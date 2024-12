A ogni runner la maratona ideale: le 12 migliori del 2025 nel mondo

Il 2024 non si è ancora concluso, ma i runners sono già proiettati alle gare del 2025. E le numerose maratone organizzate in ogni angolo del globo allieteranno gli appassionati. Dodici, una per mese, verranno presentate nelle prossime righe. Un ulteriore paragrafo parlerà della Maratona di Roma

A Ragusa e Malta per iniziare l’anno con il passo giusto

Osservando il calendario maratona offerto da Finishers, chi ha intenzione di iniziare l’anno mettendosi alla prova sulla lunga distanza potrà optare la Maratona di Ragusa, programmata per il 19 gennaio 2025. Il mese successivo sarà la volta della Maratona di Malta, attesa per domenica 23 febbraio.

Organizzata per la prima volta nel 1986, rappresenta una delle gare sui 42,195 km più antiche del territorio europeo.

Con partenza a Mdina, nota anche come la “Città Silente”, offre un percorso particolarmente interessante.

Barcellona e Vienna per una primavera da protagonisti

A pochi giorni dall’inizio della stagione primaverile sarà Barcellona ad accogliere migliaia di runners.

Il 16 marzo avrà luogo la Maratona di Barcellona, nata nel lontano 1978. Il 6 aprile si svolgerà, invece, la Maratona di Vienna, la cui prima edizione risale al 1984.

Ogni anno, ad attendere con trepidazione il via sono più di 30.000 atleti provenienti da oltre 40 Stati. Entrambe presentano un percorso pianeggiante perfetto per i record personali.

Le maratone di Copenhagen e Vercors

L’11 maggio sarà la volta della Maratona di Copenhagen. Al pari delle due maratone appena descritte offre anch’essa un percorso interamente piatto.

Fin dalla prima edizione (del 1980) è considerato uno dei tracciati più affascinanti del Continente europeo. A giugno giunge l’estate e, con essa, la Maratona del Vercors, attesa per il 29 del mese.

Una gara unica che porta i runners a sfidarsi tra le montagne dell’Isère. Si tratta della prima maratona su strada del Vecchio Continente a superare i 1.000 metri d’altitudine.

San Francisco ed Helsinki in piena estate

Il caldo inizierà a farsi sentire nel mese di luglio, ma ad attendere gli appassionati di corsa, tra le altre, sarà la Maratona di San Francisco.

Il via avrà luogo in prossimità del Bay Bridge, sul lungomare della città, proseguendo tra diversi distretti, incluso Fisherman’s Wharf, ospitante il celebre Museo Marittimo.

Ad agosto si cambierà drasticamente scenario con la Maratona di Helsinki, prevista sabato 23. Gli atleti si troveranno ad affrontare un affascinante percorso ad anello che costeggia il Mar Baltico.

Le principali maratone da fine estate a dicembre

A settembre spicca la Maratona Beneva di Montréal. Il 21 di quel mese il percorso vedrà anche passaggi lungo il fiume San Lorenzo.

Ampia è la varietà di paesaggi proposti tra ponti, isole e parchi. A inizio ottobre, esattamente il 5, si terrà la Maratona di Lione, ospitata dalla regione Auvergne-Rhône-Alpes.

Il 16 novembre a offrire un percorso spettacolare ai runners sarà la Maratona di Verona, con partenza fissata nel Piazzale Olimpia, luogo in cui si trova lo Stadio Bentegodi.

Il percorso attraverserà la città per snodarsi nelle pianure circostanti e accanto all’Adige. A concludere l’anno, infine, sarà la Maratona di Valencia, programmata per il 7 dicembre.

Un appuntamento imperdibile? La Maratona di Roma

È uno degli eventi più attesi del 2025 per i runners d’Italia e non solo: la Maratona di Roma.

Il 16 marzo, con partenza e arrivo al Colosseo, la gara proporrà ai corridori uno scenario invidiabile, che avrà per protagonisti i principali monumenti della Capitale e dei suoi dintorni, dal Circo Massimo a Castel Sant’Angelo, passando per la Basilica di San Pietro, le Terme di Caracalla e la Basilica di San Pietro.

Dopo aver affrontato il lungo Tevere gli atleti potranno ammirare lo Stadio Olimpico, Piazza del Popolo e Piazza Navona prima di giungere al traguardo.

La maratona è una gara che non perdona chi si avvicina senza il giusto percorso di allenamento.

Ma, per trovare il giusto ritmo, è importante prendere parte a più corse su lunga distanza durante l’anno. Il 2025, come indicato nei precedenti paragrafi, ha eventi per tutti i gusti, sia in Italia che al di fuori dei confini nazionali.