_ Quale tipo di trekking? Come le scarpe da ginnastica, anche le scarpe da trekking sono fatte per diversi tipi di itinerari e per diversi tipi di trekker. Sei un escursionista occasionale o passi più tempo in montagna che a casa? A seconda del tipo potrai optare per scarpe da trekking leggere, all terrain, adatte ad ogni terreno, e scarponi da montagna.

_ Attenzione ai materiali: I materiali a disposizione sono i più vari, in alcuni casi sono un misto di tradizione artigiana e tecnologia avanzata.Anche qui, a seconda del tipo di escursione potrai scegliere tra materiali più o meno traspiranti, resistenti all’acqua, leggeri, resistenti, dal design di ergonomia tecnologicamente avanzata.

_ Attento alla caviglia: Questa distinzione ti consente di capire a prima vista di che scarpa stiamo parlando.

Scarpe low-cut: Sono simili alle scarpe da corsa. Ottime per l’escursionismo leggero e casual, mettono a rischio le caviglie in caso di terrenti più difficili.

Scarpe mid-cut: Offrono più supporto e bilanciamento alle caviglie e una migliore protezione da sassi che altrimenti potrebbero entrare nella scarpa.

Scarpe high-cut: Offrono massima protezione per i trekking più difficili, fasciano perfettamente la caviglia tenendola ferma e proteggono il piede anche dalle superfici più dure.

_ Scegli la taglia giusta: Fondamentale: scegli una scarpa con un po’ di spazio sulla punta. Di solito questo corrisponde a una taglia in più di quella che usi per le scarpe di tutti i giorni.