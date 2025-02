Zamberlan unisce tradizione e innovazione nella produzione di calzature outdoor. Tecnologie avanzate e materiali sostenibili per un unico obiettivo: comfort, stabilità e performance su ogni sentiero

Zamberlan: innovazione e tradizione nella calzature per l’outdoor

Camminare nella natura non è solo un’attività fisica, ma un’esperienza che connette l’escursionista con il territorio che attraversa.

Il terreno diventa un compagno di viaggio da assecondare che accompagna ogni passo, e non un ostacolo da superare.

È questa la filosofia che guida Zamberlan, una delle più antiche aziende italiane, che da quasi un secolo si dedica alla produzione di calzature tecniche per la montagna, il trekking e le attività outdoor.

Con un equilibrio perfetto tra approccio artigianale e ricerca costante dell’innovazione, il marchio è riuscito a evolversi mantenendo intatta la sua identità.

Oggi, la sua ricerca si concentra sulla progettazione di calzature che non solo proteggono il piede, ma ne esaltano il movimento, offrendo un supporto naturale e dinamico sui sentieri.

L’idea di base è semplice quanto rivoluzionaria: la scarpa non deve contrastare il terreno, ma assecondarlo, creando un’armonia perfetta tra camminatore e natura, tra piede e terreno calpestato.

Una storia di innovazione e passione per la montagna

L’avventura di Zamberlan inizia nel 1929, quando Giuseppe Zamberlan, calzolaio con la passione per la montagna, decide di dare vita ad una piccola azienda specializzata nella progettazione di scarponi.

In quegli anni, la maggior parte delle calzature per l’alpinismo aveva ancora suole in cuoio, fragili e poco affidabili. Giuseppe intuisce il potenziale della gomma vulcanizzata, una tecnologia ancora agli albori, ma in cui intravede un futuro di applicazioni nel mondo outdoor.

Lavorazione artigianale delle calzature nei laboratori Zamberlan

Quest’idea diventa uno dei pilastri dei suoi prodotti e lo porta a collaborare con Vitale Bramani, il fondatore di Vibram, azienda che rivoluzionerà il mondo delle calzature tecniche con le suole in gomma ad alta aderenza.

Inizia una lunga collaborazione tra due eccellenze del genio imprenditoriale italiano e, da allora, le suole Vibram sono parte integrante di ogni scarpone Zamberlan.

Allora, come oggi, ogni scarpa è progettata, studiata e testata nella storica sede di Pievebelvicino, a pochi passi dalle Piccole Dolomiti.

Questo approccio ha permesso all’azienda di conservare, negli anni, il tocco artigianale, l’ingegno progettuale e la qualità del design di ogni prodotto: valori che hanno reso i suoi scarponi un’eccellenza italiana riconosciuta nel mondo.

Oggi le redini, dopo l’espansione internazionale guidata da Emilio Zamberlan, sono affidate alla terza generazione della famiglia, che ha mantenuto vivo lo spirito pionieristico del fondatore, ampliando la gamma di prodotti e puntando su materiali all’avanguardia e processi produttivi sostenibili.

Un nuovo approccio alla progettazione delle calzature outdoor: suola e tallone a prova di montagna

La progettazione e realizzazione di una scarpa da trekking o da alpinismo non è un processo semplice.

Ogni elemento deve essere studiato per garantire il massimo comfort e prestazioni elevate in condizioni ambientali spesso difficili.

Zamberlan ha sviluppato una filosofia costruttiva innovativa, basata su una combinazione di adattabilità, ammortizzazione e sostenibilità.

La cura nella produzione delle scarpe Zamberlan

Uno degli aspetti più rivoluzionari riguarda la concezione della suola, che anziché contrastare il terreno lo assecondi, e quella del tallone, una delle zone più sollecitate durante la camminata e spesso causa di dolori articolari.

Questo è reso possibile sia dall’uso di materiali specifici che dall’impiego di particolari tecnologie costruttive.

La suola Vibram, sviluppata con mescole innovative, assicura invece un’aderenza superiore su qualsiasi tipo di superficie, permettendo all’escursionista di affrontare con sicurezza sia terreni bagnati che irregolari.

Ogni scarpa Zamberlan è lavorata anche a mano

Dal punto di vista delle tecnologie di costruzione, il Team R&D Zamberlan ha messo a punto due processi innovativi: l’AHS (Adaptive Hero System), vale a dire una costruzione “a sandwich” che sposta la rigidità nel mezzo della suola, rendendola più morbida e adattiva al terreno, e l’AHP (Active Heel Pad): grazie a un inserto in PU in zona tallone passante nel sottopiede, l’impatto viene trasferito direttamente alla suola per scaricare a terra l’energia del movimento, garantendo una migliore ammortizzazione.

Un vero regalo per i trekker, considerato che camminare su superfici sconnesse può generare uno stress significativo per le articolazioni, in particolare a livello di ginocchia e caviglie.

La nuova collezione Zamberlan 2025: tecnologia al servizio dell’outdoor

L’innovazione Zamberlan trova la sua espressione nei modelli della nuova collezione Outdoor 2025, che rappresentano il perfetto equilibrio tra performance, comfort e sostenibilità.

Ogni calzatura è progettata con le nuove tecnologie sviluppate e pensate per migliorare l’esperienza dell’escursionista in ambienti differenti, assicurando il massimo supporto in ogni situazione.

Questo vale per la già citata Adaptive Hero System (AHS), che rappresenta un traguardo fondamentale nella progettazione della suola.

L’attenzione ai dettagli nella progettazione delle scarpe Zamberlan

Utilizzata in modelli come Thunder GTXconsente alla scarpa di adattarsi dinamicamente alle variazioni del terreno, migliorando l’assorbimento degli impatti e riducendo lo stress sulle articolazioni.

La combinazione di strati in Eva e Tpu garantisce una camminata fluida e stabile, anche su superfici irregolari.

Active Heel Pad (AHP), progettato per offrire un’ammortizzazione continua, grazie a un inserto in PU passante nel sottopiede e posizionato strategicamente nel tallone della scarpa, è presente invece nel modello Thunder Pro GTX, riducendo la fatica e migliorando il supporto durante la camminata, anche su lunghe distanze e con carichi pesanti.

La collezione 2025 vede poi l’esordio dei modelli Metropolis Gtx e Devero Gtx.

Quest’ultimo utilizza una tomaia in tessuto Jacquard riciclato che garantisce leggerezza, resistenza e traspirabilità, mentre la suola Vibram Megagrip offre il massimo grip su qualsiasi superficie.

Metropolis Gtx, pensato per un uso più versatile tra città e trekking leggeri, si distingue per l’uso di pelle certificata Lwg e una suola Vibram® Ecostep con gomma riciclata fino al 30%, perfetta per chi cerca una calzatura ad alte prestazioni con un occhio di riguardo per l’ambiente.

Questi modelli saranno al centro di futuri approfondimenti di Trekking.it, nei quali verranno analizzate nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le performance in condizioni reali.

Verso un futuro sostenibile: l’utilizzo di materiali riciclati

Zamberlan non si limita a realizzare calzature di alta qualità, ma si impegna attivamente nella riduzione dell’impatto ambientale.

L’utilizzo di materie prime riciclate è stato esteso a diversi componenti della scarpa, dalle suole alle imbottiture, contribuendo a una produzione più responsabile.

Ne sono un esempio le scarpe Devero Mid Gtx e Low Gtx, il risultato più evoluto dell’impiego di materiali reimpiegati di prima qualità, prodotti da fornitori certificati e Metropolis Gtx, utilizzabile anche in città e sui sentieri.

Questo approccio consapevole non solo garantisce prodotti più sostenibili, ma riflette anche l’etica di un’azienda che vede la montagna e la natura non solo come scenari da esplorare, ma come risorse da proteggere.

