponi da scialpinismo.

Il design particolare delle punte conferisce all’attrezzo un’ottima tenuta su tutti i tipi di neve: quelle frontali, di ampia superficie, donano una migliore portanza anche in neve profonda mentre le quattro di trattenimento ortogonali aiutano durante la fase di discesa.

Snow Flex è inoltre dotato di una barretta di regolazione flessibile, che consente di utilizzare il rampone anche con scarponi non rigidi, e di due alette poste sulla talloniera che garantiscono un preciso posizionamento dello scarpone, persino nelle misure più piccole.

Pala Ferrino Dru

Ferrio Dru è una pala da neve in alluminio per scialpinismo e alpinismo.

Dotata di manico removibile, è caratterizzata da un’impugnatura ergonomica che migliora la presa dell’attrezzo e l’efficienza durante lo scavo.

La pala è provvista di nervature, per aumentare la rigidità, e di fori che consentono di utilizzarla come corpo morto.

Snow Blade è disponibile in due versioni: con manico rimovibile fisso in alluminio (lunghezza 46 cm) o telescopico (lunghezza chiuso 46 cm – esteso 67 cm).

Sonda Climbing Technology Finder 240

Climbing Technology Finder 240 è una sonda da valanga per individuare il punto di sepoltura nella ricerca dei dispersi. Lunga 240 cm, è composta da sei elementi premontati in lega leggera (Ø 12 mm) ed è dotata di sistema di aggancio veloce con cordino in Kevlar.

Finder 240 è provvista di indicazione numerica apposta lungo il corpo e di un sacchetto in cui riporla.

Imbracatura Climbing Technology Tami

Sviluppata in collaborazione con alpinisti professionisti,Tami è un’imbracatura da alta quota ideale per scialpinismo e alpinismo.

Compatta, leggera (il peso è di soli 200 gr) e particolarmente confortevole, è costruita con un resistente tessuto in rete traspirante.

Grazie ai cosciali apribili provvisti del sistema “Rel-Easy”, che permette di sganciarli rapidamente anche con indosso i guanti.

Tami può essere indossata e tolta facilmente anche con i ramponi o gli sci ai piedi.

Dotata di fibbia di chiusura in alluminio, presenta due porta-materiali e due sedi, posizionate in basso per non impacciare i movimenti con lo zaino, in cui è possibile inserire il moschettone porta-materiale Truck che permette di trasportare e gestire comodamente il materiale all’imbracatura come viti da ghiaccio, ancoraggi da neve etc.

Caratterizzata da un ingombro ridotto, può essere facilmente riposta anche nella tasca della giacca

