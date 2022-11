Occhiali da sole per il trekking: come scegliere quelli giusti

Nel momento in cui si fa un'escursione in alta montagna è sempre importante portarsi dietro un buon paio di occhiali. Scopriamo quali sono i migliori prodotti presenti su Decathlon.

Nel momento in cui si parte per un’escursione in montagna è sempre importante non dimenticare un buon paio di occhiali.

La scelta di questo importante accessorio non deve essere trascurata: scegliere il modello giusto di occhiali per il trekking è importante.

Ogni buon escursionista deve pensare a proteggere gli occhi dal sole acceso, dai riflessi dell’acqua, ma anche dall’ambiente circostante.

E deve imparare a difendersi dai pericolosi raggi Uva. Indossare degli ottimi occhiali da montagna per il trekking permette di ripararsi dalla polvere, dai piccoli animali e dal vento, che possono irritare pericolosamente gli occhi.

Una scarsa visibilità, causata dalla luce che colpisce gli occhi, può provocare degli infortuni o delle cadute che è bene evitare ad ogni costo.

Occhiali per il trekking: le caratteristiche da prendere in considerazione

Gli occhiali da sole per il trekking devono necessariamente soddisfare alcuni requisiti. Prima di tutto devono essere comodi, resistenti, meglio ancora se infrangibili. Devono avere elementi che li rendano idrorepellenti e antigraffio.

Il primo elemento da tenere in considerazione è il grado delle lenti: si passa dalla categoria 0 a quelle 3 e 4.

Si parte da delle lenti molto chiare, che sono inondate dalla luce del sole e che diventano praticamente inutili per chi fa delle escursioni e quando c’è molta luce.

Andando avanti ci sono lenti che rientrano nelle categorie 3 e 4, che sono molto scure e che bloccano la luce solare ad alta intensità, arrivando a ridurre la luminosità del 5%.

Ma scopriamo quali sono i prodotti migliori presenti sul mercato.

Occhiali Quechua polarizzati MH 590

Questi occhiali sono stati progettati per le escursioni in montagna.

Sono il prodotto ideale da portarsi sempre dietro per un uso regolare, perché sono particolarmente leggeri.

Le lenti anti UV bloccano completamente i raggi nocivi del sole. La categoria 4, inoltre, protegge dal riverbero. Grazie alla tecnologia polarizzante è possibile distinguere meglio rilievi e contrasti.

_ Disponibile in offerta su Decathlon:

Occhiali da sole sportivi Ziel Pordoi

Questo prodotto è stato approvato direttamente dal Cai, il Club Alpino Italiano.

È un modello unisex, le lenti sono state studiate appositamente per proteggere gli occhi dai raggi UV e da quelli infrarossi.

Una delle caratteristiche di questo prodotto è quella di mantenere gli occhi freschi e riposati.

_ Disponibile in offerta su Decathlon:

Occhiali da sole sportivi Ziel Pordoi con lenti fotocromatiche

Anche questo prodotto ha ricevuto l’approvazione direttamente dal CAI, il Club Alpino italiano.

Il modello è unisex, mentre le lenti Z-Vario sono state ideate per adattarsi, in maniera automatica, alle condizioni di luce.

Le lenti passano dalla categoria 0 alla 3.

_ Disponibile in offerta su Decathlon:

Occhiali fotocromatici da alpinismo Simond Alpi

Prodotto leggero, ma soprattutto particolarmente confortevole, questi occhiali da sole sono stati sviluppati per proteggere gli occhi dalle condizioni estreme che si possono trovare in montagna.

Montano delle lenti ideali per l’alpinismo: sono fotocromatiche e permettono di vedere chiaramente i rilievi in tutte le condizioni.

Le montature e le scocche amovibili garantiscono un’ampia protezione agli occhi, che grazie a queste lenti sono al sicuro.

_ Disponibile in offerta su Decathlon:

