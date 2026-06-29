Ventierra, la nuova scarpa da trekking Lowa versatile e confortevole

La nuova Lowa Ventierra è una scarpa da hiking versatile e confortevole: GORE-TEX, intersuola DynaPU, shank interno, suola in gomma e versioni Lo, Mid e Ws la rendono adatta a tutti i sentieri

Lowa Ventierra, la scarpa da hiking versatile e confortevole

Ventierra, la nuova scarpa Lowa progettata per chi cerca una calzatura in grado di adattarsi a vari tipi di sentieri e scenari: passeggiate lungo itinerari facili, escursioni giornaliere, cammini, trekking di più giorni e percorsi su terreno misto.

È una calzatura pensata per coniugare comfort, protezione, stabilità e libertà di movimento.

L’obiettivo è centrato: rende più comoda la camminata anche quando il percorso cambia fondo, oppure la durata del cammino si allunga e il piede ha bisogno di sostegno costante.

Un sentiero nel bosco, una mulattiera, un tratto su ghiaia o una discesa su terreno irregolare richiedono una scarpa diversa, in grado di farsi trovare pronta e di sostenere il piede costantemente.

Ventierra Gtx Mid – Foto Lowa

Servono una suola con grip, una struttura capace di dare stabilità e una tomaia in grado di proteggere il piede dall’umidità e dagli urti leggeri.

Ventierra si inserisce proprio in questa fascia dell’outdoor: non è una scarpa da trekking estremo, ma una proposta versatile per l’escursionismo.

Lowa la propone in più configurazioni:

la versione Lo , basse e più leggera,

, basse e più leggera, la versione Mid , con collarino più alto

, con collarino più alto le varianti Ws, sviluppate per la morfologia del piede femminile.

In questo modo la stessa idea di scarpa viene adattata a esigenze diverse: più libertà e leggerezza nella versione bassa, più protezione e sostegno nella versione mid-cut.

Una scarpa pensata per camminare a lungo

Ventierra punta prima di tutto sul comfort.

Non nel senso generico del termine, ma come insieme di elementi tecnici che lavorano a vantaggio dell’escursionista per tutta la durata del trekking: parliamo di calzata, ammortizzazione, sostegno e protezione.

Quando si cammina per molte ore, anche su percorsi non estremi, il piede viene sollecitato in modo continuo.

Le discese caricano il tallone e l’avampiede, i tratti sconnessi richiedono più controllo laterale, i fondi duri aumentano gli impatti.

Per questo Lowa ha lavorato su una costruzione adatta a chi vuole camminare senza sentirsi appesantito, ma anche senza rinunciare a una struttura più solida rispetto a una scarpa sportiva da uso quotidiano.

Ventierra è leggera, flessibile e multifunzionale, ma resta una scarpa da escursionismo: il mix di pelle e tessuto dà robustezza alla tomaia, mentre la forma standard assicura un’ottima vestibilità per tutti.

È un dettaglio importante, perché la calzata non è solo una questione di taglia.

Una scarpa troppo stretta può creare pressione nelle uscite lunghe; una troppo ampia può far muovere il piede in discesa e ridurre la precisione dell’appoggio.

Ventierra realizza un equilibrio di forma e materiali per dare comfort fin dai primi passi.

Allacciatura flessibile e collarino morbido

Uno degli aspetti tecnici più interessanti di Ventierra è il sistema di allacciatura.

Lowa ne ha previsto una flessibile nella zona dell’avampiede, pensata per permettere una regolazione più precisa della calzata.

Questo consente di adattare meglio la scarpa alla forma del piede e al tipo di uscita: più morbida nelle camminate semplici, più stabile quando il terreno diventa irregolare.

Ventierra alla prova del sentiero – Foto Lowa

Sulle lunghe distanze, la distribuzione della pressione sul collo del piede conta molto.

Un’allacciatura poco regolabile può creare problemi, soprattutto dopo molte ore di cammino o nei tratti in discesa, quando il piede tende a spingere in avanti.

Una regolazione più precisa aiuta invece a mantenere il piede stabile senza bloccarlo eccessivamente.

A completare la calzata c’è il collarino morbido, pensato per avvolgere la zona della caviglia e aumentare la sensazione di sostegno.

Nella versione MID questo elemento diventa ancora più importante, perché offre una protezione superiore rispetto alla scarpa bassa, utile quando si cammina su sentieri più lunghi, con fondo irregolare o con uno zaino sulle spalle.

GORE-TEX per pioggia, erba bagnata e meteo variabile

Chi frequenta i sentieri sa che il meteo può cambiare rapidamente anche durante un’escursione non particolarmente impegnativa.

Un tratto nel bosco dopo la pioggia, l’erba bagnata del mattino, una strada sterrata umida o un acquazzone improvviso possono mettere alla prova una scarpa non adatta.

Lowa Ventierra integra una membrana Gore-tex, progettata per proteggere il piede dall’acqua proveniente dall’esterno.

Ventierra è adatta anche alla roccia – Foto Lowa

La funzione è semplice ma di grande impatto: il piede resta asciutto quando il terreno è umido o quando il tempo peggiora durante l’uscita.

Allo stesso tempo, la membrana resta traspirante, così da aiutare la gestione dell’umidità interna durante la camminata.

Questo rende Ventierra adatta a chi cerca una scarpa per uscite in montagna e attività outdoor in condizioni variabili.

Non è una calzatura pensata solo per il bel tempo: può essere usata nei mesi intermedi, nei boschi e lungo sentieri che si risveglino da una giornata di pioggia.

DynaPU e shank interno per ammortizzazione e stabilità

Il comfort di Ventierra passa anche dall’intersuola.

Lowa utilizza DynaPU, una soluzione sviluppata per offrire ammortizzazione e supporto dinamico durante la camminata.

L’obiettivo è ridurre le sollecitazioni generate dal terreno e accompagnare meglio la rullata, soprattutto quando le ore di attività aumentano.

In una scarpa da hiking, l’ammortizzazione non deve essere troppo morbida.

Ventierra versione Lo – Foto Lowa

Se la scarpa cede eccessivamente, il piede perde precisione sui fondi irregolari. Se invece è troppo secca, la camminata diventa più faticosa su sterrati duri, pietre e discese prolungate.

Ventierra punta a una risposta intermedia: confortevole per le lunghe giornate, stabile per mantenere controllo sui sentieri.

A questo si aggiunge lo shank: una placca stabilizzante integrata nella struttura della suola.

Il suo ruolo è aumentare il sostegno del piede nei passaggi più impegnativi e sui terreni irregolari.

Non si vede dall’esterno, ma incide sulla sensazione di solidità sotto il piede, soprattutto quando si cammina su sassi, radici o tratti di sentiero non uniformi.

Suola in gomma e grip sui terreni naturali

La suola è uno degli elementi più importanti in una scarpa da escursionismo.

Ventierra utilizza una robusta suola Lowa in gomma, pensata per offrire grip su terreni diversi.

L’obiettivo è dare trazione quando si sale, controllo quando si scende e stabilità nei cambi di appoggio.

Come sanno gli escursionisti, il fondo può cambiare anche spesso, durante un trekking.

Si può partire da una strada bianca, entrare in un bosco, attraversare tratti umidi, camminare su ghiaia e poi ritrovarsi su rocce.

Una scarpa da hiking deve affrontare questi passaggi senza costringere chi cammina a modificare continuamente il passo.

Ventierra è, da questo punto di vista, assolutamente versatile: adatta a chi vuole una scarpa affidabile per camminate in ambiente naturale, gite in famiglia, cammini, escursioni giornaliere e percorsi più lunghi con fondo misto.

Lo, Mid e versione Ws: come scegliere

La gamma Ventierra comprende più versioni.

La versione Lo è la scarpa bassa: più agile, più libera nella zona della caviglia, adatta a escursioni giornaliere, camminate veloci, viaggi outdoor e percorsi meno impegnativi.

Ventierra Gtx Mid Ms – Foto Lowa

È la scelta per chi cerca leggerezza e libertà di movimento, mantenendo comunque protezione dall’acqua, grip e ammortizzazione.

La versione Mid aggiunge invece maggiore protezione nella zona della caviglia.

È indicata per chi preferisce più sostegno, affronta sentieri più lunghi o vuole una scarpa più protettiva nelle uscite con fondo irregolare.

Non ha la rigidità di uno scarpone tecnico pesante, ma offre una struttura più avvolgente rispetto alla versione bassa.

Ventierra è disponibile anche nella versione Ws, sviluppata per adattarsi meglio all’anatomia del piede femminile.

Le caratteristiche principali restano le stesse: membrana GORE-TEX, intersuola DynaPU, suola in gomma, allacciatura flessibile, collarino morbido e shank interno.

Cambia la costruzione della calzata, pensata per offrire un fit più preciso alle escursioniste.

Per chi è pensata la Lowa Ventierra

Ventierra è pensata per chi cerca una scarpa da hiking moderna, comoda e versatile.

Si rivolge a escursionisti che camminano spesso e affrontano trekking e sentieri diversi, da quello semplice in giornata al cammino di più giorni, e a chi vuole una calzatura più tecnica rispetto a una scarpa sportiva generica.

Il suo valore sta nell’equilibrio: protezione dalle intemperie grazie al Gore-tex, ammortizzazione con DynaPU, stabilità con lo shank interno, grip con la suola in gomma e calzata curata attraverso allacciatura flessibile e collarino morbido.

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