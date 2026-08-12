Insta360 X6: l’action cam 360° per godersi l’outdoor in 8K

Insta360 lancia X6, il modello più avanzato di action cam che sfrutta l'Intelligenza Artificiale e nuove tecnologie per non perdersi i più bei momenti outdoor sui sentieri, in bike e in viaggio e portarsi a casa ricordi in 8K

Arriva Insta360 X6, la nuova Action Cam 360 in 8K

Quando si cammina sui sentieri o si pedala in mountain bike o semplicemente si esplora la natura, capitano momenti, panorami e situazioni che vorremmo riprendere e portarci a casa.

La maggior parte delle volte, però, non abbiamo neppure il tempo di prendere lo smartphone, aprire la fotocamera e scattare per immortalare ciò che abbiamo davanti.

Altre volte, le cose belle sono così numerose che, se dovessimo fermarci a riprenderle tutte, finiremmo per non goderci davvero la nostra esperienza outdoor.

Un’action cam a 360 gradi, invece, fa il miracolo: registra tutto ciò che accade intorno e permette di scegliere l’inquadratura in un secondo momento.

Insta360 X6, la nuova action cam di Insta360, riunisce in un solo dispositivo tutto quello di cui un appassionato di natura e sport ha bisogno: una videocamera a 360°, la possibilità di mantenere un soggetto nell’inquadratura in modo intelligente e le funzioni tradizionali ed avanzate di una cam per l’outdoor.

Presentata nell’anno del decimo anniversario della presenza di Insta360 nel settore delle videocamere a 360°, X6 è la nuova ammiraglia della serie X e registra video a 360° nativi in 8K a 50 fps.

“X6” – ha dichiarato orgogliosamente JK Liu, fondatore di Insta360 – “è la videocamera che abbiamo sempre desiderato costruire. Riprende tutto ciò che ti circonda, in qualsiasi condizione di luce, e ti consegna un video già montato ancora prima che tu debba prendere in mano lo smartphone“.

X6 sarà disponibile dal 12 agosto, con un prezzo di partenza di 699 euro, per non perdersi i momenti migliori dei nostri viaggi, e di qualsiasi attività outdoor, dal trekking al ciclismo dagli sport invernali alle immersioni.

Nuovi sensori e più potenza per riprendere anche con poca luce

Il cuore di X6 è formato da due nuovi sensori Sony in formato quadrato da 1/1,1 pollici.

Rispetto a X5, offrono un’area sensibile superiore del 33% e raccolgono circa quattro volte più luce per ogni fotogramma.

Insieme, i due sensori garantiscono un’acquisizione equivalente a quella di un sensore da un pollice, per conservare dettaglio e colore con poca luce, nei controluce e nelle scene ad alto contrasto.

Il sistema con triplo chip AI abbina un processore a otto core da 3,3 GHz e 4 nanometri a due chip per le immagini. Rispetto a X5 parliamo del 500% di potenza di calcolo in più, una frequenza superiore del 106% e consumi ridotti del 35%.

La modalità per gli ambienti scarsamente illuminati usa invece due sensori ambientali per ridurre il fastidioso sfarfallio.

AdaptiveTone 2.0 analizza separatamente ciascun obiettivo e acquisisce due esposizioni per fotogramma, ampliando la gamma dinamica.

X6 è inoltre la prima videocamera a 360° con Dolby Vision nativo: la registrazione a 10 bit mette a disposizione oltre 1,07 miliardi di colori.

Tre videocamere in una: 360°, tracking e action cam

La modalità 360 registra la scena in ogni direzione e permette di reinquadrarla successivamente, anche più volte.

Durante un’escursione si può così rimanere concentrati sul percorso e decidere dopo se mostrare il paesaggio, chi cammina o ciò che accade alle spalle della videocamera.

Grazie ad InstaFrame 2.0 si possono seguire persone, animali e oggetti, producendo direttamente video 4K standard, senza montaggio.

Con il Foldable Selfie Stick Remote Kit, il joystick controlla l’inseguimento in stile gimbal, vale a dire il supporto motorizzato che orienta la videocamera per mantenere il soggetto nell’inquadratura.

Il POV Head Tracker fa invece seguire all’inquadratura la direzione dello sguardo.

Con un solo obiettivo, X6 funziona come un’action cam tradizionale: registra fino a 5K a 60 fps, offre un campo visivo di 170° in 5K a 30 fps e raggiunge il 4K a 120 fps per lo slow motion: il passaggio fra le tre modalità avviene con un semplice tocco.

Grazie al corpo compatto e agli accessori dedicati, X6 concentra in una soluzione tascabile ciò che prima richiedeva una videocamera a 360°, un gimbal e un’action cam separata.

Schermo OLED, autonomia e lenti sostituibili

Il corpo integra un display OLED da 2,32 pollici, sempre attivo e con una luminosità di picco di 1200 nit, leggibile anche sotto il sole.

La funzione Full Screen Press mantiene i comandi reattivi anche quando si indossano i guanti, un vantaggio in montagna e mentre si praticano sport invernali.

La batteria Xtreme da 2.600 mAh offre fino a 140 minuti in 8K a 30 fps, il 51% in più rispetto a X5.

Raggiunge l’80% di carica in 24 minuti e funziona fino a -20 °C.

Durante le registrazioni prolungate in 8K, il calore viene gestito dal sistema di raffreddamento Star-Ridge, più efficiente del 10% rispetto a quelli delle principali videocamere a 360° concorrenti grazie anche a un’impugnatura termoisolante.

Replaceable Lens 2.0 offre una resistenza delle lenti ai graffi cinque volte superiore e riduce del 60% il costo di sostituzione rispetto alla generazione precedente.

Dei 64 GB di memoria interna, 47 GB sono utilizzabili, permettendo di registrare anche senza scheda SD.

Audio, stabilizzazione e trasferimenti più veloci

Insta360 X6 utilizza quattro microfoni omnidirezionali protetti dal vento.

Il sistema Hidden Engine Mic filtra il vento e isola il suono del motore nelle riprese in moto, mentre Intelligent Audio adatta le impostazioni all’ambiente.

Direct Connect permette infine di collegare contemporaneamente due trasmettitori Insta360 Mic Air o Mic Pro.

La stabilizzazione FlowState e la funzione 360 Horizon Lock mantengono i filmati fluidi e livellati indipendentemente dai movimenti della videocamera.

La connettività comprende NFC Touch-to-Connect, Wi-Fi 6.0 fino a 100 MB/s e USB 3.0 fino a 450 MB/s. Il Bluetooth si abbina in circa cinque secondi e si riconnette in meno di un secondo.

AI: dalla ripresa al video fatto e finito con Insta360 PanoMind

La gestione dei filmati è notevolmente migliorata grazie a Insta360 PanoMind, un modello di intelligenza artificiale sviluppato internamente e addestrato su oltre 10000 ore di riprese in più di trenta scenari.

Fra gli scenari in cui il modello di AI è stato testato ci sono viaggi, vita quotidiana, sport invernali, motociclismo, immersioni e ciclismo. PanoMind nasce per i contenuti a 360° e interpreta quindi l’intera scena, anziché un singolo fotogramma bidimensionale.

Quando X6 viene collegata all’alimentazione, AI Director analizza sulla videocamera i filmati registrati, crea un video con i momenti salienti e trasferisce nell’app Insta360 le clip già montate.

L’elaborazione avviene sul dispositivo, senza usare il cloud, e può essere disattivata. Per chi preferisce personalizzare il risultato, Auto Edit 2.0 trasforma una o più clip in un video completo, occupandosi di inquadrature, movimenti di camera, tagli, musica e transizioni.

Per un flusso più professionale sono disponibili la registrazione I-Log, i file a 10 bit e Insta360 Studio, gratuito su Mac e Windows per montaggio multiclip, stitching ed esportazione. Insta360+ offre fino a 2 TB di spazio cloud, con backup opzionale durante la ricarica.

I file caricati possono essere condivisi con un link mantenendo la visualizzazione a 360° oppure utilizzati da Moments Pro.

Lo strumento cloud, sviluppato con Google Gemini, genera il video in base a soggetto, atmosfera, stile e durata indicati dall’utente.

Prezzo, disponibilità e promozione di lancio

Insta360 X6 sarà disponibile dal 12 agosto sullo store ufficiale Insta360, su Amazon e presso rivenditori selezionati.

Lo Standard Bundle viene proposto con un prezzo di partenza di 699 euro.

Chi acquista e attiva X6 entro il 30 settembre 2026 riceve gratuitamente un anno di Insta360+ Premium con 500 GB di spazio cloud e un pacchetto Moments Pro che prevede un periodo di prova di tre mesi con due clip al mese.

Resta disponibile l’opzione Insta360 FlexiCare, che protegge la videocamera dai danni accidentali con un massimo di quattro sostituzioni nell’arco di due anni.

Durante il lancio è prevista anche la sostituzione gratuita entro 90 giorni.

Con il programma Trade-In, la valutazione dell’attrezzatura usata può essere utilizzata per l’acquisto della nuova X6.

_Acquista Insta360 X6 direttamente sullo Store Insta