Vendere scarponi da trekking usati: come spedirli senza danni

Il mercato dell'usato outdoor cresce e con esso le vendite di scarponi fra privati. Una guida pratica per imballare, spedire e tutelarsi, così da far arrivare le calzature integre e come descritte nell'annuncio

Il mercato dell’attrezzatura outdoor di seconda mano non è mai stato così vivace.

Sui marketplace, nei gruppi social e sulle piattaforme di annunci compaiono ogni giorno decine di scarponi da trekking usati, un’occasione per chi cerca la prima calzatura tecnica a un prezzo accessibile e per chi vuole cedere un modello che non calza più.

Ma tra il clic sull’annuncio e la camminata su un sentiero c’è un passaggio che molti sottovalutano: la spedizione.

Perché anche uno scarpone robusto va spedito con attenzione

Negli ultimi anni il numero di appassionati di outdoor è cresciuto in modo consistente.

Sempre più persone scelgono mete naturali per i propri viaggi e decidono di scoprire i territori camminando, a passo lento.

Una delle prime scelte per chi si avvicina ai sentieri riguarda l’attrezzatura e, tra tutti gli elementi, lo scarpone è senza dubbio quello fondamentale.

In Italia, e non solo, esistono aziende che producono calzature per ogni livello e per ogni tipo di attività: modelli pensati per l’alpinismo e per i trekking a tappe, alti e robusti, progettati per resistere a sollecitazioni e condizioni meteo anche estreme.

Accanto a questi ci sono sempre più calzature disegnate per chi inizia e per la prima volta affronta un sentiero: scarpe comode, leggere e al tempo stesso protettive, capaci di garantire grip e stabilità senza affaticare troppo la camminata.

Ogni anno migliaia di neofiti indossano il loro primo scarpone da trekking.

Poi, accumulando passi ed esperienza, molti decidono di mettersi alla prova con itinerari più impegnativi e di attrezzarsi con calzature adeguate.

È anche per questo che sui siti specializzati nell’usato il numero di scarponi in vendita è cresciuto rapidamente. Una buona occasione, da un lato e dall’altro dell’annuncio.

Ma che richiede qualche accortezza nel momento in cui il prodotto deve viaggiare.

I rischi durante il trasporto delle calzature tecniche

Quando si parla di acquisti a distanza non si può prescindere da spedizioni e imballaggi.

La preoccupazione più diffusa in chi compra è ricevere a casa un prodotto danneggiato o rovinato durante il trasporto.

Le scarpe da trekking sono in genere più resistenti di molti altri oggetti che si acquistano online, ma restano pur sempre attrezzature tecniche e come tali vanno trattate.

Scarponi in vendita – Foto Getty Images

Hanno suole strutturate, membrane progettate per essere impermeabili e traspiranti, intersuole con materiali che ammortizzano il passo.

Elementi resistenti, certo, ma che possono deteriorarsi se vengono schiacciati, deformati o urtati contro oggetti pesanti e spigolosi.

Cuciture e membrane esterne rischiano di perdere le loro proprietà se sollecitate durante il viaggio.

Anche suola e intersuola possono staccarsi o danneggiarsi se piegate in modo eccessivo e prolungato.

Per questo, quando si spedisce uno scarpone, la scelta dell’imballaggio giusto, protettivo e capace di preservare le caratteristiche del prodotto, fa davvero la differenza.

Come imballare gli scarponi, passo dopo passo

Lo scarpone deve mantenere per quanto possibile la sua forma, evitando compressioni o sollecitazioni che possano intaccarne struttura e membrana.

Il primo passo è scegliere una scatola della misura giusta, capace di contenere entrambe le calzature senza costringerle.

Meglio ancora se si spedisce anche la confezione originale: in quel caso conviene procurarsi uno scatolone abbastanza grande da contenerla, ottenendo un doppio strato protettivo che è già una garanzia in più per la buona riuscita della spedizione.

Queste precauzioni, però, possono non bastare.

Se lo scatolone finisce sotto altri pacchi molto pesanti rischia di comprimersi e di schiacciare lo scarpone, vanificando ogni attenzione.

La soluzione è ragionare a strati, proprio come si fa con l’abbigliamento outdoor.

La protezione a strati

Il metodo più efficace prevede alcuni passaggi in sequenza. Si parte dalla scatola grande e ben fasciata, che costituisce lo strato esterno.

All’interno, intorno alla confezione degli scarponi, si inseriscono giornali piegati o fogli di carta che creino un cuscinetto tra scatola e scatolone: la soluzione migliore resta il pluriball o i cuscini d’aria, materiali con bolle d’aria che assicurano una protezione uniforme al contenuto.

È buona abitudine fasciare anche la scatola originale delle scarpe, così da schermarla da eventuali fonti di umidità che potrebbero rovinare la calzatura.

Infine, per una protezione massima, dentro e intorno alle scarpe si possono inserire fogli di giornale o pluriball, così da mantenere la forma dello scarpone inalterata anche se la scatola esterna dovesse subire uno schiacciamento.

A qualcuno queste attenzioni potranno sembrare eccessive per un prodotto in apparenza poco delicato.

Ma è sempre preferibile qualche scrupolo in più, se il risultato è far arrivare a destinazione una calzatura intatta.

Scegliere una spedizione sicura

Arriviamo alla spedizione vera e propria. Per far viaggiare un pacco tra privati con la ragionevole certezza che arrivi sano e salvo, conta scegliere il servizio adatto.

La prima cosa da verificare è che la spedizione sia tracciabile e che offra, se possibile, l’opzione di assicurare il contenuto: una tutela preziosa anche nel caso, raro ma non impossibile, di smarrimento del pacco.

Affidarsi a operatori riconosciuti, abituati a gestire spedizioni tra privati o utilizzati dai servizi di e-commerce, è un’ulteriore garanzia: i servizi più accreditati assicurano tempi di consegna rapidi e una particolare cura verso i prodotti più delicati.

Vale la pena informarsi sulle diverse opzioni disponibili per spedire un pacco fra privati, valutando quella più adatta al valore e alla fragilità di ciò che si invia. Il costo del servizio, in questi casi, va letto come parte della tutela complessiva della vendita.

Pagamento e tutele nella vendita tra privati

La cura dedicata all’imballaggio va accompagnata da altrettanta attenzione nel momento del pagamento, che nella compravendita tra privati è spesso la parte più esposta a rischi e malintesi.

La regola di fondo è privilegiare sistemi di pagamento tracciabili, che lascino una traccia della transazione e offrano forme di protezione per chi acquista e per chi vende.

Meglio evitare pagamenti diretti e non documentabili, che in caso di problemi non lasciano alcun margine di tutela.

Molti marketplace e piattaforme di annunci mettono a disposizione strumenti di pagamento integrati pensati proprio per proteggere entrambe le parti fino al buon esito della consegna.

Un’ultima accortezza riguarda la documentazione della condizione del prodotto.

Fotografare gli scarponi prima della spedizione, mostrandone chiaramente lo stato di suola, tomaia e chiusure, permette di descrivere l’oggetto in modo trasparente nell’annuncio e di avere un riferimento oggettivo in caso di contestazione.

Chi acquista, dal canto suo, dovrebbe verificare alla ricezione che la calzatura corrisponda a quanto dichiarato, controllando proprio quei punti più esposti ai danni da trasporto.

Un gesto di cura che allunga la vita all’attrezzatura

Spedire un paio di scarponi usati non è soltanto una questione logistica.

È il modo in cui un oggetto che ha già camminato passa di mano e trova una seconda vita su nuovi sentieri.

Trattarlo con attenzione, dall’imballaggio alla consegna, significa rispettare il lavoro di chi l’ha prodotto, il valore di chi l’ha usato e l’aspettativa di chi lo indosserà.

In un momento in cui riutilizzare l’attrezzatura outdoor è anche una scelta consapevole, dedicare qualche minuto in più a una spedizione fatta bene è il modo più semplice per far sì che ogni scarpone continui a fare ciò per cui è nato: portare qualcuno un po’ più in alto, un passo alla volta.

_ Leggi gli altri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature per il trekking:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram