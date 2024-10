Wikiloc, ecco una novità: il pianificatore di percorsi, ora, è anche sull’app

Wikiloc è una delle app più diffuse tra gli appassionati di outdoor: grazie a questa piattaforma, è possibile scoprire itinerari di trekking, seguirli, caricarne di nuovi e condividerli con una community di milioni di utenti. Di recente è stata aggiunta la modalità di pianificazione dei vari percorsi anche sull'app dedicata per averla sempre con sé a portata di mano sul proprio smartphone

Wikiloc: l’app per scoprire, seguire e condividere percorsi outdoor

Wikiloc è una piattaforma digitale in cui si possono scoprire e condividere i migliori percorsi all’aria aperta per il ciclismo, l’escursionismo e molte altre attività outdoor.

Fu fondata nel 2006 e, da allora, è sempre in costante aggiornamento ed evoluzione.

Si tratta di un’applicazione pensata per registrare, seguire e condividere percorsi e immagini outdoor, ed è disponibile per circa 80 diversi tipi di attività all’aria aperta.

Ph.: da it.wikiloc.com

Uno dei punti di forza maggiori di questa applicazione è proprio la sua community: milioni di appassionati hanno infatti arricchito l’app con un archivio di oltre 55 milioni di percorsi in tutto il mondo, inclusi quelli italiani a seconda della regione.

Dunque, per chi ama l’escursionismo, il trekking così come altri sport outdoor, Wikiloc è sicuramente una delle piattaforme più complete e accessibili.

Per approfondire il funzionamento della piattaforma, ti invitiamo a leggere il nostro primo articolo dedicato a Wikiloc.

Il pianificatore di percorsi sbarca sull’app mobile

Per gli appassionati di avventure outdoor, sono molte le situazioni in cui viene voglia di fare attività all’aria aperta e scoprire un nuovo territorio, magari creandosi un nuovo itinerario personalizzato.

Proprio per rispondere a questa esigenza Wikiloc ha aggiunto alla sua app la funzionalità “Pianificatore di Percorsi”, che consente di creare degli itinerari su misura.

Disponibile nella versione web a partire da giugno scorso, il Pianificatore di Percorsi ha rappresentato un’importante integrazione delle funzionalità Premium di Wikiloc.

Ora, con il nuovo aggiornamento della piattaforma, il Pianificatore di Percorsi(o “Route Planner”) è arrivato su app, consentendo di pianificare itinerari da zero in base alle proprie necessità e preferenze personali direttamente dal proprio smartphone.

Come funziona

Usare il Pianificatore di Percorsi da smartphone è piuttosto semplice e intuitivo: è infatti sufficiente scegliere l’attività da svolgere (escursionismo, MTB o ciclismo su strada) e selezionare il punto di partenza e le aree di passaggio desiderate.

In pochi istanti si ottiene un itinerario su misura, pronto per essere salvato e percorso.

Durante la pianificazione di un nuovo itinerario, poi, l’app di Wikiloc mostra sulla mappa i punti d’interesse più popolari consigliati dagli altri membri della community, che possono così essere fonte di ispirazione per decidere dove andare.

In aggiunta, informazioni come la distanza e il dislivello dell’itinerario che si sta pianificando sono sempre disponibili e aggiornate in tempo reale.

Una volta salvato, è possibile seguire il percorso direttamente dall’app dedicata, condividerlo con altri utenti o inviarlo a un dispositivo GPS esterno.

I percorsi reali sono numerosi

Il Pianificatore di Percorsi di Wikiloc crea e aggiorna l’itinerario all’istante mano a mano che vengono selezionati e aggiunti i punti di passaggio intermedi.

Questo avviene dando priorità ai percorsi più popolari e meglio valutati dalla community di appassionati di attività all’aria aperta, di cui fanno parte oltre 15 milioni di persone.

Le nuove tracce vengono quindi create a partire da un ampio archivio di itinerari reali, in costante e rapida crescita.

A oggi, su Wikiloc ci sono oltre 57 milioni di percorsi, oltre 22 milioni dei quali sono pensati per attività di escursionismo e più di 18 milioni per il ciclismo.

Solo in Italia, i percorsi complessivi sono quasi 5 milioni, con il trekking, la MTB, il ciclismo su strada, la corsa e il trail running tra le attività più praticate in assoluto.

Informazioni utili

Il sito ufficiale di Wikiloc

Wikiloc Premium

App per Android

App per iPhone e Apple Watch