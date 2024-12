Quattro idee regalo per immortalare i tuoi percorsi di trekking

Quattro idee regalo in cui racchiudere i propri ricordi legati alle passeggiate in montagna. Dai fotolibri alle stampe su tela, non c’è nulla di più gradito di avere dei bei ricordi fissati su carta fotografica.

Se ami fare trekking e il prossimo Natale vuoi abbinare la tua passione a dei regali personalizzati da donare ai tuoi cari (o magari anche a te stesso), in queste righe ti forniremo ben 4 suggerimenti per fare doni natalizi personalizzati.

Fotolibri

Se sei alla ricerca di regali di Natale personalizzati, di quelli dove il valore affettivo è nettamente superiore a quello economico, puoi optare per dei fotolibri.

Partendo ad esempio dalle foto che hai scattato durante il tuo ultimo percorso di trekking, puoi realizzare dei veri e propri album fotografici, che mostrano te e i tuoi cari in fantastici scorci di montagna.

I fotolibri sono poi personalizzabili anche in termini di dimensioni, di tipologie di copertina (rigida o morbida), di rilegatura e per altri numerosi aspetti.

Calendari

Se un regalo oltre ad essere personalizzato deve avere anche una grande utilità, l’opzione non può non cadere sul calendario.

Oltre al poter inserire come sfondo le foto tue e dei tuoi cari, puoi scegliere un calendario con pianificazione, ovvero che abbia anche un ampio campo note per ogni giorno del mese in cui segnare gli impegni da non dimenticare.

A seconda dei tuoi gusti, puoi optare per un calendario da parete o per uno da tavolo e lo stile può inoltre essere personalizzato anche per font e colori.

Stampa su tela

Perché spendere cifre folli per quadri da appendere in casa quando si possono usare stampe su tela con immagini ben più suggestive?

Se ami gli scenari di montagna e vuoi appendertene uno in casa, magari proprio uno di quelli che hai fotografato facendo trekking, con la stampa su tela hai solo l’imbarazzo della scelta.

Disponibile in numerosi formati e in svariate dimensioni, la stampa su tela arreda, offre un bel colpo d’occhio e (soprattutto) ha costi molto contenuti.

Tazza personalizzata

Quello della tazza personalizzata, va detto, non è un regalo che brilla per originalità, ma rimane uno dei più graditi.

Si può scegliere la classica tazza con foto stampata o addirittura quella magica, ovvero che fa apparire la foto solo quando gli si versa all’interno una bevanda calda.

Oltre ad essere un regalo utile, inoltre, è estremamente pratico: rispetto ad altre tipologie, infatti, le tazze personalizzate possono essere tranquillamente messe nel microonde, così come possono essere lavate in lavastoviglie senza problemi.

