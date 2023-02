A tourist with a backpack on the background of a seascape, panorama. Portrait of a woman in tourist gear on the background of the sea. The concept of travel and an active lifestyle. Copy space

Il Gore-tex è uno dei tessuti più utilizzati per le scarpe e i giacconi da trekking. Una membrana impermeabile e traspirante, utilizzata oggi in molti prodotti per l'outdoor. Vediamo le caratteristiche e alcuni prodotti consigliati.

Trekking, alpinismo, mountain bike, gli appassionati di sport outdoor si affidano ormai da quasi due decenni al Gore-tex, la più avanzata tecnologia per la difesa dall’aria, dalla pioggia, dalla neve e dalle intemperie proposta dal marchio W. L. Gore & Associates.

Oggi, per garantire agli sportivi il meglio da ogni attività, ogni capo di abbigliamento con marchio Goretex viene identificato da diverse sigle, corrispondenti a diverse funzionalità: ACTIVE e PRO.

Gore-tex Active: per giacche e scarpe più leggere

Goretex Ative è una membrana progettata per attività ad alto impatto aerobico

Ideale per l’estate, questa tecnologia è estremamente traspirante ed è l’ideale per attività aerobiche che durano un giorno intero, come ad esempio le escursioni giornaliere.

Tutti i componenti sono costruiti per consentire una gestione ottimale del sudore e garantire traspirabilità estrema e massimo comfort in caso di intenso sforzo fisico. Contribuiscono a migliorare la prestazione anche il design minimal e l’aderenza dei capi.

Goretex® PRO: massima robustezza per condizioni estreme

Per chi cerca un “guscio” capace di proteggere da qualsiasi intemperia, la scelta ideale ricade su capi contrassegnati dal logo Goretex® PRO, progettati per un’esposizione continua a condizioni atmosferiche avverse.

L’abbigliamento sviluppato con la tecnologia Goretex® PRO è estremamente robusto ed è l’ideale per un uso estremo e prolungato.

Tutti i componenti offrono massima robustezza e le severe specifiche di prestazione dei laminati garantiscono una resistenza ottimale.

Tutto l’abbigliamento Goretex® PRO deve superare le prove più dure e il più aggressivo test della pioggia Gore.

Protezione totale dal vento e massima traspirabilità!

Questa la caratteristica principale della membrana Gore-tex Windstopper.

Prestazioni, in teoria inconciliabili tra loro, garantite dai laminati ottenuti dall’unione della membrana con diversi tessuti per capi e accessori senza alcun limite di design o fattura.

Ogni singolo centimetro quadrato della membrana Windstopper contiene più di 1,4 miliardi di micro-pori, capaci di lasciare il vento all’esterno, mentre il sudore può evaporare liberamente attraverso i tessuti.

La tecnologia Windstopper è basata su un sistema di fori più piccoli di una molecola d’acqua. – Foto Getty Images La tecnologia Windstopper è basata su un sistema di fori più piccoli di una molecola d’acqua. – Foto Getty Images

Questa rivoluzionaria struttura si caratterizza, tra l’altro, per essere ultra-sottile, ultra-leggera ed iper-resistente alle temperature estreme.

Grazie alla totale impermeabilità al vento e alla massima traspirabilità, i capi riescono a preservare più a lungo il comfort durante le attività sportive all’aperto e in tutte le condizioni climatiche.

_ Windstopper Active Shell

È il laminato più leggero e comprimibile, offre protezione totale dal vento, massima traspirabilità e resistenza all’acqua. Windstopper® Active Shell garantisce il comfort necessario per migliorare le prestazioni durante le attività che richiedono un intenso sforzo fisico.

_ Windstopper Soft Shell

Garantisce protezione totale dal vento e massima traspirabilità, combinando in un unico indumento il comfort dello strato intermedio con la resistenza all’acqua dello strato esterno.

Windstopper Soft Shell garantisce il comfort e la libertà di movimento necessari per migliorare le prestazioni nelle più svariate attività e condizioni atmosferiche.

Per scegliere il giusto “guscio” per le vostre escursioni, trovate in questo articolo con i consigli per scegliere la giacca impermeabile più adatta a seconda del tipo di percorso.

Ecco alcuni modelli che adottano questa tecnologia:

Mammut – Convey Tour Hooded

Giacca impermeabile in Gore-Tex a 2.5 strati, traspirante, resistente all’acqua, resistente al vento, antivento. Colonna d’acqua 28.000 m.

Caratteristiche tecniche • Chiusura chiusure Velcro, cerniera lampo • Colletto proteggi mento • Maniche lunghe e tasche sui fianchi • Materiale funzionale Gore-Tex, Gore-Tex Paclite • Materiale poliestere • Strati 2.5

_ Disponibile anche su Amazon:

Arc’teryx – Beta LT

Un guscio leggero (345 gr nella tg m) ed estremamente versatile realizzato con membrana GORE-TEX® Pro. Il guscio di Arc’teryx è dotato di ampio cappuccio regolabileStormHood™ in grado di ospitare un casco d’alpinismo e non limitare in nessun modo la visuale.

Caratteristiche tecniche • Peso 345 gr • 2 tasche scaldamani • Tasca interna con zip • Zip ascellari di ventilazione • Coulisse di regolazione in vita.

_ Disponibile anche su Amazon:

Arc’teryx – Giacca Alpha

Giacca hardshell in 3 strati. Caratteristiche tecniche: Peso 365 gr. N40 p-X Gore-tex Pro leggero. Rinforzi N80p-X .

Chiusura cerniera anteriore a 2 vie idrorepellente, con cursori RS. Aerazione cerniere avambraccio con protezione cursore.

Due ampie tasche sul petto e 1 tasca interna di sicurezza. Cappuccio idoneo al casco, perfettamente regolabile anche con i guanti, con schermo rinforzato.

Polsino regolabile; stringa nell’orlo con speciale struttura anti-scivolamento cinghia

_ Disponibile anche su Amazon:

Patagonia – Giacca Triolet Donna

Guscio in Gore-Tex® versatile per qualsiasi attività outdoor in montagna. Tessuto in Gore-Tex a 3 strati, la giacca si avvale anche del trattamento DWR (idrorepellente a lunga durata) per una protezione ottimale da pioggia e umidità.

Caratteristiche tecniche: Peso 587gr, materiale 75 denier 100% poliestere Gore-Tex con trattamento DWR. Due tasche per mani con zip e due tasche al petto con zip. Cappuccio regolabile, polsini Velcro cuffs e zip antiacqua.

_ Disponibile anche su Amazon:

The North Face – Evolution II Triclimate

La giacca Evolution Triclimate è costruita per eccellere in tutte le condizioni climatiche grazie ai due strati che si combinano tra loro tramite cerniera per offrirti una protezione versatile 3 in 1 lungo il percorso.

Indossa la giacca shell o solo il pile interno nelle giornate più calde, o uniscili tramite cerniera per un calore e una protezione superiori quando fa freddo.

La giacca shell è realizzata in tessuto DryVentTM completamente impermeabile e incredibilmente traspirante, così che rimarrai asciutto per tutto il tempo. Grazie al cappuccio regolabile e ripiegabile, alla fodera del collo in tessuto spazzolato, ai polsini regolabili e all’orlo con cordino a strozzo, potrai muoverti quanto vuoi nel massimo della comodità.

_ Disponibile anche su Amazon:

Salewa – Ortles 2

È una giacca a tre strati con membrana impermeabile e traspirante GORE-TEX® Pro. Progettata per l’alpinismo, è completa in ogni dettaglio funzionale.

Sviluppata in collaborazione con alcune delle più prestigiose organizzazioni di guide alpine, offre un livello di protezione e funzionalità da professionisti per attività come alpinismo, sci alpinismo, progressioni su ghiacciaio e arrampicata su ghiaccio.

La Ortles 2 GTX Pro, inoltre, è dotata della costruzione Free Motion SALEWA, grazie alla quale il bordo inferiore della giacca non sale verso l’alto rimanendo in posizione durante l’arrampicata.

_ Disponibile anche su Amazon:

Salewa – Agner Cordura Ptx 2.5L

Efficace protezione dalle intemperie, questo guscio impermeabile, antivento e traspirante è ideale per il trekking e l’alpinismo estivo. Il guscio particolarmente leggero ma robusto, è facilmente comprimibile e occupa un ingombro minimo nello zaino.

Questa giacca è ottima anche per l’arrampicata poiché le fibre in CORDURA® rendono il tessuto più resistente alle abrasioni; inoltre le maniche ergonomiche e la costruzione Free Motion offrono ampia libertà di movimento, evitando che il bordo inferiore della giacca si alzi mentre si arrampica.

_ Disponibile anche su Amazon:

Patagonia – Super Alpine

Si tratta di un guscio a 3 strati in GORE-TEX® Pro espressamente studiato per le attività impegnative dove è richiesta alta resistenza all’usura e protezione.

La vestibilità è tecnica, con le tasche alte per permetterne l’utilizzo con l’imbrago, studiata per non ostacolare i movimenti.

Caratteristiche tecniche • Membrana laminato 3 strati Gore-Tex Pro • Peso 454 grammi • Trattamento DWR • Altre caratteristiche Casco Compatibili Optimal visibility hoodtm con targhetta laminata per un’ ottima visibilità in cattive condizioni climatiche. Touch Point SystemTM Stopper regolabile con integrato nel cappuccio e orlo.

_ Disponibile anche su Amazon:

