Zaini da trekking in offerta per il Black Friday: le migliori occasioni

É iniziato il Black Friday Amazon 2024! Ecco le migliori occasioni per comprare uno zaino da trekking a prezzo scontato, numerose le offerte in corso su alcune delle migliori marche del settore come: Salewa e Ferrino

Black Friday 2024: ecco i migliori zaini da trekking scontati

Lo zaino è il compagno di viaggio più prezioso del trekker, una vera e propria casa mobile in cui mettere tutto quello che ci occorre.

Il vero amante dell’outdoor sa, però, che non basta avere un solo zaino, ma è necessario avere modelli adatti ai diversi utilizzi.

Per un trekking giornaliero, magari in primavera, potrebbe bastare uno zaino da 20 litri o anche meno. Se invece già ci spingiamo in alta montagna, soprattutto in autunno o inverno, lo zaino dovrà contenere sicuramente più attrezzatura.

Per questa ragione, anche per un’escursione fatta in giornata, avremo bisogno di uno zaino più capiente, che si avvicini ai 30 litri e con maggiore resistenza.

Se poi la nostra idea è percorrere anche trekking plurigiornalieri o cammini, non potremmo fare a meno di uno zaino molto grande e progettato per contenere più beni.

Ecco i migliori zaini in offerta su Amazon in queste giornate di sconti.

Se non trovate quello che stavate cercando potete tenere sotto controllo qui la categoria degli zaini da trekking.

Ferrino Transalp 60L

Transalp 60 litri è lo zaino da trekking di grande robustezza e con molteplici dotazioni, ottimo per affrontare trekking plurigiornalieri e cammini.

Dorso: dorso ergonomico con sistema di regolazione double ergo adjustment, che avviene mediante lo scorrimento della slitta spallacci su un’armatura doppia in alluminio automodellante, per una ottima distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Tasche: doppia sul cappuccio, di sicurezza, laterali, frontale, su fascia a vita.

Accessori: due porta bastoncini, nastri addizionali amovibili sul fondo, nastri di compressione laterale, doppio accesso al corpo principale: inferiore con separatore interno e centrale, coprizaino incluso.

Ferrino Transalp 60L

Ferrino Finisterre 48 L

Questo zaino Ferrino è ideale per trekking di più giorni e cammino, uno zaino dal profilo lineare e con tutte le dotazioni per i trekker più esperti in cerca di un zaino senza compromessi.

Le caratteristiche salienti di principali del Finisterre sono: dorso con sistema “dry net System” e schienale a rete tesa per una ottima ventilazione.

É dotato di telo copri-zaino compatibile col sistema di idratazione H2 bag.

Ferrino Finisterre 48 L

Salewa Alptrek 42 + 5

Questo zaino da trekking Salewa è progettato per offrire massima versatilità e funzionalità in montagna.

Grazie alla corda elastica frontale e alle fettucce porta-materassino, è possibile trasportare attrezzatura extra senza occupare spazio all’interno.

Le tasche laterali a rete, inclinate per un accesso rapido, permettono di afferrare facilmente gli oggetti più importanti senza dover togliere lo zaino.

Il volume ampliabile tramite coulisse e cappuccio regolabile consente di trasportare carichi extra quando necessario.

Per i climber, il supporto per corda garantisce una presa sicura e il cappuccio rimovibile offre libertà di movimento durante le arrampicate.

Il sistema di idratazione è facilmente accessibile tramite un’apposita uscita nello schienale.

Salewa Alptrek 42 + 5

Ferrino Rambler 75 litri

Zaino da trekking spazioso e ideale per escursioni di più giorni o come bagaglio per le avventure con lo “zaino in spalla”.

Dotato di dorso ergonomico con sistema di regolazione “Double Ergo Adjustment”, che si regola con lo scorrimento della slitta spallacci su un’armatura doppia in alluminio automodellante, per una migliore distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Tasche: sul cappuccio, di sicurezza, laterali, frontale, su fascia a vita. Regolabile nella taglia da S a XL. Dotato di due porta bastoncini. Nastri addizionali amovibili sul fondo.

Ferrino Rambler 75 litri

Salewa Alp Mate 30L

Il Salewa Alp Mate 30L da donna è uno zaino perfetto per trekking ed escursionismo alpino, progettato per offrire comfort e ventilazione ottimali.

Grazie al sistema Dry Back Air con schienale sospeso e riduzione del 25% della superficie di contatto, garantisce una maggiore traspirabilità, mantenendo la schiena asciutta.

Il tessuto leggero e resistente, unito a spallacci e cintura ergonomici con fessure, offre una vestibilità avvolgente e favorisce la libertà di movimento.

Pratico e versatile, dispone di un’apertura a carico dall’alto e di una cerniera frontale a U per un rapido accesso, numerose tasche, copertura antipioggia e supporto per il sistema di idratazione.

Salewa Alp Mate 30L

Salewa Alptrek 35

Questo zaino è ideale per escursioni di due o tre giorni e dotato del sistema di trasporto Dry Back Air, progettato appositamente per mantenere la schiena asciutta, anche dopo ore di cammino

Il nuovo sistema ha una superficie di contatto inferiore del 25% rispetto ai nostri schienali precedenti, in modo da ridurre la parte a contatto con il corpo senza compromettere il controllo del carico.

Il suo sistema di ventilazione incorporato, in materiale traspirante, consente un maggiore flusso d’aria sul dorso.

Salewa Alptrek 35

Salewa Alp Trainer 35 + 3L

Il Salewa Alp Trainer 35 + 3L è uno zaino progettato per escursioni tecniche e via ferrate, perfetto per chi cerca comfort e ventilazione in ogni avventura. Realizzato in robusto nylon twill 100Dx280D, offre una resistenza eccezionale con un peso contenuto. Il sistema di trasporto CONTACT FLOW FIT, in attesa di brevetto, permette di mantenere il carico vicino al corpo, garantendo allo stesso tempo una ridotta superficie di contatto e una ventilazione efficace grazie ai canali d’aria 3D. Questo sistema riduce la temperatura al centro della schiena di 1,6°C in soli 15 minuti. Inoltre, lo zaino è dotato di parapioggia, uscita per il sistema di idratazione, Twin Compression System (TCS) per il controllo del carico e supporto per bastoncini, rendendolo ideale per hiking giornalieri e via ferrate.

Salewa Alp Trainer 35 + 3L

Mountaintop 80 L

Questo zaino da trekking soddisfa le esigenze dei viaggiatori e degli appassionati di trekking plurigiornalieri.

Data la capacità e l’organizzazione degli scomparti può custodire abbigliamento per almeno una settimana di viaggio.

È possibile utilizzare le cinghie anteriori o quelle superiori per fissare il sacco a pelo all’esterno.

Lo zaino può essere regolato per adattarsi alla forma del corpo. Ha uno scomparto per collegare un dispositivo d’idratazione

Il fondo dello zaino è dotato di una copertura antipioggia per viaggiare in qualsiasi condizione atmosferica.

Mountaintop 80 L

Ferrino Narrow 70L

Uno zaino da trekking Ferrino di grande robustezza e con molteplici dotazioni, ottimo per lunghe escursioni di più giorni o viaggi avventura.

Dotato di dorso ergonomico con sistema di regolazione che consente un’ottima distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Accessori: due porta bastoncini, nastri addizionali amovibili sul fondo, nastri di compressione laterale, doppio accesso al corpo principale: inferiore con separatore interno e centrale, copri zaino incluso.

Ferrino Narrow 70L

Ferrino X-Track

In Nylon 50D Dot Dobby Ripstop, rinforzi in tessuto laminato rinforzato e dorso super traspirante è uno zaino molto versatile e adatto ai trekking brevi.

Comparto inferiore porta materiali con accesso laterale e apribile per utilizzare lo zaino a corpo unico e due porta bastoncini da trekking.

Ferrino X-Track

Ferrino Durance 40 litri

Zaino da 40 litri, realizzato in tessuto tecnico molto leggero e resistente alle intemperie, adatto da utilizzare in qualsiasi condizione climatica.

Lo zaino ha una buona capienza, l’interno è facilmente accessibile sia dal fondo che dalla parte superiore.

Il Ferrino Durance a un supporto per il dorso DNS realizzato in tessuto reticolare che garantisce un’ottima traspirazione, la distribuzione del carico e la stabilità sono garantite dal telaio perimetrale.

Spallacci e cinghia di supporto al giro vita sono completamente regolabili, l’imbottitura evita compressioni fastidiose.

Ferrino Durance 40 litri

