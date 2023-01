La passione per camminare non cede il passo all'inverno. Oggi ci sono tessuti e strutture che consentono di muoversi in pieno comfort anche sulla neve e a basse temperature. Ecco 5 tra i migliori scarponi per l'inverno.

Scarponi da trekking per l’inverno: tecnologia e comfort per camminare sulla neve

Gli scarponi da trekking invernale hanno avuto una formidabile evoluzione negli ultimi anni.

Lo sviluppo della tecnologia ha consentito di creare prodotti leggeri e comodi senza rinunciare al comfort.

Gli scarponi invernali dei nostri giorni sono impermeabili, traspiranti e isolati per tenerti al caldo fino a diverse decine di gradi sotto lo zero.

Sono spesso anche in grado di consentire il movimento sul ghiaccio e neve e utilizzabili con le ciaspole.

Che si scalino montagne o si facciano ciaspolate, l’ultima generazione di scarponi da trekking invernali mantiene al caldo e all’asciutto facendoti godere appieno dell’attività outdoor.

Cosa guardare quando si sceglie uno scarpone per l’inverno

Inverno significa condizioni meteo e di terreno avverse. Questo vuol dire neve o ghiaccio, ma non solo.

Anche il fango può diventare un compagno insidioso di camminata.

Stare attenti ai materiali diventa quindi un imperativo fondamentale.

L’impermeabilità è un must assoluto e bisogna porre attenzione anche all’altezza del collo e alla linguetta.

Un maggiore isolamento è essenziale durante trekking a basse temperature, anche se un isolamento eccessivo, nelle giornate d’inverno più temperate, può causare altrettanti problemi.

Molto dipenderà in questo caso dal tipo di trekking che avete in mente: potrete optare per uno scarpone versatile o per due paia di scarponi, con differente grado di isolamento, da usare a seconda del tipo di escursione.

Attenzione particolare merita la suola dello scarpone: i tasselli lunghi e larghi sono ottimi per la trazione nella neve più profonda, mentre le mescole speciali della suola possono aiutarti ad aderire meglio al ghiaccio.

Cinque tra i migliori modelli di scarponi per l’inverno

Salomon – X Ultra 4 Mid Winter

Concepita per dare il meglio in risalite e discese, la X ULTRA™ è oggi disponibile in una versione da utilizzare tutto l’inverno.

Agile come una scarpa da trail running ma con tutta la stabilità, il grip, la protezione e il comfort che servono per affrontare i terreni invernali e le basse temperature.

La confortevole imbottitura in 3M Thinsulate™, garantisce un ottimo isolamento.

Un arco nell’intersuola fornisce compatibilità con la ghetta, mentre una linguetta foderata in pile e uno stivale superiore offrono una calzata comoda e confortevole.

Disponibile nelle versioni maschile e femminile.

Aku – Superalp Nbk Gtx

Superalp NBK offre comfort e protezione al top della categoria.

Lo scarpone è pensato per i trekker che prediligono le lunghe distanze con carichi importanti sulle spalle.

Il PU a due densità della suola IMS3-Exo regala un’ammortizzazione ottimale anche su terreni impervi, garantendo un elevato assorbimento degli urti e una protezione e leggerezza ai vertici della categoria.

Superalp NBK e disponibile anche in versione LTR, con fodera in pregiata pelle pieno fiore.

La Sportiva – Karakorum HC Gtx

Scarpone in pelle robusto e dal look classico, consigliato per alpinismo tradizionale e trekking impegnativo dove può essere necessario l’utilizzo del rampone.

Il collarino alto a 3 ganci permette una maggior protezione della caviglia ed una miglior stabilità.

La tomaia robusta è realizzata in un unico pezzo di pelle da 2,8 mm con trattamento idro-repellente.

Fodera in Gore-Tex® per impermeabilità e traspirazione, suola Vibram® con Impact Brake System che assorbe l’impatto, aiuta in trazione e trattiene in frenata anche sui terreni più impervi.

Lowa Explorer Gtx Mid

Le scarpe Lowa Explorer sono un concentrato di tecnologia al servizio di chi ama il trekking invernale e le attività outdoor sulla neve.

Una scarpa molto avanzata sul lato tecnico, con la pellicola protettiva in TPU, la suola esterna in Vibram Rock Trac Evo e il puntale rialzato che rendono la camminata stabile su ogni tipo di terreno.

In particolare le Explorer hanno in dotazione il modello Rock Trac Evo di Vibram, una suola che ha nella versatilità la sua caratteristica principale.

Proprio per rendere questo scarpone adatto alle camminate sulla neve Lowa ha realizzato la membrana esterna con la testata tecnologia Gore-Tex che assicura una totale impermeabilità, ma anche un ottimo smaltimento del sudore.

Scarpa Ribelle Tech OD

Vincitore dell’ambitissimo premio “Product of the year” agli ISPO award, il nuovo Ribelle Tech OD rappresenta il “nuovo passo verso il futuro”; la scarpa ideale per le guide alpine e per la nuova generazione di alpinisti che ricercano velocità e leggerezza.

Ribelle Tech OD è uno scarpone ultra-performante e leggerissimo grazie alla nuova forma costruita per una camminata veloce.

Estremamente confortevole grazie all’esclusivo sistema di costruzione Sock-Fit Plus, con ghetta integrata, offre impermeabilizzazione e traspirazione grazie alla membrana OutDry®.

Ribelle Tech OD è lo scarpone ideale per un alpinismo veloce nel quale spiccano le doti di leggerezza, agilità, stabilità e controllo in ogni situazione.

