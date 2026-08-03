Lowa Explorer GTX: la scarpa affidabile, leggera e confortevole

Explorer GTX è la proposta del marchio Lowa per chi cerca una scarpa versatile da usare in montagna, dalle escursioni di un giorno ai trekking più lunghi: la gamma comprende versioni MID, LO e Ws e offre durata, comfort e risuolabilità

Lowa Explorer GTX, tecnologia e artigianato made in Germany

LOWA Explorer GTX è una scarpa da trekking progettata per accompagnarci nelle nostre escursioni giornaliere ma anche nei percorsi più lunghi, dai sentieri più facili agli itinerari alpini.

La struttura robusta si abbina a materiali leggeri, con l’obiettivo di offrire protezione, stabilità e una camminata in pieno comfort anche dopo molte ore.

La famiglia del nuovo prodotto Lowa comprende Explorer GTX e Explorer GTX Ws, sviluppata su una forma dedicata al piede femminile.

Entrambe sono disponibili in due versioni: Mid, con tomaia alta e maggiore sostegno alla caviglia, e Lo, più bassa e orientata garantire maggiore libertà di movimento.

Explorer GTX, la scarpa versatile tra montagna e modernità

Explorer GTX nasce come modello ibrido che unisce la solidità di una scarpa da montagna e il comfort di una calzatura outdoor moderna.

Anche le attività più sportive, come il trail running, hanno ispirato la creazione di questo modello: basti pensare all’intersuola, progettata per contenere il peso e restituire energia durante la progressione.

Lowa Explorer – Foto: Gob x Lowa Ötztal

La scarpa conserva una struttura moderatamente rigida, adatta a mantenere precisione e controllo sui terreni non asfaltati.

Attenzione, però: non si tratta di una scarpa da corsa trasformata in modello da trekking: resta una calzatura costruita per camminare su fondi diversi, affrontare dislivelli anche importanti e sostenere un utilizzo prolungato.

Questa impostazione permette di utilizzare la stessa scarpa sia nelle escursioni di un giorno sia nei trekking di più tappe.

La rullata rimane fluida, mentre la struttura fondamentale offre il supporto necessario quando il terreno diventa più irregolare.

PU Litecell, l’intersuola leggera e ammortizzata

La novità centrale della linea Explorer è l’intersuola in PU Litecell, impiegata per la prima volta da LOWA su questo modello.

Il materiale abbina peso ridotto e ammortizzazione di lunga durata, due caratteristiche importanti quando la camminata prosegue per molte ore o per più giornate consecutive.

L’ammortizzazione rende il passo più reattivo e accompagna la progressione sui sentieri, contribuendo ad assorbire le sollecitazioni ripetute, mantenendo il comfort durante l’intera giornata.

Il Pu Litcell lavora insieme alla tomaia, alla suola e alla “rigidità moderata” per creare una base leggera ma strutturata, adatta sia ai percorsi più semplici che agli itinerari alpini.

GORE-TEX per affrontare condizioni variabili

La fodera in GORE-TEX rende Explorer GTX impermeabile, antivento e traspirante.

La membrana protegge il piede quando il sentiero attraversa erba bagnata, terreno umido o tratti esposti alla pioggia, favorendo nello stesso tempo la gestione del vapore d’acqua prodotto durante il movimento.

La tecnologia è presente su tutte le versioni, sia MID che LO.

Suola Vibram con tasselli da 5 millimetri

Il contatto con il terreno è affidato a una suola Vibram con tasselli profondi 5 millimetri.

Il profilo è progettato per offrire aderenza in condizioni meteorologiche differenti, soprattutto sui percorsi non asfaltati.

La tassellatura è adatta a fondi in terra, ghiaia, radici e altri tratti irregolari.

La presa della suola si combina con la calzata precisa e con la struttura moderatamente rigida, contribuendo al controllo della scarpa durante le escursioni.

La suola Vibram è comune alle versioni MID, LO e Ws.

Pelle e tessuto, robustezza senza peso eccessivo

La tomaia utilizza un mix di pelle e materiale tessile. La pelle dà struttura e resistenza, mentre il tessuto contribuisce alla flessibilità e al contenimento del peso.

Il risultato è durata, comfort e libertà nel movimento.

Lowa Explorer – Foto: Gob x Lowa Ötztal

La forma standard è adatta ai piedi di media larghezza e mantiene una calzata precisa durante il cammino.

Ogni Explorer GTX viene realizzata a mano in Germania, con una lavorazione che consente anche interventi successivi su diverse parti soggette a usura.

La famiglia LOWA Explorer GTX comprende quattro modelli: MID e LO nella forma standard, MID Ws e LO Ws nella forma femminile

Explorer GTX MID, più sostegno intorno alla caviglia

Explorer GTX MID è la versione alta della linea.

La tomaia avvolge la caviglia e offre maggiore supporto, una caratteristica utile sui terreni impegnativi e durante le escursioni più lunghe.

La struttura resta dinamica e mantiene l’intersuola leggera in PU LitecellL. Il taglio MID aggiunge protezione, conservando la vocazione “escursionistica” del modello, dalle uscite giornaliere ai percorsi alpini.

È disponibile sia nella versione standard che nella variante Ws.

In entrambi i casi conserva membrana GORE-TEX, suola Vibram e possibilità di risuolatura.

Explorer GTX LO, più leggerezza e libertà

Explorer GTX LO porta le stesse avanzate tecnologie in una scarpa LO, dal taglio basso.

La caviglia rimane libera e il peso contenuto favorisce una camminata più agile, adatta alle escursioni giornaliere e ai trekking affrontati con passo sostenuto.

La LO mantiene tutte le caratteristiche degli altri modelli: costruzione robusta, rigidità moderata e protezione impermeabile del GORE-TEX.

È una calzatura da trekking più bassa, pensata per chi preferisce maggiore libertà nella zona della caviglia.

Anche questa variante è proposta nelle versioni standard e Ws, con la stessa suola Vibram e la medesima intersuola in PU Litecell.

Explorer GTX Ws, la forma dedicata al piede femminile

Explorer GTX Ws utilizza una forma progettata sulla morfologia del piede femminile.

La calzata è precisa e confortevole, mantenendo stabilità, protezione e risposta dinamica.

Le tecnologie non cambiano rispetto al modello standard.

Restano presenti PU LITECELL, GORE-TEX, suola Vibram e tomaia in pelle e tessuto.

La scelta tra MID Ws e LO Ws dipende quindi dall’altezza preferita: maggiore sostegno alla caviglia con la prima, più libertà di movimento con la seconda.

Una scarpa risuolabile, pensata per durare

Quando il battistrada si consuma dopo molti chilometri, Lowa Explorer GTX può essere risuolata.

La sostituzione della suola permette di continuare a utilizzare la tomaia e la struttura della scarpa quando sono ancora in buone condizioni.

Lowa Explorer – Foto: Gob x Lowa Ötztal

Sono possibili anche interventi su cuciture, componenti, ganci, passanti, fodera del tallone e bordo.

Le parti maggiormente esposte all’usura possono quindi essere riparate senza sostituire necessariamente l’intera calzatura.

La risuolatura è disponibile per tutte le varianti della famiglia, comprese MID, LO e Ws.

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