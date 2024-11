Young couple hiking in the Palatinate forest (Pälzerwald), Germany

Le scarpe Nike progettate per il trail running e l'escursionismo sono pensate per chi ama camminare nella natura ma ama indossare scarpe comode anche in città. Questi modelli sono realizzati con tecnologie avanzate ma con grande attenzione al design: scorpi i modelli in offerta

Le scarpe Nike per l’escursionismo, il trail running e il trekking leggero

Se già nel trekking la scelta delle scarpe è essenziale, nel trail running è vitale.

Non solo in senso stretto, perché la corsa sui sentieri è un’attività che mette a dura prova le articolazioni, ma anche per il livello di comfort richiesto dalle maggiori sollecitazioni.

Per correre in sicurezza e per correre divertendosi non si può proprio sbagliare calzatura.

Sia che si decida di partecipare a una gara, sia che semplicemente si corra sui sentieri per passione, la scarpa giusta vi eviterà guai e soprattutto vi consentirà di godere appieno dell’esperienza outdoor.

Nike, che in questo campo è una garanzia, ha messo sul mercato delle nuove scarpe pensate per gli appassionati di questa disciplina.

Scarpe da trail running per il trekking

Il trail running e il trekking sono due attività che condividono lo stesso ambiente: la natura e le avventure all’aria aperta. Sebbene siano praticate in modo diverso, entrambe richiedono calzature adatte per affrontare terreni sconnessi e irregolari che si incontrano lungo i sentieri. In alcuni casi, le scarpe da trail running possono essere utilizzate anche per il trekking, offrendo una soluzione leggera e confortevole per gli escursionisti che desiderano una calzatura più agile e reattiva. In questo articolo, esamineremo i 6 migliori modelli di scarpe Nike ideali per gli appassionati di trekking e outdoor che pensati per camminare in città ma anche sui sentieri di montagna.

Nike Wildhorse 8

Le Nike Wildhorse 8 è una scarpa robusta e resistente, ideale per i trail runner che affrontano terreni accidentati e impegnativi.

La tomaia in mesh rinforzata offre una protezione extra contro gli urti e le abrasioni, mentre la suola in gomma ad alta resistenza garantisce una trazione eccellente su superfici rocciose e scivolose.

L’ammortizzazione Zoom Air unita alla schiuma React offre un mix di reattività e comfort per affrontare anche i sentieri più tecnici con sicurezza.

Fresca, traspirante e resistente all’acqua quasi al 100%, offre quello che un trail runner si aspetta: leggerezza e velocità.

Nike Air Zoom Terra Kiger

Questo modello di scarpa è adatto a chi ama correre sui sentieri, ma anche per chi vuole percorrere dei trekking su tracciati non particolarmente impegnativi.

Le Nike Air Zoom Terra Kiger 8 è una scarpa veloce e leggera, che offre una calzata stabile durante la corsa anche su fondi sconnessi.

Sono dotate di tecnologia Nike React: una schiuma leggera e resistente che assicura un’andatura reattiva.

L’unità Zoom Air nell’avampiede offre una migliore reattività e un ritorno di energia ottimale lungo i sentieri.

Le alette di trazione multidirezionali sul tallone, realizzate in gomma anti abrasione, migliorano l’aderenza in discesa e salita.

La tomaia in mesh garantisce leggerezza e traspirabilità. Il sistema Dynamic Fit sull'area mediale avvolge e sostiene il piede per le corse su terreni rocciosi.

Nike Pegasus Trail 4

Questa nuova scarpa della linea Pegasus consente di esplorare i sentieri meno battuti anche nelle giornate umide.

Realizzata per garantire il massimo comfort, offre anche una trazione robusta e un’area mediale rinforzata per offrire un supporto sicuro e neutrale.

La tomaia impermeabile è pensata per muoversi su sentieri rocciosi anche quando condizioni meteo inducono a rallentare.

Lo strato in Gore-tex blocca infatti l’acqua e tiene i piedi asciutti. La ghetta aggiuntiva sul collare impedisce che detriti e acqua riescano a penetrare nella scarpa.

Il sistema con fascia Dynamic Fit sull’area mediale offre la stabilità e il supporto necessario.

Il battistrada in gomma presenta un motivo che richiama le onde d’urto, per un look scattante ispirato agli pneumatici delle due ruote.

La tecnologia Nike React è una schiuma leggera e resistente che offre un’andatura uniforme e reattiva. Il suo design a tutta lunghezza dona stabilità al piede quando affronti i terreni rocciosi.

Nike ACG Mountain Fly 2

Le Acg Moutain Fly 2 sono scarpe in Gore-tex progettate da Nike per l’escursionismo leggero, ma anche per affrontare degli itinerari più lunghi, purché su terreni non troppo complicati.

Una scarpa robusta con una tomaia leggera in tessuto GORE-TEX resistente e idrorepellente, con un sistema di lacci che permette di adattare perfettamente la scarpa alla forma del piede.

La suola in gomma, ha un disegno con tasselli progettati per migliorare la trazione ispirata su tutti i tipi di terreni, compresi quelli rocciosi.

L’intersuola è in morbida schiuma React che assicura grande comfort grazie alla sua grande capacità di ammortizzare gli urti e le sollecitazioni del terreno.

Nike Zegama Trail

Nike Zegama Trail è una scarpa da trail running progettata per terreni accidentati e impegnativi.

La sua tomaia in mesh leggera e traspirante garantisce comfort e freschezza durante le corse più lunghe, mentre gli inserti rinforzati offrono una protezione extra contro gli urti e le abrasioni.

La suola in gomma presenta un design con intagli profondi per una trazione ottimale su superfici scivolose e fangose.

L’ammortizzazione Nike React nella suola intermedia assicura una corsa morbida e reattiva, adattandosi alle esigenze del corridore in qualsiasi situazione.

La Nike Zagama è la scelta ideale per i trail runner e i trekker che cercano una calzatura affidabile e performante.

