Salewa Puez Trek 2P: la tenda da trekking innovativa, leggera e versatile!

La Salewa Puez Trek 2P è una tenda per due persone progettata per il trekking in montagna. Con la sua struttura semi-geodetica, il doppio telo e materiali di alta qualità, offre robustezza e stabilità anche in condizioni atmosferiche avverse. Facile e veloce da montare, questa tenda è l'ideale per gli escursionisti che cercano comfort, sicurezza e sostenibilità.

Salewa Puez Trek: l’ideale compagna di viaggio per i trekking nella natura

La tenda è la casa mobile del trekker, un attrezzo fondamentale per chi vuole affrontare trekking di più giorni e dormire nella natura.

Questi attrezzi devono essere in grado di garantire confort anche su terreni abrasivi dove spesso non mancano sassi, spine, rami e rovi.

Inoltre, la struttura della tenda, deve essere progettata per sopportare la forza delle intemperie e degli eventi atmosferici, ad esempio il vento, che può trasformarsi in un pessimo amico per una nottata outdoor.

Un altro aspetto fondamentale è senza dubbio l’impermeabilità dei tessuti esterni, non c’è infatti niente di peggio che essere sorpresi da un temporale e vedere l’acqua entrare all’interno della tenda compromettendo sacco a pelo e attrezzature.

Per questo una buona impermeabilità del catino e del telo esterno della tenda è certamente una delle qualità più importanti.

Ma non basta, la vera sfida che una tenda tecnica deve superare è riuscire a garantire impermeabilità e, allo stesso tempo, assicurare traspirabilità: il telo interno e le prese d’aria nella struttura devono garantire un’areazione ottimale per non trasformare la tenda in una sauna.

La Salewa Puez Trek 2P si è dimostrata davvero eccezionale nel riuscire a soddisfare tutte queste sfide, affermandosi come una delle migliori opzioni per gli escursionisti in cerca di una tenda ad alte performance.

Salewa è riuscita a sviluppare una tenda dalle eccellenti qualità costruttive, con materiali resistenti e di alta qualità, che garantiscono leggerezza ed estrema facilità di montaggio

Vediamo ora le caratteristiche tecniche di questa tenda e scopriamo perché è così apprezzata dagli appassionati di trekking.

Caratteristiche tecniche della tenda Salewa

La Puez Trek 2P è una tenda a doppia parete, progettata per offrire massima protezione e comfort.

Ecco alcune delle sue principali caratteristiche:

_ STRUTTURA SEMI GEODETICA: La struttura semi-geodetica della tenda offre un equilibrio ideale tra leggerezza e stabilità.

Questo tipo di design assicura che la tenda resti stabile anche in condizioni di vento forte, riducendo al minimo il rischio di deformazioni o crolli.

La configurazione dei pali in alluminio air lite, con un diametro di 8,5 mm, contribuisce ulteriormente alla robustezza della tenda, rendendola adatta anche alle condizioni più impegnative.

_ MATERIALI ALTA QUALITÀ: La qualità dei materiali utilizzati nella Salewa Puez Trek 2P è indiscutibile. Il telo esterno è realizzato in nylon ripstop da 20 denari, un materiale noto per la sua resistenza agli strappi e alle abrasioni.

La Salewa Puez 2P stabile e resistente alle intemperie

Il rivestimento in silicone/PU aggiunge un ulteriore strato di protezione contro le intemperie, garantendo una colonna d’acqua di 3000 mm, che significa che la tenda può resistere a forti piogge senza infiltrazioni.

Il pavimento, in nylon riciclato da 40 denari, offre una base robusta e impermeabile, proteggendo dall’umidità del terreno.

_ MONTAGGIO RAPIDO: Una delle caratteristiche più apprezzate della Puez Trek 2P è la facilità di montaggio.

La soluzione “3S Speed Set Up Solution” permette di montare la tenda in pochi minuti, anche in condizioni di luce scarsa o vento.

Le custodie e i pali con codice colore rendono il processo intuitivo, evitando errori durante l’assemblaggio.

Questa caratteristica è particolarmente utile durante le escursioni più lunghe, quando la stanchezza può rendere complicato il montaggio di una tenda tradizionale.

_ PALERIA E PICCHETTI: La scelta di utilizzare paleria e picchetti in alluminio air lite sottolinea l’attenzione di Salewa alla qualità e alla leggerezza.

L’alluminio air lite è noto per la sua combinazione di resistenza e peso ridotto, il che lo rende ideale per le attrezzature da trekking.

I picchetti di 15 cm, di forma a “Y”, assicurano una tenuta ottimale nel terreno, anche in condizioni di vento.

I pali della Salewa Puez 2P sono leggeri e pieghevoli

_ SPAZIO VIVIBILE: Nonostante il suo design compatto, la Puez Trek 2P offre uno spazio interno generoso di 2,64 m², sufficiente per ospitare comodamente due persone e i loro bagagli.

L’altezza interna di 100 cm consente di sedersi senza problemi, rendendo più confortevoli le attività all’interno della tenda.

L’atrio anteriore di 0.63 m² offre spazio aggiuntivo per cucinare o riporre l’attrezzatura, proteggendo al contempo dall’umidità e dal vento.

_ VENTILAZIONE: La ventilazione è un aspetto cruciale per prevenire la condensa e garantire un clima interno confortevole.

Il sistema FreshVent posteriore consente di regolare il flusso d’aria all’interno della tenda, migliorando la circolazione dell’aria e riducendo l’umidità interna.

Questa caratteristica è particolarmente utile in condizioni di caldo o umidità elevata.

_ SOLUZIONI INTELLIGENTI: La Puez Trek 2P è dotata di numerose soluzioni intelligenti che ne facilitano l’uso e ne aumentano la praticità.

La “Declutter Bag” non solo consente di stivare e trasportare la tenda in modo compatto, ma può anche essere utilizzata come organizer o portaoggetti una volta montata la tenda.

La Salewa Puez 2P è facile e veloce da montare

Il sistema w-Tension offre flessibilità nella regolazione della tensione della tenda, garantendo una stabilità ottimale anche in condizioni di vento.

Numerose tasche interne ed esterne offrono ampio spazio per riporre piccoli oggetti, mantenendo l’interno della tenda ordinato e organizzato.

Dove abbiamo testato la tenda

Per testare questa tenda siamo andati sull’Alta Via dei Monti Liguri, sui Piani di Praglia, un’area montana alle spalle di Genova che si trova sul crinale dell’appennino tra Liguria e Piemonte.

Un’area esposta a venti e dai fondi spesso irregolari, che ci ha permesso di testare la Puez Trek 2P in condizioni difficili e sfidanti.

La tenda, quando è chiusa e correttamente riposta nella sua sacca, occupa davvero poco spazio ed è molto leggera, si può quindi trasportare senza difficoltà nello zaino: il peso complessivo è inferiore ai 2400 grammi.

La Salewa Puez 2P una volta chiusa, occupa pochissimo spazio

Per l’occasione ne indossavamo uno da 40 litri: con una capienza ideale per un trekking estivo di più giorni, in cui si prevede di dormire all’aria aperta.

Abbiamo inserito la tenda nello zaino, insieme alle altre attrezzature necessarie per la nostra avventura outdoor, e ci siamo messi in cammino da boschi e prati verdi e ancora umidi dopo le abbondati piogge di questo inizio di estate.

Una volta individuata un’area pianeggiante e coperta da una soffice manto erboso, abbiamo deciso di montare il nostro campo base.

La procedura di montaggio è stata estremamente rapida, grazie alla soluzione 3S Speed Set Up: con custodie e ganci corti e piatti che consentono di montare la tenda in modo rapido ed efficace in poche azioni.

Il terreno sotto la tenda era impregnato d’acqua, ma il fondo ha garantito un isolamento ottimale da acqua ed umidità, senza infiltrazioni e con una buona gestione della condensa grazie ai due teli separati.

I pali della Salewa Puez 2P sono leggeri e pieghevoli

L’area in cui ci siamo accampati era esposta al vento, con raffiche anche intense, ma i sei pali in alluminio air lite e i picchetti piantati nel terreno hanno mantenuto sempre la tenda stabile.

Lo spazio interno è sufficiente per due persone e l’atrio anteriore è molto utile per rimanere riparati anche in caso di pioggia.

I vari punti di ancoraggio regolabili hanno mantenuto il telo esterno ben teso, impedendo al vento di farlo sbattere.

Anche sotto il sole battente di metà giornata la temperatura interna è rimasta gradevole, grazia all’efficace ventilazione che ha mantenuto l’interno della tenda asciutto e confortevole.

Sostenibilità e impegno

La Puez Trek 2P fa parte della linea Salewa Committed, che utilizza tessuti in poliammide riciclata prodotti secondo standard ecologici rigorosi.

Questo impegno verso la sostenibilità garantisce un minore impatto ambientale, rendendo la tenda una scelta responsabile per gli escursionisti attenti all’ecologia.

Salewa Puez 2P: ideale per i trekking di più giorni

Salewa si impegna a ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti, utilizzando materiali riciclati e processi di produzione sostenibili.

Questo approccio non solo contribuisce alla conservazione delle risorse naturali, ma assicura anche che i prodotti siano sicuri e rispettosi dell’ambiente.

La Puez Trek 2P è un esempio perfetto di come l’innovazione e la sostenibilità possano andare di pari passo.

Una tenda ideale per i trekking e i cammini

La Salewa Puez Trek 2P è una tenda eccellente per chi cerca un rifugio affidabile durante le proprie avventure in montagna.

Robusta, leggera e facile da montare, offre comfort e sicurezza in ogni situazione

La combinazione di materiali di alta qualità, facilità di montaggio e soluzioni intelligenti rende la Puez Trek 2P una delle migliori opzioni sul mercato per gli escursionisti.

Che tu stia affrontando un trekking di pochi giorni o una lunga avventura in montagna, questa tenda saprà offrirti il riparo e il comfort di cui hai bisogno.

