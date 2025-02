Come scegliere gli occhiali da sole per le escursioni sulla neve

Portrait of a man with glasses and a beard in the snowy mountains

Quando si cammina sulla neve, il sole viene riflesso dai piccoli cristalli del manto bianco e proteggere gli occhi diventa fondamentale. Vediamo come scegliere gli occhiali da sole ideali per escursioni e camminate invernali

Occhiali da sole per il trekking sulla neve o con le ciaspole: 7 consigli fondamentali

Quando si affrontano escursioni in inverno, che sia trekking, sci o un’uscita con le ciaspole, scegliere il giusto paio di occhiali da sole è essenziale.

La neve infatti riflette fino all’80% dei raggi solari, aumentando il rischio di abbagliamento e di danni agli occhi.

Ecco 5 consigli fondamentali per scegliere l’accessorio perfetto per le tue invernali.

1 – Protezione UV al 100%

La protezione dai raggi ultravioletti è il fattore più importante.

Gli occhiali da sole devono garantire una protezione totale dai raggi UVA e UVB.

Controlla sempre che sia presente la certificazione “UV 400”, che indica una copertura ottimale contro i raggi solari dannosi.

2 – Lenti di categoria 3 o 4

Le lenti degli occhiali da sole sono classificate in categorie da 0 a 4 in base alla capacità di filtrare la luce.

Per il trekking sulla neve, le lenti di categoria 3 offrono una protezione adeguata in condizioni di forte sole, mentre quelle di categoria 4 sono ideali per l’alta montagna o per giornate particolarmente luminose.

Attenzione: le lenti di categoria 4 non sono adatte alla guida.

3 – Lenti polarizzate per ridurre i riflessi

La neve può essere estremamente riflettente, causando fastidiosi riflessi che compromettono la visibilità.

Le lenti polarizzate riducono significativamente questo problema, migliorando il comfort visivo e aumentando la sicurezza durante l’escursione.

4 – Montatura avvolgente e confortevole

Per proteggere gli occhi dal vento, dalla neve e dalla luce laterale, è fondamentale scegliere una montatura avvolgente.

Gli occhiali devono aderire bene al viso, senza risultare scomodi.

Cerca modelli con naselli regolabili e aste antiscivolo per una vestibilità ottimale anche durante il movimento.

5 – Resistenza e materiali di qualità

Il trekking sulla neve può esporre gli occhiali a urti, graffi e temperature estreme.

Scegli modelli realizzati con materiali robusti, come il policarbonato per le lenti e il nylon per la montatura.

Alcuni occhiali includono trattamenti anti-appannamento, particolarmente utili in caso di attività fisica intensa.

6 – Protezione laterale

È importante che gli occhiali offrano protezione dai raggi UV periferici e dall’abbagliamento.

Questo si ottiene grazie a manicotti in pelle o plastica che si adattano al telaio degli occhiali, in prossimità delle cerniere laterali.

7 – Livello di trasmissione della luce

Per l’alpinismo di livello alpino e himalayano, si raccomanda un livello di trasmissione della luce tra l’8% e il 18%.

Per esposizioni prolungate ad alta quota, è consigliabile una percentuale inferiore all’8%. Vediamo ora alcuni modelli di occhiali da sole per l’inverno e la neve disponibili su Amazon

Bertoni, i polarizzati da montagna e ghiacciaio

Scocche laterali in pelle ventilate, protezione ottimale contro i raggi del sole, vento ed intemperie in condizioni estreme, questi occhiali garantiscono protezione di livello superiore in montagna.

La montatura in policarbonato antiurto estremamente leggera, la calzata è adatta a tutti i tipi di viso.

La polarizzazione della lente limita i riflessi provenienti da superfici orizzontali riflettenti come ghiaccio, neve, acqua, con 100% di protezione dai raggi UV.

Disponibile in 4 versioni differenti di lente polarizzante.

Ziel Cima Dodici, protezione e versatilità

Grazie alle lenti UV 400nm offrono la massima protezione contro i raggi UV. Il filtro polarazzante elimina i riflessi indesiderati per una visione più nitida e chiara in ogni momento.

Grazie al materiale TR90 di cui è composta la montatura la resistenza è a prova di qualsiasi esperienza outdoor. Una speciale lega di nylon e fibra di carbonio per resistere a tutte le avventure sulla neve.

Alpina Skywalsh, resistenza e comfort

Adatti alle esperienze outdoor sulla neve , hanno 100% protezione UV. Visibilità e sicurezza contro le correnti d’aria ottimizzate, grazie alle lenti dalla forma estremamente bombata e al flusso d’aria mirato che ne impedisce l’appannamento.



Le lenti in ceramica sono infrangibili e offrono la massima resistenza. Le lenti decentrate offrono visibilità chiara e priva di distorsioni grazie allea montatura estremamente sottile, gli occhiali si adattano perfettamente al viso

