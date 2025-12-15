Scopriamo i migliori regali di Natale per appassionati di trekking e outdoor. Quelli un po' più costosi, ideali per familiari o persone particolarmente care: zaini, giacconi, scarpe e smartwatch

Idee regalo di valore per amanti dell’outdoor

Natale è l’occasione perfetta per scegliere un regalo utile e significativo per chi ama il trekking e le attività outdoor.

In questo articolo scopriamo alcuni prodotti, con un budget un po’ più alto, che sono però perfetti per un regalo ad una persona particolarmente cara.

Ad esempio scarponi tecnici, progettati per offrire comfort e sicurezza durante lunghe camminate su terreni di diversa difficoltà.

Oppure smartwatch o navigatori Gps, ideali per gli appassionati di outdoor che, ogni anno, amano esplorare nuovi territori e destinazioni.

Per chi invece ama trascorrere notti sotto le stelle, una tenda tecnica e resistente è un regalo ideale.

Oggi sono progettate con materiali di alta qualità che offrono protezione contro le intemperie e facilità di montaggio, rendendo l’esperienza outdoor più piacevole e sicura.

Un altro regalo sempre apprezzato è una giacca tecnica, che combina stile e funzionalità.

Le giacche outdoor impermeabili e traspiranti, dotate di tecnologie come il Gore-Tex, garantiscono protezione contro le condizioni meteorologiche avverse senza compromettere la comodità e la libertà di movimento.

Oltre a garantire comfort e sicurezza durante le avventure all’aperto, questi regali contribuiscono a migliorare complessivamente l’esperienza di chi ama esplorare la natura.

Vediamo alcuni prodotti in questa fascia di prezzo, che risulteranno regali certamente graditi agli appassionati.

Tenda Ferrino Pilier 3

Tenda da campeggio compatta, ultraleggera e a montaggio rapido, pensata come mini rifugio per trekking, escursionisti, alpinisti o ciclisti che effettuano viaggi a piedi o in bicicletta.

Peso e volume molto ridotti. Offre impermeabilità fino 3000 mm e interno con zanzariera.

_ Acquistala su Amazon:

Tenda Ferrino Skyline 3

Tenda da escursionismo e trekking plurigiornalieri, per 3 persone e 3 stagioni, autunno, primavera, estate utilizzabile anche in montagna.

Ampio abside frontale, con ottimale aerazione regolabile e molti accessori.

Materiali di prima qualità: doppio tetto in poliestere Honey 70D, spalmatura poliuretanica alluminata termoisolante, impermeabilità 2000 mm, idrorepellente. Interno in poliestere Honey idrorepellente e traspirante.

_ Acquistala su Amazon:



Tenda Salewa Alpine Hut

Una grande tenda geodetica a 3 stagioni, a doppia parete, per quattro persone.

Rappresenta un equilibrio ottimale tra protezione dagli agenti atmosferici e ventilazione.

Offre protezione da colonna d’acqua di 4000 mm. Ampio vano anteriore per cucinare o riporre gli attrezzi.

_ Acquistala su Amazon:

Tenda Salewa Litetrek II

Una tenda semi-geodetica a doppio telo, un buon compromesso tra protezione alle intemperie, ventilazione e spazi interni.

Il design 100% autoportante permette di montarla senza problemi sulla roccia o in ambienti alpini, dove non sempre c’è sufficiente spazio per utilizzare tiranti e picchetti.

In alternativa, i punti d’ancoraggio possono essere estesi per una maggior flessibilità, per esempio sulla neve.

_ Acquistala su Amazon:

Piumino Salewa Ortles Medium

Idroreppellente, antivento e versatile, un classico di Salewa per l’alpinismo sportivo e l’arrampicata su ghiaccio.

Che si usi come strato medio isolante o come capo spalla esterno, la struttura a scomparti tridimensionali, il piumino dell’imbottitura (750 cuin, 90/10 Responsible Down Standard) e l’isolamento ibrido con TirolWool® Celliant® garantiscono la giusta quantità di trattenimento del calore richiesta dalle diverse parti del corpo.

_ Acquistala su Amazon:



Giacca La Sportiva Sirius Evo Shell

Un softshell leggero realizzato con materiale completamente riciclato, ideale per affrontare condizioni difficili.

Il tessuto traspirante, antivento e idrorepellente lo rendono ideale per le attività ad alta intensità.

_ Acquistala su Amazon:



Salewa Ortles PTX 3L

Un guscio molto resistente che utilizza la tecnologia Powerflex di Cordura.

Pensato principalmente per l’arrampicata e l’alpinismo date le sue alte doti tecniche, la linea pulita e minimale lo fanno apprezzare anche per utilizzi più casual.

_ Acquistalo su Amazon:

Patagonia M’s Torrentshell 3L

La collezione Torrentshell è pensata per donare comfort che dura tutto il giorno e resistenza impermeabile prolungata nel tempo.

Per questo sono utilizzati tessuti, membrana e trattamento DWR (spalmatura idrorepellente a lunga durata) realizzati senza PFAS aggiunti intenzionalmente.

Il cappuccio regolabile in 2 punti è dotato di visiera laminata, si srotola e può essere ripiegato grazie al design semplificato con cordino e gancetto.

Due tasche scaldamani e aperture di ventilazione sotto-manica con zip e flap di protezione esterni rinforzati; la giacca è ripiegabile nella tasca scaldamani sinistra, dotata di asola interna per moschettone

_ Acquistala su Amazon:

Columbia Newton Ridge Plus II

Uno scarpone da trekking resistente e leggero progettato per una varietà di attività all’aperto.

Realizzato con pelle rivestita in PU, pelle scamosciata, tomaia in rete e hardware in metallo.

Il sistema Omni-Heat mantiene i piedi caldi e asciutti durante le camminate invernali.

_ Acquistale su Amazon:

Adidas Terrex

La tomaia è composta per almeno il 50% da un mix di materiali riciclati, per contrastare l’inquinamento causato dalla plastica, fodera in GORE-TEX impermeabile e traspirante.

I materiali anti abrasione migliorano invece la resistenza sui terreni più impervi.

La suola Continental™ Rubber assicura un grip imbattibile anche sulle superfici bagnate.

_ Acquistale su Amazon:

Gli scarponi da trekking invernali sono progettati con caratteristiche specifiche: isolamento termico e impermeabilità sono essenziali per mantenere i piedi caldi e asciutti, assicurando comfort su neve e ghiaccio. Ecco una selezione dei migliori modelli disponibili sul mercato

Scarponi per escursioni sulla neve: caratteristiche e modelli migliori

Gli scarponi da trekking invernale hanno avuto una formidabile evoluzione negli ultimi anni.

Lo sviluppo della tecnologia ha consentito di creare prodotti leggeri e comodi senza rinunciare al comfort.

Gli scarponi dei nostri giorni sono impermeabili, traspiranti e isolanti per tenere al caldo fino a diverse decine di gradi sotto lo zero.

Sono spesso anche in grado di consentire il movimento sul ghiaccio e neve e utilizzabili con le ciaspole.

Che si scalino montagne o si facciano ciaspolate, l’ultima generazione di scarponi da trekking invernali mantiene al caldo e all’asciutto facendo godere appieno dell’attività outdoor.

Come scegliere un buon scarpone da montagna per l’inverno

L’inverno porta con sé condizioni meteo e di terreno spesso impegnative, che possono mettere alla prova anche gli escursionisti più esperti.

Non si tratta solo di neve e ghiaccio, ma anche di fango, un compagno di viaggio che può rivelarsi altrettanto insidioso durante le camminate.

Proprio per questo, la scelta dei materiali tecnici diventa cruciale.

L’impermeabilità è una caratteristica imprescindibile per proteggersi dall’umidità e dal freddo, ma non è l’unico elemento da valutare.

È importante considerare anche l’altezza del collo dello scarpone, che garantisce maggiore supporto alla caviglia, e la struttura della linguetta, essenziale per evitare infiltrazioni d’acqua e neve.

L’isolamento termico gioca un ruolo chiave nei trekking invernali.

In condizioni di freddo intenso, un buon isolamento mantiene i piedi caldi, ma nelle giornate invernali più miti un’eccessiva protezione potrebbe causare disagio e surriscaldamento.

Per questo, è importante adattare la scelta dello scarpone al tipo di attività: potreste optare per un modello versatile o decidere di utilizzare due paia di scarponi, con diversi gradi di isolamento, a seconda delle esigenze.

Infine, una menzione speciale va alla suola, che rappresenta un elemento determinante per la sicurezza.

Tasselli lunghi e ben distanziati offrono una trazione eccellente su neve profonda, mentre mescole specifiche, progettate per resistere al ghiaccio, assicurano una migliore aderenza sui terreni ghiacciati, riducendo il rischio di scivolare.

Una scelta accurata può davvero fare la differenza durante un’escursione invernale.

Aku Superalp Nbk Gtx

Superalp NBK è una scarpa tre le migliori per i trekking invernali, grazie ai materiali costruttivi che garantiscono comfort e protezione

Questo scarpone è stato progettato per i trekker che prediligono le lunghe distanze con zaini pesanti sulle spalle.

Suole e intersuola garantiscono un’ammortizzazione ottimale anche su terreni impervi, con un elevato assorbimento degli urti e un’ottima protezione dagli urti.

_ Acquistala su Amazon:

La Sportiva Karakorum

Un modello di scarpa da trekking robusta e perfetta per l’alpinismo e i trekking impegnativi dove può essere utile montare i ramponi.

Scarpone a collo alto a 3 ganci permette una maggior protezione della caviglia ed una miglior stabilità.

La tomaia robusta è idro-repellente, fodera in Gore-Tex per impermeabilità e traspirazione, suola Vibram che assorbe l’impatto col terreno, aiuta in trazione e trattiene in frenata anche sui terreni più impervi.

_ Acquistali su Amazon:

Lowa Renegade Gtx

Le scarpe Lowa Explorer sono progettate per gli amanti del trekking inverni sulla neve.

Questo scarpone è molto avanzato tecnicamente, dotato di pellicola protettiva tpu, suola Vibram Rock Trac Evo e il puntale rialzato che rendono la camminata stabile su ogni tipo di terreno.

In particolare le Explorer hanno in dotazione il modello Rock Trac Evo di Vibram,una suola che ha nella versatilità la sua caratteristica principale.

Proprio per rendere questo scarpone adatto alle camminate sulla neve Lowa ha realizzato la membrana esterna con la testata tecnologia Gore-Tex che assicura una totale impermeabilità, ma anche un ottimo smaltimento del sudore.

_ Il prodotto è disponibile su Amazon:

Scarpa Ribelle Tech OD

Vincitore dell’ambitissimo premio “Product of the year” agli ISPO award, il nuovo Ribelle Tech OD rappresenta il “nuovo passo verso il futuro”: la scarpa ideale per le guide alpine e per la nuova generazione di alpinisti che ricercano velocità e leggerezza.

Ribelle Tech OD è uno scarpone ultra-performante e leggerissimo grazie alla nuova forma costruita per una camminata veloce.

Estremamente confortevole grazie all’esclusivo sistema di costruzione Sock-Fit Plus, con ghetta integrata, offre impermeabilizzazione e traspirazione grazie alla membrana OutDry®.

Ribelle Tech OD è lo scarpone ideale per un alpinismo veloce nel quale spiccano le doti di leggerezza, agilità, stabilità e controllo in ogni situazione.

_ Il prodotto è disponibile su Amazon:

Suunto 9 Baro

Il Suunto 9 Baro è uno dei modelli di punta nella gamma di orologi sportivi del marchio. Uno smartwatch ricco di funzioni che permette di tracciare le tue giornate all’aperto praticando escursionismo, corsa, arrampicata o a altre attività outdoor. La batteria ha un’ampia durata, oltre 120 ore nella modalità “Ultra”, che mantiene il tracciamento GPS ma disattiva il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso. In modalità “Endurance”, la durata della batteria è di 40 ore con monitoraggio completo della frequenza cardiaca al polso e del GPS. _ Acquistalo su Amazon

Polar Grit X

Ideale per il trekking e il trail running il Polar Grit X è un orologio Gps completo, con uno schermo è molto definito, luminoso e nitido dei modelli Polar precedenti.

Si naviga utilizzando il touchscreen e i pulsanti sui lati.

Uno smartwatch leggero e resistente, che ha superato test di livello militare ed è impermeabile fino a 100 metri.

Monitora fino a 130 diverse attività sportive e modalità di allenamento, è dotato inoltre di altimetro, barometro, previsioni meteo e, ovviamente, statistiche di base come distanza e ritmo.

_ Acquistalo su Amazon:

Garmin Fenix 6x

L’ultimo arrivato di casa Garmin è uno dei prodotti più innovativi sul mercato, con funzionalità avanzate per monitorare anche lo stato di salute durante il trekking.

Display Chroma, Wi-Fi, frequenza cardiaca, conta calorie e contapassi, 100 metri di resistenza all’acqua completano il quadro di un vero orologio per l’outdoor ed il trekking.

Certamente non il più economico, ma mantiene quello che promette.

