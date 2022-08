Dai giovani agli anziani: una casa per tutti

Con l’avanzare dell’età, sappiamo che anche i compiti più semplici della vita quotidiana, come salire le scale, possono diventare un problema. Per questo motivo, le abitazioni in cui viviamo vanno considerate come dei luoghi flessibili, da riadattare di volta in volta in base alle nuove esigenze che sorgono

Per esempio, una casa acquistata in gioventù, magari senza ascensore oppure sviluppata su più piani e quindi dotata di scale interne, potrebbe rivelarsi un problema con l’avanzare dell’età.

Ancora, potrebbe capitarci in determinati momenti di dover ospitare nella nostra casa un genitore o un parente anziano con alcune difficoltà motorie. In tutti questi casi, la capacità di modificare ed implementare la propria abitazione diventa fondamentale.

Abbattere le barriere: l’importanza del montascale

Tra le varie difficoltà che si possono presentare per un anziano in casa, le scale sono certamente uno dei nemici più temibili. Che si tratti di scale di un condominio privo di ascensore o della scala interna di una casa distribuita su più piani e livelli, è certo che ogni scala rappresenta un vero e proprio pericolo per le persone più avanti con l’età.

Di fronte a questo problema, l’unica soluzione definitiva è senza dubbio l’acquisto e l’installazione di una sedia montascale. Se riconosci nella tua situazione abitativa i problemi descritti, trova un montascale tramite Otolift oggi.

Il montascale è uno strumento prezioso, perché consente di adattare alle nuove esigenze gli spazi della vostra abitazione, evitando la fastidiosa e stressante necessità di dover cambiare casa.

O ancora, alle persone più giovani potrà capitare di dover ospitare nella propria casa genitori, nonni o parenti anziani. Anche in questo secondo caso, trova i montascale per anziani per risolvere le tue difficoltà.

Come funziona un montascale?

Rispetto all’inserimento in casa di uno strumento al quale non si è ancora abituati, possono sorgere spontanee alcune domande. Ad esempio ci si può chiedere se esista un montascale adatto per ogni tipo di scala.

La risposta è sì: se si sceglie di affidarsi a dei professionisti del settore, sarà possibile trovare soluzioni adatte a scale dritte, curve, a spirale o a chiocciola, esterne.

Inoltre, un prodotto affidabile e di qualità sarà anche attento al design, che dovrà essere il più compatto e minimale possibile, garantendo al tempo stesso di poter montare il montascale sul lato interno della scala, assicurando che la scala sia sempre percorribile in tutta sicurezza.

Più sicurezza e tranquillità per tutti

In aggiunta a quanto detto, ci si potrebbe chiedere: le scale rimarranno percorribili per gli altri utenti? La risposta è affermativa anche in questo caso.

Un montascale dal design compatto occupa pochissimo spazio sulle tue scale, lasciando la pedata dei gradini libera. Nella maggior parte dei casi, anche il corrimano non subirà modifiche.

Di conseguenza, la scala sarà sicura per tutti gli utenti. Insomma, come avrai ormai capito, i montascale per anziani, nuovi o usati, sono la soluzione ideale se si hanno problemi a fare le scale poiché permettono di salire e scendere le scale in modo sicuro e senza sforzo.

Inoltre, occupano pochissimo spazio e permettono il normale utilizzo della scala anche da parte delle altre persone.