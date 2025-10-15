Cosa fare se incontri un orso? 5 cose da sapere per salvarsi la vita

In autunno l'orso può essere più aggressivo e pericoloso. Incontrarlo sui sentieri è raro, ma non impossibile: ecco cosa fare e cosa non fare se ci si imbatte in questo animale, per evitare guai anche seri

In autunno l’orso è più aggressivo: 5 cose da sapere se lo incontri sui sentieri

A partire da fine estate, l’orso entra in una fase cruciale della sua biologia: l’iperfagia, un periodo nel quale l’animale ha bisogno di accumulare più riserve energetiche possibile in vista del letargo invernale.

Questa esigenza, che lo porta a mangiare anche 20.000 kc al giorno, lo rende meno diffidente e lo spinge ad avvicinarsi ai centri abitati attratto dai rifiuti.

La ricerca serrata di nutrimento può rendere l’animale più aggressivo e meno spaventato dall’essere umano, ragione in più per essere molto prudenti in caso di incontro ravvicinato.

Tra settembre e novembre la dieta dell’orso si fa ricchissima e varia, ma cambia sensibilmente nel corso delle settimane.

In tarda estate predilige frutti zuccherini come mele, pere, ciliegie e bacche alpine, con l’arrivo dell’autunno, il menù diventa più “grasso” e l’animale va alla ricerca di frutta secca, come ghiande e faggiole, fondamentali per accumulare riserve energetiche.

1 – Perché in autunno l’orso diventa più aggressivo

Spinto dal bisogno di accumulare energia per il letargo invernale, l’orso può cambiare comportamento.

Alcuni individui, specialmente in contesti dove la presenza umana è frequente, perdono la naturale diffidenza: frequentano zone coltivate, attaccano animali domestici o raggiungono centri abitati attratti da rifiuti abbandonati.

In alcuni casi, la disponibilità di risorse alimentari di origine umana – come cibo lasciato per gli animali al pascolo – ha portato alla nascita di comportamenti problematici: frequentazioni croniche di aree urbanizzate, danni alle attività agricole, conflitti di convivenza.

2 – Incontrare l’orso: improbabile, ma non impossibile

La probabilità di imbattersi in uno di questi grandi plantigradi durante un’escursione, per quanto ancora remota, oggi non è più così assurda.

Vale certamente la pena di soffermarsi un poco per capire come bisogna comportarsi nel caso di un incontro.

Orso bruno che osserva – Foto Getty Images

Una prima cosa va messa subito in chiaro: per l’orso bruno l’uomo non rappresenta una preda appetibile.

Quindi non sarà certo lui a venirci a cercare per aggredirci, anzi, solitamente farà tutto il possibile per stare alla larga da noi.

Un incontro fortuito però può accadere e, in tal caso, se si sentisse minacciato dalla nostra presenza, potrebbe decidere di difendersi attaccando.

È quindi importante capire quali siano i comportamenti da tenere per evitare di inquietare questo simpatico bestione, che può superare tranquillamente i 130 kg di peso, arrivare ad un’altezza di quasi 2 metri, con denti e artigli formidabili.

In campo aperto riesce a correre alla velocità di 50 chilometri orari ed è anche un ottimo arrampicatore: quindi scappare è praticamente impossibile

3 – Cosa fare quando si incontra l’orso: i comportamenti giusti e quelli sbagliati

Quando l’incontro avviene a distanza non troppo ravvicinata (superiore ai 30 metri), conviene cambiare strada, tornando sui propri passi oppure aggirando alla larga la zona dove si trova l’orso.

Il tutto senza panico e senza fretta: meglio eseguire la manovra lentamente, tenendo sempre lo sguardo rivolto al nostro orso.

Quando invece lo si incontra a distanze inferiori le cose si complicano un po’, perché agli orsi non piace essere sorpresi mentre sono intenti nelle loro faccende private.

Orso con i cuccioli nel bosco – Foto Getty Images

Un orso interrotto durante il pasto può innervosirsi notevolmente, così come una mamma disturbata mentre va a spasso con i cuccioli.

È importante ricordarsi che i cuccioli non sono mai soli, quindi se vedete i piccoli muoversi da soli nel bosco, la madre sarà sicuramente nelle vicinanze! Anche in questa situazione la prima regola è: calma e gesso!

Niente fughe precipitose, niente movimenti bruschi, men che meno atteggiamenti aggressivi. Assolutamente sconsigliato cercare di mettere in fuga l’orso lanciando sassi o bastoni!

La regola è allontanarsi piano, osservando il comportamento del plantigrado senza però fissarlo negli occhi, atteggiamento che potrebbe essere scambiato per un segnale di aggressività.

Per far capire che siamo uomini, è bene parlare (anche se si è da soli), sempre con un tono di voce basso e pacato.

4 – L’orso si alza in posizione eretta: cosa vuol dire?

Se, nel frattempo, l’orso si alza sulle zampe posteriori, non c’è troppo da preoccuparsi: non si tratta generalmente di un atteggiamento aggressivo, ma del suo modo per osservarci meglio e valutare se possiamo rappresentare un pericolo.

Orso bruno che osserva – Foto Getty Images

A questo punto le cose possono andare in due modi, uno buono e uno un po’ meno.

Nella prima ipotesi Yoghi se ne va pacificamente per la sua strada e voi per la vostra. Nel secondo avrete incontrato l’orso sbagliato, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato.

5 – L’orso ha un comportamento aggressivo: cosa fare?

Spiegare cosa fare quando ci si ritrova a distanza ravvicinata con un orso che assume atteggiamenti minacciosi e prova ad attaccare è un po’ come enunciare le regole di comportamento da tenere in caso di terremoto: mettersi sotto il tavolo, rannicchiarsi con la testa protetta dalle mani… sì, ma se nel frattempo ti cade addosso il palazzo?

Di certo la fuga è un’opzione molto attraente ma da escludere. Il ragazzone ci sopravanza abbondantemente per accelerazione e velocità e non andremmo molto lontano.

Anzi, non faremmo altro che assumere un atteggiamento tipico delle prede, suscitando in lui l’istinto predatorio.

Gli esperti raccomandano di continuare a mantenere la calma anche di fronte a una minaccia di attacco.

Questo perché, il più delle volte, si risolve in un bluff: l’orso finge di caricare, ma, prima di arrivare al contatto fisico, svicola tutto a mancina e se ne va per la sua strada!

Ciò detto, le fonti non sono perfettamente concordi su come affrontare “con calma” un orso che si prepara ad attaccare.

Molti consigliano di sdraiarsi lentamente pancia a terra, proteggere il collo e la testa con le mani, rimanere immobili e… fare il morto!

Strategia in cui perseverare anche nel caso in cui ci arrivasse qualche zampata di assaggio. Non facile, certo, ma necessario.

